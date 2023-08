Camilo Escalona lanzó su nuevo libro en el marco de los 50 años: “Allende murió para vivir”

Hoy se lanzó el libro “Allende murió para vivir” en el teatro Camilo Henríquez. El libro, escrito por el Secretario General de Partido Socialista, Camilo Escalona, busca responder “las tergiversaciones que se pusieron de moda el último tiempo respecto de la vocación democrática del Presidente Salvador Allende”, explicó el autor.

El Secretario general socialista, al salir del evento indicó que “el libro se refleja en su título, Allende murió para vivir, es decir, el derrumbe de la democracia, él lo asumió con su propia existencia, él como jefe de Estado y de gobierno en cuanto Presidente de la República, no se doblegó, no se rindió”.

Además, Escalona advierte que, en definitiva, el Presidente Allende, “ganó en definitiva la batalla histórica”, pues “la batalla por la memoria de Chile, por la democracia y la justicia social tiene a Allende como su principal baluarte”.

El socialista hizo un guiño al libro publicado recientemente por Daniel Mansuy “Salvador Allende, la izquierda chilena y la Unidad Popular”, dado que “él tergiversa los hechos el muestra un Allende que obedece a fuerzas que no controla y lo que ocurre es exactamente lo contrario”, advierte. “Frente al uso de la fuerza allende lo había dicho y cumplió que no se iba a someter que no se iba a rendir y que en consecuencia iban a tener que pasar por encima de su cadáver para poder establecer la dictadura que finalmente se estableció”, sostiene Escalona.

En definitiva, el histórico socialista apuntó a que la concepción que se plantea en el libro del presidente Allende, evidentemente, no busca ser una verdad absoluta, pero si existe una intención detrás: “Lo que a nosotros no importa es que la figura de Allende sea entendida y comprendida en su dimensión más profunda, es decir, en la de un demócrata que no se rindió ante el fascismo”.

Fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien presentó el texto en el lanzamiento. Además, invitaron a autoridades del oficialismo que no forman parte del PS, como a la alcaldesa de Santiago Irací Hassler (PC), quien no pudo asistir por la contingencia, y la diputada Emilia Schneider (CS), quien fue invitada por que en el libro aparece su abuelo, René Schneider, quien fue asesinado por quienes personajes cercanos a quienes orquestarían el Golpe