Senadora Rincón elude confirmar si apoyaría reformar la actual Constitución si el “A favor” pierde

La senadora del partido Demócratas (D), Ximena Rincón, eludió responder sobre si estaría dispuesta a respaldar reformas a la Constitución vigente en caso de que su opción, el “A favor”, pierda en el próximo plebiscito del 17 de diciembre.

Cabe mencionar que en agosto del año pasado comenzó a regir la modificación del quórum de reformas a la actual Carta Magna a cuatro séptimos (4/7) de legisladores en ejercicio. El cambio fue impulsado precisamente por la senadora Rincón, junto a los senadores Matías Walker, Iván Flores y Pedro Araya, logrando habilitar un “plan B” ante el rechazo al texto de la extinta Convención Constitucional.

Esta vez, ante la propuesta del Consejo Constitucional respaldada por el Partido Republicano y Chile Vamos, en caso de ser aprobada, dicho quórum se eleva a tres quintos (3/5), aumentando la dificultad para cualquier modificación. Pero, ¿también existe un plan B?

Consultada por Mirna Schindler, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan, la legisladora de Demócratas se limitó a decir que hoy tampoco se cumplen los 4/7 para hacer cambios salvo que se logre un pacto. Entonces, cuestionó, “¿por qué está permanente idea de ilusionar a la ciudadanía?”.

Según la senadora Rincón, los cuatro séptimos funcionaron solo porque permitieron instalar un nuevo proceso, ya que el texto de la Convención “era muy malo”.

“A mí me encantaría que me firmen todos un compromiso de que van a estar los 4/7, que son sólo tres votos menos en el Senado, para hacer cambios en el texto constitucional. No creo que todos vayan a estar dispuestos a hacer reformas como las que se están plebiscitando el 17 de diciembre y que después de muchos años por fin tenemos escritas en un texto no sabemos si se aprobará o no”, reflexionó.

Consultada nuevamente por si estaría dispuesta a apoyar cambios constitucionales, en caso de ganar el “En contra” en diciembre, la senadora Rincón solamente declaró: “No basta mi voto, eso es lo que le digo, necesitamos mucho más”.

“Bajar las frases al texto”

El exsenador y —al igual que la senadora Rincón— exmilitante de la Democracia Cristiana (DC), Ignacio Walker, dijo que “votar en contra no es un salto al vacío”. A su juicio, el verdadero salto al vacío sería aprobar la propuesta, ya que en ese caso, “tendremos una judicialización de años sobre cómo se interpretan las 19 mil palabras incorporadas por Republicano y Chile Vamos”.

En tanto, el abogado constitucionalista y exsubsecretario del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, Jorge Correa Sutil, manifestó que es mejor quedarse con la actual Constitución y no con la propuesta elaborada por el Consejo. “Tiene tantas trabas, que no quisiera que se apruebe”, expresó.

Ximena Rincón defendió su voto favorable a la propuesta aprobada por la derecha y llamó a “bajar las frases al texto”. Ante las críticas, “me falta el contenido“, criticó. Y, en el caso de Ignacio Walker, la legisladora dijo que tal vez porque la Carta Magna actual tiene su firma, “a lo mejor le gusta tanto que no quiere sacarlo”, bromeó.

No obstante, Rincón defendió que con el texto que cuenta con el visto bueno de la derecha “no solo se consagra el Estado Social y Democrático de Derecho, una vieja aspiración de la centroizquierda”. Además, destacó, “se establece la obligación del Estado de remover obstáculos”.

“Este texto permite que cualquiera que sea el que gane, desarrolle su programa de gobierno”, afirmó la senadora de Demócratas, junto con recalcar que ninguno de los actores políticos ha reclamado que se haya transgredido alguno de los 12 bordes.

“Decir que es un mal texto, que divide y un largo etcétera, creo que es exagerar y extremar los argumentos”, cerró.