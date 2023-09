Los duros se imponen en la derecha y Piñera se baja del acto del lunes en La Moneda

El Gobierno ha comenzado a enviar las invitaciones para la conmemoración de los 50 años del golpe de 1973, especialmente para el evento “Por la democracia, hoy y siempre”, que tendrá lugar el 11 de septiembre a las 9:00 a. m. en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda. Chile Vamos ha confirmado que no asistirá al evento, y los ex Presidentes aún no han confirmado su participación. La posible asistencia de Sebastián Piñera ha generado un dilema en su coalición, ya que algunos creen que podría interpretarse como un intento de tender puentes con el Presidente Gabriel Boric, lo que podría comprometer su capital político. Sin embargo, otras voces consideran que su presencia podría resaltar una versión más dialogante de la derecha y desdramatizan el hecho dado que asistiría en representación de una institución en lugar de la oposición. El Gobierno espera las confirmaciones de los ex mandatarios para el domingo 10.

“Su Excelencia, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, tiene el agrado de invitarle a la ceremonia de Conmemoración de los 50 años del golpe de estado de 1973, que lleva por nombre Por la democracia, hoy y siempre“. Así se inicia la carta de invitación que envió el Gabinete Presidencial a quienes fueron invitados a la actividad conmemorativa del próximo lunes 11 de septiembre. Los representantes de Chile Vamos no asistirán y algunos ex Presidentes también tienen complicaciones, pero quizá la situación más compleja hasta ayer en la tarde era la del ex Presidente Sebastián Piñer, la que generó un dilema al interior de Chile Vamos, pues luego de tratar de tender puentes con el Presidente Boric, fue criticado en su sector, por lo cual en los sectores más duros, advertían que hipotecaba su capital político. Mientras tanto, otros pensaban que su asistencia respondía a su posición como exmandatario y que, por ende, correspondía que fuera. El senador (RN), manuel José Ossandón, por ejemplo, dijo que “por su condición de exmandatario, tiene un estatus distinto y todo el derecho a asistir y, además, tiene que aprovechar el salvoconducto que le regaló el Presidente Boric, que cuando estuvo en campaña lo acusó de ser violador de derechos humanos y dijo que lo iba a perseguir”. Finalmente, ganó la primera posición y así fue como anoche, a eso de las 19, su equipo informó que el expresidente “no asistirá a los actos que se realizarán el próximo lunes. Todo ello con el ánimo de colaborar con un contexto de reflexión para conmemorar una fecha tan relevante“. Ello se suma a lo indicado en la mañana por el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, quien fue taxativo en indicar que “nosotros no vamos a asistir al acto del lunes en La Moneda, eso está confirmado”, mientras que su par de RN, Francisco Chahuán, dijo que Chile Vamos se reúne “prácticamente todos los días” para evaluar los avances que propone el Ejecutivo, pero que “la decisión de concurrir o no el 11 de septiembre a La Moneda está tomada”. Distintas fuentes señalan que, además de no estar de acuerdo con el fondo del acto, muchos personeros de la derecha pensaban, en privado, que asistir a este los podía exponer a una crítica de parte del presidente Boric, aunque el argumento más repetido es otro: que teniendo en cuenta el éxito del Partido Republicano, que muchos atribuyen a su olfato en entender que el votante de derecha es, en general, alguien que reivindica a Pinochet y el golpe de Estado, ir a La Moneda ese día habría sido un disparo en los pies. Tampoco los ex presidentes En la vereda de los ex Mandatarios, según publicó La Tercera, el ex presidente Eduardo Frei se ausentará, debido a su agenda programada en Estados Unidos, China y Japón. Ricardo Lagos, por su parte, se encuentra en reposo y con licencia médica tras sufrir una caída en su casa de Caleu, lo que complica su asistencia. Se presume que la ex Presidenta Michelle Bachelet asistirá, aunque hasta el cierre de esta edición ello no estaba confirmado. Pese a lo anterior, fuentes de gobierno dan por descontada su presencia, especialmente dado el estrecho vínculo que ha forjado en los