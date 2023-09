Gloria Hutt (Evópoli): “No podemos contribuir a una Constitución mal hecha”

En un inusual giro en el Consejo Constitucional, Chile Vamos pasó de abstenerse en la votación sobre la definición de persona el viernes, a votar a favor de la norma que establece que la ley protege la vida de quien está por nacer el miércoles; ambos artículos promovidos por el Partido Republicano. Este cambio de posición ha generado una serie de interrogantes y debate sobre las implicaciones de esta decisión en la redacción de la nueva Constitución.

Entre idas y vueltas, “no podemos contribuir a una Constitución mal hecha“, declaró la consejera constitucional y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, junto con dar detalles sobre las votaciones de su partido y conglomerado en contraposición a la mayoría del Partido Republicano en uno de los órganos encargados de la redacción de la Carta Magna.

Hutt, quien reconoce su compromiso con la protección de la ley de aborto en tres causales, explicó su voto a favor de la norma que cambia el “que” por el “quien” en relación a la interrupción del embarazo. Hutt argumentó que la eliminación del artículo primero inciso uno, rechazado el viernes, relativo a que “todo ser humano es persona” debilita el efecto de esta nueva norma sobre la vida. Según la consejera, aunque reconoce discrepancias entre los expertos sobre la interpretación de la nueva redacción, no percibió el mismo riesgo que se presentaba con el artículo anterior.

“Yo voté en conciencia y teniendo claro que tenemos que proteger la ley de aborto en tres causales. Mi impresión, es que sin el articulo primero inciso uno, que fue el que se rechazó el día viernes, este cambio tiene poco efecto”, explicó la timonel de Evópoli en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Hutt también destacó la importancia de la definición de “todo ser humano es persona” en la Constitución y la consideró clave. Afirmó que el cambio en la redacción de la frase “quien está por nacer” no altera sustancialmente el concepto, ya que ambas expresiones se refieren a seres humanos.

De todas formas, la consejera constitucional señaló que la comisión experta aún tiene la oportunidad de revisar y cambiar esta norma, siempre y cuando cuente con la aprobación de los 3/5 de sus miembros. Por lo tanto, el debate sobre este tema continúa.

“No pude convencer al resto”

Además de su posición en la votación sobre la protección de la vida del no nacido, Gloria Hutt expresó su desacuerdo con la aprobación de la objeción de conciencia institucional, que fue apoyada por Chile Vamos en el Consejo Constitucional. Hutt argumentó que las instituciones no tienen conciencia y que esta norma es un despropósito.

“No pude convencer al resto, lamentablemente, pero es un despropósito. Las personas tenemos conciencia, las instituciones no. Las instituciones tienen objetivos, valores, principios, pero no conciencia”, expresó.

Otra norma controvertida aprobada en el Consejo Constitucional fue la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda, que Hutt consideró “popular y populista”. La consejera argumentó que esta materia no debería estar en la Constitución, ya que el tema tributario es competencia del Presidente de la República y además beneficia a personas de mayores ingresos.

“Tal como dijo Sebastián Soto —comisionado experto y exasesor jurídico del gobierno de Piñera— ayer, ‘no nos equivoquemos que con normas populistas esto se va a aprobar’. La Convención del año pasado apuntó a eso y llenó de cosas que supuestamente tenían mucho arrastre popular. Cuando estás escribiendo la Constitución no puedes estar guiándotela por las encuestas”, fustigó Gloria Hutt.

En este sentido, consultada por si Chile Vamos ha claudicado ante el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, Hutt respondió afirmativamente. “En algunas cosas, sí“, agregó. Y explicó: “Creo que en la votación de las contribuciones de ayer, por ejemplo, se dejaron llevar por el entusiasmo de la aprobación popular que puede tener una norma como esta”.

Una Constitución que sigue “pesada”

Gloria Hutt reveló las razones de por qué también se abstuvo en la votación de la enmienda que busca permitir que personas condenadas con una enfermedad terminal puedan cumplir su sentencia en arresto domiciliario, lo que iría en directo beneficio de los presos de Punta Peuco. Primero, dijo, por una razón de técnica constitucional, porque “tampoco esa norma tiene que estar en la Constitución”, ya que “hay en el sistema judicial mecanismos para pedir esos casos especiales”. Eso se puede plantear, añadió, y reiteró que no es necesario tener esa norma en la Constitución.

La consejera Hutt comentó que se abstuvo porque consideró que el artículo tenía elementos que son rescatables, como por ejemplo acoger que alguien que está con una enfermedad terminal pueda ir a morir a su casa. Sin embargo, remarcó que es algo que está en un ámbito que no es constitucional. Por tanto, “me parece que nosotros no podemos contribuir a una Constitución mal hecha“, sentenció.

“Desde Evopoli, hemos promovido una Constitución mínima, muy liviana, muy flexible y lo que estamos construyendo acá está bastante lejos de ser una Constitución mínima. Está llena de cosas que no tienen que estar ahí. Todavía está pesada y se puede alivianar en el alcance de sus textos”, manifestó la presidenta de uno de los partidos de Chile Vamos.

Eso sí, Gloria Hutt no se siente sola en el Consejo Constitucional. “Me siento acompañada y a veces siento que como Chile Vamos podríamos marcar más presencia”, advirtió, y planteó que “si logramos estabilizar esos cuatro votos que pueden hacer la diferencia, de los cuales tres ya están bastante consolidados, capaz que tengamos posibilidad”.

“Así no vamos a lograr un acuerdo”

La consejera Hutt criticó la votación en bloque de la izquierda en el Consejo Constitucional en contra de lo que considera son importantes beneficios sociales, argumentando que esta postura obstaculiza la creación de una Constitución representativa para todos. Se mostró sorprendida por la oposición de la izquierda a ciertas enmiendas, como las relacionadas con la educación y la salud, y señaló que esta oposición parece basarse más en la afiliación política que en el contenido de las propuestas.

“La izquierda ha votado en bloque en contra, solo porque son enmiendas de la derecha y así no vamos a lograr un acuerdo”, alertó.

Finalmente, la consejera de Evópoli también expresó su preocupación por el tono polarizado que ha tomado el debate en el pleno del Consejo Constitucional y la falta de consenso en algunos temas. Sin embargo, se mostró optimista sobre la posibilidad de lograr una Constitución que represente a todos los chilenos, confiando en la labor de la Comisión Experta y las etapas posteriores de revisión y corrección del texto constitucional.