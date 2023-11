Axel Callís y Caso Hermosilla: “Alguien tiene que pagar esto, o el daño a la sociedad será tremendo”

El “Caso Hermosilla” -o caso Coimas- fue uno de los temas principales consultados en la última edición de la encuesta Tú Influyes. Entre los resultados, llama la atención el 48% que cree que se harán comisiones, investigaciones y procesos que, eventualmente, se diluirán en el tiempo, evidenciando cierto escepticismo respecto a la efectividad de las acciones a seguir.

Axel Callís, director de Tú Influyes, conversó con El Mostrador sobre esta materia, asegurando que con este caso, está en juego la poca credibilidad que le queda a la Justicia chilena y que en este caso en particular, alguien tiene que pagar, o el daño a la sociedad chilena “va a ser tremendo”.

“Lo que uno percibe es que la anomia ha ido aumentando en los últimos cuatro o cinco años, en forma bastante significativa. Y la anomia se alimenta de impunidad. Y eso es una de las perspectivas. Hay muchas percepciones que tienen que ver con la falta de confianza en las instituciones. Hay muchos estudios de eso. Y por eso es que cuando hay falta de percepción de justicia, la sociedad cree que hay impunidad. Eso se alimenta con la no resolución o que los culpables no van a la cárcel. Es una de las frases que hay justicia para ricos y para pobres”, dijo.

Sobre la gente que ha seguido de cerca este caso, Callís explica los motivos de esto: “Lo que pasa es que fue en tiempo real. O sea, acá no hay testigos. Acá hay una grabación probatoria. Y por lo tanto es como escuchar una serie en tiempo real. No son testimonios, no son pruebas. Es casi una confesión. No hay lugar a dudas de que son tres personas que están conversando de delitos. Y de cómo delinquir. Y cómo lo hacen. Es tan evidente. No dejó espacio para que los medios pudieran, entre comillas, jugar a medias tintas”.

“Hubo un intento de parte de algunas personas, de llevar esto a La Moneda. Porque con eso podían, de una u otra forma, poner una bomba de humo con respecto al fondo del caso. Pero eso no resultó. Porque es tan evidente el tema de la factura falsa. El tema de la estafa. Y de la deuda que hay. Y de la remoción de las cuatro personas o cinco personas del SII, que se configuró de inmediato un foco de que, de haber justicia en alguna medida, alguien tiene que pagar esto. Porque si no, el daño a la sociedad va a ser tremendo. No nos quejemos de la anomia y del aumento de la delincuencia”, añadió.

“Cuando la percepción de impunidad aumenta, se consolida la idea de que la anomia no es un fenómeno solo de conductas desviadas o conductas que tengan que saber de reglas sociales, sino que el sentido de protección. Porque esto no es solamente la justicia para viejos, para pobres, o para los poderosos y para los no poderosos. Sino que también se junta con la idea de que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas”, cerró.