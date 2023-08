Santana y el traslado de presos de Punta Peuco a Colina: “Sería una gran señal a 50 años del Golpe”

El impulsor de la medida, el diputado PS Juan Santana, conversó con El Mostrador, destacando que esta iniciativa “ha recibido un contundente respaldo, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, pasando por todos los partidos de la centro izquierda. Este apoyo transversal es una señal importante que le dice al país que de cara a los 50 años del Golpe de Estado sí se pueden construir consensos mayoritarios y uno de ellos es no otorgarle privilegios penitenciarios a violadores de DDHH”. En esa línea, espera “que la derecha democrática sepa valorar, tal como lo hicieron al cerrar el Penal Cordillera el 2013, la relevancia que tiene para la verdad, la reparación y la no repetición. Si se quieren sumar a esta iniciativa, son bienvenidos”.

Un transversal grupo de diputados busca reacondicionar el complejo penitenciario Punta Peuco, donde actualmente están detenidos violadores a los Derechos Humanos, para convertirlo en una cárcel para mujeres reclusas embarazadas o con hijos. ¿Los actuales inquilinos? Serán trasladados, con esta iniciativa, a un módulo especial de Colina I.

Para ello, con la sesión especial ingresada este miércoles y apoyada por presidentes e integrantes del PDC, RD, PPD, CS, AH, PC y PS, además de independientes, buscan “darle prioridad a aquellos internos o reos que tienen situaciones prioritarias. Estamos hablando de las mujeres embarazadas, de las madres a quienes nosotros creemos que se les debe poner a disposición instalaciones de estas características”.

El impulsor de la medida, el diputado PS Juan Santana, conversó con El Mostrador, destacando que esta iniciativa “ha recibido un contundente respaldo, desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, pasando por todos los partidos de la centro izquierda. Este apoyo transversal es una señal importante que le dice al país que de cara a los 50 años del Golpe de Estado sí se pueden construir consensos mayoritarios y uno de ellos es no otorgarle privilegios penitenciarios a violadores de DDHH”.

“No nos mueve la venganza, nos mueve la justicia y espero que la derecha democrática sepa valorar, tal como lo hicieron al cerrar el Penal Cordillera el 2013, la relevancia que tiene para la verdad, la reparación y la no repetición. Si se quieren sumar a esta iniciativa, son bienvenidos”, agregó.

Si bien la iniciativa, como explica Santana, está abierta a todos los políticos, incluidos los de la derecha, sabe que en ese sector la medida no contará con apoyo, sobre todo en Republicanos, los que a su juicio “no solo van a poner trabas, sino que está proponiendo directamente que los condenados por crímenes de lesa humanidad de Punta Peuco cumplan condena en sus casas. Un verdadero perdonazo. A mí eso me parece inaceptable, que quienes aún siguen buscando a sus familiares detenidos desaparecidos, por ejemplo, tengan que ver salir a un criminal condenado a casi mil años de cárcel del talante de Miguel Krassnoff. Ese no es el mensaje que queremos transmitir como país y espero que la derecha que cerró el Penal Cordillera a 40 años del Golpe de Estado sepa diferenciarse de una medida cruel e inhumana”.

La integridad física de los actuales reos de Punta Peuco, de acuerdo a Santana, no estará en peligro si son trasladados a Colina porque serán trasladados “a un módulo especial. Entiendo que se opondrán, como cualquier persona que pierde un privilegio, pero acá estamos defendiendo la igualdad ante la ley y que cumplan su condena. Nada más, pero nada menos”.

Sobre la iniciativa, espera que prospere y se haga una realidad: “Con los diputados y diputadas que presentamos esta propuesta tenemos la intención de llevarle una carta al Presidente Gabriel Boric reiterándole la importancia que tiene concretar la optimización del penal Punta Peuco y que sea destinado a mujeres embarazadas o con hijos. El simbolismo no es menor: en el PS, por ejemplo, está en calidad de detenida desaparecida Michelle Peña, quien tenía 8 meses de embarazo al momento de su detención y que fue salvajemente torturada. Me parece que trasladar a los torturadores y entregar mejores instalaciones a los niños y niñas que acompañen a sus madres es un paso hacia el futuro”.