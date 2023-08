El historial de polémicas de la cuestionada embajadora chilena en Londres

Horas difíciles está viviendo Susana Herrera, la arquitecta y diseñadora de muebles que actualmente ejerce como embajadora de Chile en el Reino Unido. Esto, luego que tanto parlamentarios de la oposición como del oficialismo han pedido su renuncia, en razón de un proyecto de recaudación de US$5 millones que presentó a la Gobernación del Biobío, sin cumplir con los procedimientos regulares.

El proyecto medioambiental, llamado Living Lab Biobío, buscaba restaurar áreas afectadas por incendios forestales mediante la construcción de un mercado de maderas en Santa Juana, según reportó La Tercera. La embajadora, independiente y apoyada por la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), pidió financiamiento al gobernador regional, generando un total enredo en el Ministerio de Relaciones Exteriores liderado por Alberto Van Klaveren (independiente, cercano al Partido Por la Democracia), quienes paralizaron el acuerdo, que se gestó 3 días antes de que se destapara el primer caso Convenios, debido a que les generaba dudas la fundación del rey Carlos III y el estudio de arquitectura Zaha Hadid, involucrados en el acuerdo.

Si bien, Herrera no se ha querido referir al tema, Flavia Torrealba, presidenta del FRVS, salió en su defensa señalando a La Segunda que el acuerdo se gestó entre el rey Carlos III y la embajadora el día en que le presentó sus cartas credenciales, el año pasado. Según Torrealba, en dicha instancia, el rey “sugiere avanzar en la ejecución de un proyecto en Chile que tenga estas características de desarrollo económico local y rehabilitación ecosistémica”.

Herrera tiene una cita clave a las 17:00 horas, con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente. Aunque, la cita estaba planificada antes del destape de la polémica, el tema será tratado para ver el futuro de Herrera en su cargo. Desde la Cancillería, ayer anunciaron que “se están recabando todos los antecedentes necesarios”.

La empresa sustentable de Herrera

Tal como se ha descrito Living Lab Biobío es un proyecto medioambiental que buscar dar sustentabilidad, mediante un mercado de la madera, a la precarizada comuna de Santa Juana en el Biobío, que ha resultado muy dañada con incendios forestales.

Herrera, no es nueva en este campo. Si bien se define como arquitecta y diseñadora de muebles, la embajadora en Reino Unido tiene una empresa, de nombre Factoría Limitada, cuyo área son los proyectos medioambientales y el desarrollo sustentable. Vale, decir el mismo giro del fallido proyecto enviado a la Gobernación del Biobío.

Es más, esta empresa recibió en años anteriores dos transferencias de parte de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, por un total de nueve millones 750 mil pesos. La primera de ellas fue de ocho millones 520 mil pesos, por concepto de “promoción de exportaciones, reembolso proyecto N°1743205”, del 3 de abril de 2017 y la segunda, 20 días después, fue por un monto de un millón 229 mil pesos. Dicho proyecto, en el marco de Prochile, se llamó “Diseño de Chile a la Stockholm Furniture and light fair”.

Adopciones ilegales y rechazo de organizaciones de DDHH

La polémica que enfrenta Serrano, hizo reflotó una posteo de la agrupación “Hijos y Madres del silencio”, quienes denunciaron que Esmeralda Quezada, madre de la Herrera, estaba viviendo en la residencia de la embajadora, con fondos fiscales. El tema no era menor para esta agrupación, que se dedica a visibilizar las adopciones ilegales que se llevaron a cabo durante la dictadura.

Fuentes de Cancillería señalan que “tienen entendido” que no ha vivido con la embajadora en Londres.

Esmeralda Quezada Rodríguez, ha sido acusada varias veces de estar vinculada con tráfico de menores en la época de la dictadura, pues de hecho es una de las “captadores” de menores para ser enviados a extranjero que figura con más casos (46) en la causa que se abrió al respecto en la Corte de Apelaciones de Santiago.

A ese respecto, agrupación “Hijos y Madres del silencio” publicó una carta dirigida al Presidente de la República, en la manifestó “nuestra profunda preocupación” por el hecho de que Susana Herrera sea la embajadora en Reino Unido, aseverando que “es hija de Esmeralda Quezada, asistente social involucrada en cuento de adopciones, cuyo origen es el secuestro de niñas y niños en la región del Biobío”.

Estas acusaciones, sin embargo, no son nuevas. Incluso se han denunciado internacionalmente y también se ha relatado varias veces en distintos medios de prensa nacionales, pero Quezada se defendió en 2018, negando las acusaciones y señalando que la mayoría de los niños y niñas cuyas adopciones gestionó provenían del Sename y que ella estaba “muy orgullosa” de su trabajo, aseverando a La Tercera que “nosotros salvamos a todos esos niños porque ellos están vivos, con familia. Crecieron con amor, son gente honorable y educada. Yo podría haberlos dejado en una casa de menores, ¿pero dónde iban ellos al final? A la prostitución, a la vagancia, a la delincuencia, al Sename”.S in embargo, no es lo único.