últimos meses con el Presidente Boric, con quien posee comunicación constante. También te puede interesar: Sin algunos parlamentarios de derecha: rinden homenaje a diputados desaparecidos tras el Golpe Pulso Ciudadano: cerca de un 40% cree que en Chile se puede repetir un Golpe de Estado El ruido de Piñera Las posiciones encontradas en la derecha respecto de una eventual presencia del presidente Piñera en el acto del lunes, sin embargo, tienen un antecedente previo, luego de que el viernes 1 de septiembre visitara al Presidente Boric para hablar de contingencia y los 50 años del golpe, luego de lo cual declaró que “lo que significa la conmemoración de los 50 años desde el quiebre de nuestra democracia. Yo creo que es una muy buena oportunidad para que en Chile renovemos nuestro total y absoluto compromiso con la democracia, con la constitución, con las leyes, con el respeto al Estado de Derecho”. El lunes pasado el diputado y Secretario General del partido, Diego Schalper, reaccionó al respecto, señalando que Sebastián Piñera “no es el que manda en la coalición”. Sobre eso, agregó que “por supuesto es una persona muy importante, expresidente de la República, que merece todo nuestro respeto, pero yo en lo personal, cuando se conversó sobre este tema, dije que acá no podemos prestarnos para un acuerdo cosmético”. No es primera vez que el ex presidente Piñera es criticado por sus filas al dar un paso al frente. Por ejemplo, le pasó hace 10 años para la conmemoración de los 40 años del Golpe que habló de los “cómplices pasivos” de la dictadura. Esa frase le valió críticas del coronel en retiro y exalcalde de Providencia, Cristián Labbé Galilea (condenado por violaciones a los DDHH), que llamó lo señalado por el exmandatario una “traición” de su Gobierno. Tras la invitación del ex presidente Piñera a que “renovemos nuestro total y absoluto compromiso con la democracia”, si bien se generaron tensiones con algunos personeros de Chile Vamos, finalmente la colectividad envió una declaración en esa línea, incluso, con el mismo concepto de ‘renovación’ de compromisos, que menciona lo siguiente: Nuestro compromiso con la democracia, comprometiéndonos a usar siempre los mecanismos institucionales como medio para resolver nuestras diferencias. Nuestro compromiso con la Constitución y las leyes, respetando en toda acción el Estado de Derecho. Nuestro compromiso con los derechos humanos, propiciando su protección y respeto irrestricto en toda circunstancia y oportunidad. Nuestro compromiso con la paz y la buena convivencia, condenando toda expresión, movimiento o llamado que se valga de la violencia o el terrorismo para la promoción de sus ideas o el logro de sus objetivos. Nuestro compromiso con la promoción de la dignidad humana en todas sus formas, como fuente de libertades y de garantías sociales que comprometen a todos y cada uno. Nuestro compromiso con la libertad de pensamiento y de expresión, favoreciendo el pluralismo y la diversidad de ideas, en un ámbito de respeto, verdad y ecuanimidad. Nuestro compromiso con la seguridad del país y su población, fortaleciendo la tarea de protección y resguardando a quienes cumplen dicha labor. Parlamentarios del oficialismo no quedaron satisfechos con la declaración, aún cuando no dista mucho de lo que el Gobierno propuso. Piñera por su parte, a través de un largo tuit opinó que era “Buena, útil y necesaria la declaración de Chile Vamos sobre la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre”. El ex presidente además sostuvo que “es sano para Chile y su futuro que todas las fuerzas políticas y la sociedad entera ratifiquemos nuestro firme y permanente compromiso con la Democracia, el Estado de Derecho, la Constitución y las leyes. También nuestro compromiso sagrado con el resguardo y protección de la Libertad, Dignidad y Derechos Humanos de todos, en todo tiempo, lugar y circunstancias”. Sobre el golpe de Estado, dijo que “podemos no compartir la misma visión e interpretación de los hechos que llevaron al doloroso quiebre de nuestra Democracia. Pero sí tenemos que lograr acuerdos para proteger ahora y siempre nuestra libertad y democracia, el respeto a los Derechos Humanos de todos, la paz y seguridad entre los chilenos y la condena firme y absoluta a todo tipo de violencia”. 