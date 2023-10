Fiscal revela que “Niño” Guerrero se comunicaba con Chile por medio de los estados de whatsapp

Antecedentes que incluso evidencian que Héctor “Niño” Guerrero intervenía en la solución de problemas internos entre miembros del Tren de Aragua en Chile figuran entre los datos que la Fiscalía de Iquique y Tarapacá tuvo a la vista para solicitar la semana pasada la detención del máximo líder de la organización criminal, que actualmente se encuentra en la clandestinidad.

Al respecto, el Fiscal Regional de Iquique, Raúl Arancibia, señala que “la orden de detención que se solicitó es muy, muy completa, en cuanto a todas las fundamentaciones que se basa”, explicando que se trata de un documento de 35 páginas, pues señala que

“no es fácil vincular a una persona que se ha encontrado siempre supuestamente en el extranjero respecto de hechos ocurridos en nuestro país, pero el método que hemos ido utilizando en todo el trabajo que hemos llevado a cabo con el tren de Aragua en estos dos años es enfocarnos hacia la estructura completa, más allá de delito por delito”, precisa.

Ante la pregunta de cuáles son los delitos en concreto por los cuales el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte concedió la orden de aprehensión, responde que en primer lugar “hemos podido recabar antecedentes sobre la participación de Héctor Guerrero Flores en su calidad de líder de esta asociación ilícita”, agregando que “él tiene conocimiento directo y permanente de todo lo que se hace aquí en Chile”, tanto en lo relativo a los múltiples delitos que comete el Tren de Aragua en país (entre otros, homicidios, secuestros y tráfico de personas y drogas), al punto que “hemos tenido también conocimiento de instrucciones precisas que él ha enviado de Chile para que se hagan determinadas cosas, delitos incluidos”.

Sin embargo, no es el único: “también él ha resuelto e incluso ha intervenido en resolver algunos problemas que se han producido aquí en Chile con su organización. Ha recibido dinero, desde luego, por lo cual tenemos lavado de activos también. En fin, hay muchas formas de vincularlo” detalla, graficando que si bien “no es el hombre que apretó el gatillo”, hubo muchas acciones que se cometieron “con pleno conocimiento de él”.

El persecutor precisa también que no estaba en los planes originales pedir aún una orden de detención en su contra, “porque se suponía que estaba preso en la cárcel de Tocorón, en Venezuela, pero ahora que sabemos que no está ahí, pero no sabemos si se fugó en el día que se dijo que se fugó, o si se fugó con autoridad, o si alguna vez estuvo ahí. Al día de hoy día yo puedo me pongo de dudar de todo”.

—Fiscal, cuando usted menciona estas instrucciones, esta intervención directa, específica, que ha tenido este sujeto acá en el país, ¿se refiere por ejemplo a los mensajes que mandaba vía whatsapp?

—Sí; es decir, hay distintas fórmulas que ellos han escogido para ir comunicándose e ir distribuyendo instrucciones a sus células. Esto es una organización muy jerárquica, extraordinariamente jerárquica. No es que Héctor Guerrero se comunique con el último “soldado” que va a apretar el gatillo. No. Esto va pasando de nivel en nivel. Aunque usted se consiguiera el teléfono, no lo puede llamar directamente. Es todo muy compartimentado y son pocos los que tienen acceso a poder conversar o tratar directamente con él. Entonces, más que mensajes de whatsapp, como los que nosotros conocemos, hay distintas formas de comunicación, incluso a través de los estados de whatsapp, en que se mandaban instrucciones por breves periodos.

—¿Ustedes manejan en este momento algún antecedente específico de su ubicación?

—No. Se dice que podría estar acá, allá, en cualquier parte, pero evidentemente él tiene contactos y miembros de su organización en distintos países de América y evidentemente en alguna parte se va a tener que refugiar. Y esa parte no sabemos cuál va a ser, pero no podemos ser tan ingenuos como para pensar que aquí no va a llegar ningún bandido. En todo caso, Chile y Perú son los dos países que le han dado más fuerte al tren de Aragua. Nosotros tenemos tres procedimientos grandes en contra del grupo, donde tenemos 40 detenidas a personas vinculadas directamente con el Tren de Aragua y hay más también, en otras causas menores, por lo que podemos llegar a una cifra superior a 100.

—En términos investigativos, ¿En qué etapas están? ¿Se encuentran prontos a terminar alguna de las investigaciones?

—Tenemos tres procedimientos formalizados, que llamamos Tren de Aragua uno, dos y tres. El primero corresponde a un procedimiento muy grande que se hizo en varias regiones simultáneamente, en el mes de marzo del año 2022, donde se detuvo a “Estrella” (se refiere a Carlos González Vaca, el máximo líder del TDA actualmente en prisión preventiva en Chile) y en dicha causa hay varios delitos como homicidios, trata de personas y drogas. Ese caso está próximo a cerrar la investigación. De hecho, hace algunos días era la audiencia de cierre, pero se fijó audiencia para 10 días más y ahí se acusará a “Estrella”, “Satanás” (uno de los sicarios de la organización) y a varios más. El Tren de Aragua dos es un procedimiento fundamentalmente de tráfico de drogas, que se hizo en la región de Coquimbo, donde cayeron algunas personas para nosotros bien valiosas también, como el señor (Edward) Nava Navarro. Y hay una operación de drogas que les costó a ellos bastante dinero, el que lo hayan sorprendido. Son 18 detenidos ahí. El Tren de Aragua tres fue en mayo de este año, donde si usted recuerda, incautamos dos buses interprovinciales, lo que demuestra cómo ellos han ido expandiendo sus negocios, los que se les servían para el tráfico de migrantes y para llevar drogas. Ahí se detuvo también a gente que tenía algunas sociedades de fachada, pero el capital de todo lo que se estaba haciendo era del Tren de Aragua. Sin perjuicio de eso tenemos investigaciones vigentes, como la del homicidio de Quintuple de Batuco, por ejemplo, y otras portrata de personas también, que es uno de los negocios más importantes que tiene, más lucrativo, y se trata de investigaciones bien complejas, porque las víctimas son personas que han sufrido mucho y tienen mucho temor.