Entre las agrupaciones exiliados que viven Inglaterra, también han manifestado su preocupación, especialmente por la falta de atención que le ha prestado a las iniciativas por la conmemoración de los 50 años del Golpe. Acusan, particularmente, desinterés por tan emblemática fecha.

Joven desaparece de su casa

Otra de las polémicas en que Susana Herrera ha sido mencionada, tiene que ver la desaparición del estudiante de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción Sergio Mardoff Peirano, a quien se le perdió todo rastro entre el 29 y 30 de marzo de 2005, cuando se encontraba cuidando la casa de la ahora embajadora, cuando esta última era profesora suya, en el acomodado sector de El Recodo, en la comuna de San Pedro de la Paz, ubicada camino a la comuna de Santa Juana.

Del desaparecido nunca más se volvió a saber. En octubre de 2018 la familia recibió un llamado anónimo, en el cual les dijeron que en el Servicio Médico legal de Concepción había un cuerpo que había sido hallado tres años antes en el kilómetro 37.8 del camino a Santa Juana, víctima de un supuesto ahorcamiento de carácter suicida. Al verlo, lo reconocieron de inmediato y, ante el sobreseimiento del caso, iniciaron una demanda civil contra el Estado, la que está próxima a fallarse.

El caso penal, junto con las negligencias cometidas en el caso del niño Tomás Bravo, en la comuna de Arauco, es además uno de los principales sustentos de una petición de destitución presentada en mayo pasado por un grupo de diputados en contra de la Fiscal Regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, para lo cual está convocado el pleno de la Corte Suprema el próximo 28 de agosto.

Críticas políticas transversales

En paralelo a eso, las críticas a Herrera han sido transversales. En el oficialismo, quienes están en una situación de condenar toda polémica a raíz de su vínculo -principalmente de Revolución Democrática- con el Caso Convenios y la Fundación Democracia Viva, salieron de inmediato a pedir su salida. Una de esas voces fue la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, quien dijo a radio Universo que hay “algo que se llama ética y las personas que cometen actos que son reñidos con la ética tienen que dar un paso al costado desde ya, sin esperar sumario, sin esperar que los echen”.

En el mismo partido, el senador y exembajador José Miguel Insulza dijo que si Herrera “estaba presentando un proyecto para beneficio personal, sería una falta seria”, aunque puntualizó que sería distinto si solo hubiese incurrido en un “error” al presentar “un proyecto útil para los intereses del país”. Dicho lo anterior, recalcó posteriormente que a un embajador “no le corresponde hacer proyectos saltándose la línea que corresponde en la Cancillería”, menos si se trata de “un asunto más bien de negocios”, ya que es “mucho más grave”.

El embajador de Michelle Bachelet 1, Mariano Fernández, dijo que Herrera cometió “un error importante, porque los embajadores no suelen o no deben solicitar recursos para ninguna actividad”.

En Convergencia Social, la diputada Gael Yeomans deslizó, en declaraciones a T13 Radio, que con los antecedentes conocidos, es “razonable” plantear su renuncia. Y en la DC, el diputado por la Región del Biobío y jefe de Bancada de la DC, Eric Aedo sostuvo que “no es posible que una persona que fue dos veces candidata, a constituyente y luego a diputada, llegué como embajadora de Chile al Reino Unido y ocupando esa posición trate de generar un proyecto de beneficio personal con el Gobierno Regional del Biobío”, pidiendo de esta manera su renuncia.

El diputado Raúl Soto (PPD), quien también integra la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, sostuvo que “me parece grave que una embajadora actúe en uso de su investidura para hacer y promover proyectos particulares, que implican además financiamiento y administración de recursos públicos, con ese nivel de autonomía y desfachatez, desconociendo u obviando la normativa vigente”.

El excanciller del gobierno de Sebastián Piñera 2, Teodoro Ribera dijo que “una iniciativa de esta envergadura debió haber sido conocida anteriormente por el Ministerio”.

Desde RN, el senador Francisco Chahuán pidió que deben clarificarse las condiciones en que la embajadora de Chile en el Reino Unido estaba gestionando recursos a través del gobierno regional del Biobío.

El presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA), Fernando Guzmán, hizo un llamado al Presidente Boric por el nombramiento de embajadores. “A lo largo de décadas, hemos sido testigos del nombramiento de decenas de embajadores por razones de política contingente, de equilibrios de poder entre los partidos políticos, por amistad o por el mero pago de favores. Las embajadas y misiones de Chile no son lugares para el pago de favores. Muy por el contrario (…), deben ser dirigidas por profesionales. Sería incomprensible para la ciudadanía que nuestras embajadas siguieran siendo una herramienta presidencial para la recompensa a partidos políticos (…) o a personas no consideradas para cargos en la administración central”.