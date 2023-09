Directora de Presupuestos en la mira

Hasta el viernes tiene el Gobierno para presentar la Ley de Presupuesto del próximo año y la oposición ya ha puesto su foco en quien presentará dicho texto: la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. Desde Chile Vamos aún no despejan del todo si van a condicionar o no el debate presupuestario a la continuidad de Martínez en su cargo; sin embargo, bajo reserva, admiten que está en el foco de atención, debido a la “sospecha instalada” a propósito del caso Convenios, particularmente, por haber impulsado el cambio de criterio burocrático para la adjudicación de fondos en los Gobiernos Regionales. Aun cuando no hay un vínculo directo con dicho caso, para la oposición, la jefa de la Dipres tendrá que despejar este viernes las dudas que circulan en torno a ella. Además, sostienen que el respaldo del ministro Marcel, cuando la calificó como “la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido”, ahora le pesa a Martínez, y es el propio titular de Hacienda el que arriesga su capital político.

El viernes ingresará al Congreso la Ley de Presupuestos 2024 propuesta por el Gobierno y el evento hace que los focos de la oposición recaigan sobre la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. La ingeniera, quien es una de las fundadoras de Revolución Democrática, ha sido uno de los flancos que ha explotado la derecha luego del estallido del caso Convenios y de que se revelara una flexibilización de la burocracia hecha en 2023. Si bien muchos de los casos investigados fueron previos a ese cambio de criterio, la oposición insiste con que la presentación del presupuesto será clave para determinar la ofensiva contra Martínez, aunque –por ahora– “está descartada”, aseguró la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann. Durante la mañana del lunes, en la sede de la UDI, desde la directiva del partido, junto a un grupo de parlamentarios, anunciaron que contrataron a un equipo de abogados para fortalecer la labor parlamentaria en términos de fiscalización de la propuesta de la Ley de Presupuestos, “no solamente en las prioridades del Gobierno sino que también en la ejecución del gasto”, puntualizó Hoffmann. Y es que la secretaria general reveló que “desde la UDI hay desconfianza, principalmente en la Dirección de Presupuestos (Dipres), por los hechos que hemos visto”, refiriéndose a los múltiples casos que se investigan en fundaciones y Gobiernos Regionales. La preocupación principal que existe en la oposición recae en Javiera Martínez y en la Ley de Presupuesto que presente el viernes. La diputada Marlene Pérez, de la bancada de la UDI, afirmó en la misma instancia que “es complejo sentarnos a discutir una Ley de Presupuesto con una directora de Presupuestos que está siendo cuestionada y que fue quien les abrió la llave a los Gobiernos Regionales, y que desde ahí partieron todas las irregularidades que hasta hoy hemos conocido”. Esto debido a que Martínez fue la responsable de la flexibilización de la burocracia en las transferencias directas a las fundaciones para recibir dineros de los Gobiernos Regionales. Sin embargo, esta información ya fue aclarada en agosto por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien explicó –en el programa ‘Mesa Central’ de Canal 13– que esos cambios “son posteriores a los casos que se están investigando. O sea, difícilmente uno podría decir que las modificaciones del Presupuesto del 2023 son responsables de cosas que ocurrieron en el 2022”. En ese momento, el ministro Marcel también se jugó su capital político para respaldar a Martínez: “Yo que he conocido a todos los directores de Presupuestos desde la vuelta de la democracia, es probablemente la mejor directora de Presupuestos que hemos tenido, por su conocimiento, por su dedicación y por su honradez. Y quiero decirle que esa comparación incluye a todos los directores de Presupuestos, incluyéndome a mí mismo”. Desde la oposición creen que esa frase “le puso una presión adicional a Martínez” de cara al viernes, cuando tiene que presentar la Ley de Presupuesto 2024. En agosto se investigaban cerca de 23 casos de transferencias directas entre convenios y Gobierno Regionales, sin embargo, ahora existen cerca de 50 investigaciones en curso, las que –según la oposición– son posteriores al señalado cambio de criterio. Concretamente, en la derecha aseguran que dicho cambio de criterio permitió la existencia de casos que están siendo investigados por el Ministerio Público, como la Fundación Participa o Kimün de Los Lagos o Fundación para el Desarrollo de las Organizaciones de Arica y Parinacota, todas estando en vigencia el Presupuesto 2023. Es por eso que la derecha –y en particular la bancada de diputados de la UDI– afirma que “vamos a estar marcando al Gobierno minuto a minuto en cada una de las cosas que vaya planteando”, sostiene el subjefe de bancada de