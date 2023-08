Ibáñez se lanza contra Daniel Andrade: “Que se vaya lejos de acá, no representa al Frente Amplio”

“El Frente Amplio tiene un compromiso con la transparencia, con la probidad, que no se va a manchar por un par de inescrupulosos y que no se va a manchar tampoco por el accionar de una persona que ya no es militante de Revolución Democrática”, expresó el timonel de Convergencia Social, Diego Ibáñez, en contestación a las primeras declaraciones del exrepresentante de la investigada Fundación Democracia Viva -Daniel Andrade-, escándalo que disparó el Caso Convenios.

El diputado de Convergencia Social y presidente del partido, Diego Ibáñez, respondió a las declaraciones del exrepresentante legal de la Fundación Democracia Viva, y exmilitante de la tienda frenteamplista Revolución Democrática, Daniel Andrade, quien habló por primera vez de forma pública luego de que estallara el caso Convenios.

Este último señaló, en conversación con el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, que la generación del Frente Amplio impulsó “una imagen que se ha construido con marketing”.

Para Ibáñez, Andrade “no representa en absoluto a la mesa nacional del Frente Amplio. El Gobierno ha levantado todos los antecedentes que tiene a su disposición para atacar profundamente un eventual acto de corrupción”, y enfatizó que este último fue expulsado de la colectividad.

Asimismo, sostuvo que “no se va a esconder ninguna basura debajo de la alfombra, se va a levantar todo y es lo que ha hecho el Gobierno, lo que ha hecho el ministro Cordero y con mucha fuerza los señalamos”, en torno a las investigaciones que buscan esclarecer la comisión de irregularidades en los traspasos desde la seremi de Vivienda de Antofagasta a la mencionada organización sin fines de lucro.

Además, el timonel del partido del Presidente Gabriel Boric aseguró que “el Frente Amplio tiene un compromiso con la transparencia, con la probidad, que no se va a manchar por un par de inescrupulosos y que no se va a manchar tampoco por el accionar de una persona que ya no es militante de Revolución Democrática”.

“(Andrade) está lejos de acá, que se vaya lejos de acá y en la mesa nacional del Frente Amplio estamos trabajando por la reforma de pensiones, por la reforma tributaria y aportando antecedentes”, apuntó Ibáñez y añadió que el exrepresentante de Democracia Viva no representa el “espíritu frenteamplista” con el que “desde los movimientos sociales, hemos estado aportando a este Gobierno junto a otros partidos”.

De la misma forma, el parlamentario recordó la orden emanada por parte del Ministerio de Vivienda y Urbarnismo en cuanto a la devolución de los dineros percibidos desde la secretaría regional ministerial, que representan el 92% de los tres convenios suscritos, y cuyo plazo para ser restituído concluye una vez transcurran 30 días desde el 10 de julio. El monto asciende a 391 millones 768 mil 516 pesos.

“El Gobierno ya ha señalado que debe haber una devolución de dinero y no hay ninguna excusa del señor Andrade para que esto no sea ejecutado”, agregó el legislados CS.