Gabriel Salazar sobre Allende: “era reformista; podía hacer reformas, pero no la revolución”

La reforma agraria y su conexión con la revolución cubana, el “gesto moral” y final del presidente Salvador Allende, así como el quiebre de la democracia, las violaciones de los Derechos Humanos y la fundación de un nuevo orden económico a partir de 1973 son parte de los temas abordados en la producción audiovisual “Intelectuales: 11 miradas del 11 de Septiembre”.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Memoria, Debate y Espíritu (FMDE), en colaboración con Insight Comunicaciones, y en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, mediante el formato de entrevistas, convocó a un importante grupo de intelectuales que, con distintas visiones e interpretaciones, han reflexionado en torno a esta fecha y elaborado libros y documentos académicos que son lectura obligada para el análisis de este hecho que marcó a Chile.

La lista de este documento audiovisual incluye a Daniel Mansuy, Tomás Moulian, Alfredo Jocelyn-Holt, Max Colodro, Patricia Arancibia Clavel, Manuel Antonio Garretón, Alejandro San Francisco, Gabriel Salazar, Sofía Correa Sutil, José Joaquín Fermandois y Ascanio Cavallo. Todos aceptaron sumarse a la producción de la fundación asentada en Temuco, sabiendo que muchas de sus interpretaciones sobre el quiebre democrático, entre ellos también genera visiones contrapuestas.

“Estos 50 años nos pillan polarizados, post 18 de octubre, post convención fallida, con una izquierda especialmente recargada en el poder y con una derecha especialmente recargada en el Consejo Constituyente. Por tanto, esta es una fecha más polarizada de lo que uno podría haber previsto hace 10 años”, explica Daniel Mansuy en la apertura de su entrevista para la producción audiovisual.

Por su parte, Gabriel Salazar, sobre dicho periodo, plantea que “Allende era reformista y podía hacer reformas, pero no podía hacer la revolución, porque en mi opinión, no puedes hacer una revolución respetando una Ley liberal. La Constitución del ’25 era liberal y además ilegítima por la forma en que se redactó. No participó el pueblo para nada. Y Allende, en verdad, hizo lo que hizo hasta el final: siguió en La Moneda para respetar la Constitución mientras el pueblo en la calle, el poder popular, se tomaba las comunas, las fábricas, todo. Entonces para mí Allende era un revolucionario en su voluntad política. Pero en su estrategia real no podía realizar por ese camino la revolución”.

Respecto de las visiones contrapuestas sobre el “11 de septiembre” surgida entre los intelectuales entrevistados, Francisco Berkhoff, presidente de la FMDE, plantea que “como fundación buscamos un debate de alto nivel académico, por lo que el proyecto que estamos haciendo nos genera mucha satisfacción. Queremos que estas distintas miradas sobre este aniversario tan importante lleguen al público y que enriquezcan el debate”.

Thomas Tamayo Wilson, director comercial de Insight, agregó que “desde las comunicaciones queremos aportar a un debate serio e informado. Entre tanto odio y agresiones a través de las redes sociales, no nos queremos quedar con el diálogo entre ‘vencedores y vencidos’. Es nuestro deber como comunicadores debatir y aportar a la discusión”. “Intelectuales: 11 miradas del 11 de Septiembre” será difundido de manera gratuita por el canal de youtube de la Fundación Memoria, Debate y Espíritu.