diputados UDI, Cristián Labbé Martínez. El diputado Fernando Bórquez, quien representa a la Región de Los Lagos, donde en julio la Contraloría vetó 22 convenios de transferencia entre el Gobierno Regional y fundaciones y corporaciones, apuntó directamente a la directora Martínez: “Vamos a seguir con la jefa de la Dipres, porque es ella quien va a tener que responderle a la ciudadanía por este cambio que hizo para perjudicar a las organizaciones”. Cabe recordar que no es primera vez que la oposición condiciona un debate exigiendo la salida de algún personero de Gobierno. El evento más reciente ocurrió con la salida del exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, cuando tras el destape del caso Democracia Viva y el robo de computadores en el edificio del ministerio que encabezaba, el presidente de la UDI, Javier Macaya, puso el obstáculo: “No existe interlocución posible con la oposición si el ministro Giorgio Jackson permanece en el Gobierno. No existe ninguna conversación política posible en las reformas importantes que necesita Chile, y en los diálogos políticos que son necesarios en cualquier democracia, si el ministro sigue en el Gobierno”. Actualmente, en todo caso, la narrativa opositora contra Martínez no es tan lapidaria. Hoffmann reconoció que, si bien “nosotros hemos sido muy claros y muy críticos respecto a la directora de Presupuestos –se cometieron errores gravísimos–, hubo ya una salida y una responsabilidad política de quien fue su anterior jefe, el exministro Jackson”. Además, tras ser consultada sobre si condicionarán el debate de la Ley de Presupuesto a la permanencia de Javiera Martínez, respondió que “creemos que la Dipres tiene una oportunidad de actuar con mayor transparencia, con mayor responsabilidad y lo vamos a ir viendo en el camino. Por ahora lo descartamos”, indicó. Bajo reserva, voces al interior de Chile Vamos explican que el viernes es un día clave, pues creen que, si tiene algún grado de responsabilidad en el caso Convenios o, por lo menos, existe alguna sospecha instalada que no sea fácil de despejar, entonces, lo que se proponga el viernes en la Ley de Presupuesto y cómo lo proponga, será importante para el ánimo de las evaluaciones de la ley. En definitiva, explican que Martínez está en el foco de la oposición y va a recibir cuestionamientos. Sobre el cuestionado cambio de criterio para la adjudicación de fondos, tanto Marcel como Martínez dijeron, el 6 de agosto ante la comisión de Hacienda del Senado, que los cambios se hicieron para equiparar la regulación de los Gobiernos Regionales a la del Gobierno Central y a fin de entregarles herramientas para que puedan ejecutar sus propios presupuestos, sin recurrir a terceros. Las medidas, además, ya habrían mostrado resultados positivos. Uno de los ejemplos que expusieron ante la señalada comisión es que, durante el primer semestre de 2022, el 44,1% de las transferencias de Gobiernos Regionales fueron a instituciones privadas, y el primer semestre de 2023 estas transferencias se redujeron a un 20% del total, lo que comprueba –según ambos– que con las modificaciones se fortaleció la capacidad de los Gobiernos Regionales de ejecutar sus propios recursos y aumentaron las transferencias a instituciones públicas. Además, hicieron mención a la circular 20 del Ministerio de Hacienda, que elevó los estándares para las transferencias. Independientemente de las críticas, el Gobierno respalda la gestión de la actual directora de la Dipres. La ministra vocera, Camila Vallejo, espera que en esta oportunidad no se den “pasadas de cuentas personales o personalizar discusiones que en el fondo son políticas y que tienen que ver con el bienestar de nuestro país”. Sobre eso, la vocera gubernamental agregó que “esperemos que eso esté en el centro y no peleas políticas en torno a una persona que cuenta con todo el respaldo de nuestro Gobierno y la confianza del Presidente de la República”. La directora de Presupuestos fue ayer a la Comisión de Hacienda en el Senado, para presentar información sobre la ejecución presupuestaria que se lleva a cabo hasta el momento. Los senadores le plantearon algunas preocupaciones al respecto, sin embargo, en la sesión se acordó responder vía escrita o, bien, atender a esas materias una vez presentada la Ley de Presupuesto 2024. Hoy miércoles, a las 15:30 horas, Javiera Martínez está citada para una sesión especial en el Congreso, con el objetivo de “discutir las reformas legislativas y administrativas impulsadas por la Secretaría General de la Presidencia y la Dirección de Presupuestos para flexibilizar los controles administrativos/financieros, particularmente en las modificaciones aprobadas por el Consejo de Auditoría Interna de Gobierno y las glosas impulsadas para reducir controles en el marco de la Ley de Presupuestos para el año 2023”, detalla la invitación. Esta sesión marcará la antesala de lo que tendrá que enfrentar Martínez el viernes, cuando presente la Ley de Presupuesto para el año 2024. 