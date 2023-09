Exfiscal de crimen organizado acusa “descriterio” de juez Barraza: “Esto no me deja tranquilo”

El exfiscal y doctor en Derecho, Andrés Cruz, aseguró que “no está tranquilo” con la polémica decisión del juez Héctor Barraza, quien ordenó entregar las identidades de testigos y agentes encubiertos que tuvieron la calidad de protegidos a los abogados defensores de la organización criminal Tren de Aragua, en Arica.

En conversación con Al Pan, Pan con Mirna Schindler, Cruz dijo que tiene “una apreciación distinta del criterio que adoptó el magistrado, tomando en consideración que esto se hizo en el contexto en lo que se denomina cautela de garantías”, que es cuando el juez de garantía estima que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, por lo que adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio. Si esas medidas no fueren suficientes para evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado, el juez ordenará la suspensión del procedimiento por el menor tiempo posible y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con los que asistan.

“Lamentablemente el juez no suspendió los derechos ni requirió que se removieran esos obstáculos, sino que derechamente levantó la reserva de los testigos, aún cuando está reserva estaba amparada en la ley de drogas, lo que constituye una situación compleja y problemática. Porque perfectamente pudo haber ordenado, conforme a lo que se pudo conocer en la resolución, que había una mala identificación de los testigos protegidos. A eso le sumamos que, atendida la naturaleza, el fiscal a cargo de la investigación había sido autorizado por el comité de jueces comparecer de forma telemática, como una medida de protección. Pero el juez ordena la presencia del fiscal, lo que no se pudo llevar a cabo. El fiscal solicita día y hora para estar presente. Y finalmente el juez, en un arrebato, resolverá sin la argumentación del Ministerio Público”, explica.

“Lo que uno concluye teniendo experiencia en este tipo de audiencias es que el juez resolvió en base a lo manifestado por la defensa y atendido esto, levantó la reserva. El asunto es problemático porque la ley indica que esto no debería verificarse porque constituye un resorte del Ministerio Público”, añade.

Sobre la investigación que se inició contra Barraza, Cruz dice que cree que “hay argumentos” para eso, a pesar “de que a algunos jueces les moleste, pero son funcionarios públicos”. En ese sentido, esto permitirá establecer sanciones administrativas, pero de igual manera calificó la decisión de Barraza como “insensata”.

“Es una falta de criterio tomando en cuenta que es una investigación con un brazo del Tren de Aragua en Chile. Insisto, cuando se ha develado el nombre de un testigo protegido, las consecuencias son perniciosas. Esto no me deja tranquilo. Creo que el asunto es grave y hay que tomarlo con seriedad”, añadió.

“No estoy tranquilo. Hay ciertas circunstancias de cómo opera la institucionalidad . La reserva debió haberse mantenido y fue un descriterio la resolución del magistrado. Esto sobrepasa las diferencias interpretativas que se deben tener y esto está afectando a seres humanos, que esto se olvida. Nuestra instintucionalidad al parecer no está comprometida con circunstancias mas graves”, remarcó.

“Yo no estoy tranquilo, porque mi experiencia me ha dado a conocer que las circunstancias no han sido del caso cuando se han protegido testigos y han intervenido defensores de esa institución. No estoy tranquilo”, cerró.