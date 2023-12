Diputado Fuenzalida (UDI) descarta AC contra Montes: “No sacamos nada, la justicia tiene que operar”

Las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) fueron allanadas por la PDI en búsqueda de información sobre convenios con fundaciones que se investigan. Aunque la oposición apunta al titular de la cartera, Carlos Montes (PS) como responsable y pide su salida, el diputado UDI Juan Fuenzalida argumenta que no hay motivo para “desviar la atención” hacia una acusación constitucional contra el ministro, indicando que “no hay agua en la piscina” para tal acción. El congresista afirmó que, por el momento, la UDI no respaldará con firmas una eventual presentación de un libelo contra el secretario de Estado.

“La acusación al ministro Montes, a mi juicio, no es oportuna, no corresponde en estos momentos porque el ministro está investigando”, señaló el diputado Fuenzalida en conversación con Alejandro Repenning en un nuevo capítulo de Al Pan Pan.

Cabe mencionar que el titular del Minvu enfatizó que el allanamiento se produjo tras una denuncia del propio ministerio y, aunque reconoció “faltas administrativas”, apuntó a un “modelo de operación” que viene del 2019. Montes descartó su renuncia y recibió el respaldo del Presidente Gabriel Boric.

“Tú puedes estar de acuerdo o no con lo que haga el ministro Montes, pero por lo menos ves que está investigando, empujando, por lo tanto no creo que es el momento de acusarlo”, agregó el parlamentario de la UDI, junto con afirmar que “no sacamos nada con hacer acusaciones políticas cuando es la justicia la que tiene que operar“.

A su juicio, “tratar de desviar la atención con respecto de una acusación al ministro de vivienda, creo que no tiene agua en la piscina, y por lo menos no va a contar con las firmas de la UDI por el momento”.

“Creo que en la bancada de la UDI no vamos a prestar las firmas para una acusación constitucional”, reiteró el diputado Fuenzalida.

Según el legislador de la UDI, el Caso Convenios “no fue casual; esto ocurrió simultáneamente en todo Chile y utilizó los mismos mecanismos con los mismos fondos”. Por lo tanto, añadió, “la Fiscalía debería investigar para determinar quiénes fueron los ideólogos de esta estructura, de este diseño”.

Alcaldes cuestionados

El Caso Convenios no es el único que pone el foco en la gestión de los fondos públicos; diversos municipios han estado bajo la lupa de la Contraloría y, en algunos casos, del Ministerio Público. La Unión Demócrata Independiente ha vivido estas situaciones de cerca, como en el caso del alcalde expulsado del partido en Algarrobo, José Luis Yáñez, quien quedó en prisión preventiva por un fraude de $1.060 millones. Sin embargo, el caso más notorio involucra a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, independiente pero vinculada estrechamente a Chile Vamos y especialmente al gremialismo.

El diputado de la UDI Juan Fuenzalida, separa ambos casos tajantemente. Aseguró que en el caso de Algarrobo se trató de “un robo a mano armada”, mientras que en Maipú reconoció “negligencias” pero a su juicio “puede que no haya delito”.

“Pueden haber negligencias, pero puede ser que no haya delito, a diferencia de lo de Algarrobo, donde hay dolo y una intención manifestada. El gallo se llevó plata y fue expulsado de la UDI”, señaló el diputado Fuenzalida en El Mostrador Vodcast.

“Resultado tiene que ser judicial”

Fuenzalida, representante de la Región de Coquimbo, también se refirió a la situación del alcalde de La Serena, Roberto Jacob, quien enfrenta acusaciones por notable abandono de deberes. Dijo que, aunque no es de su “vereda política”, esto refleja la realidad en muchos municipios, similar a lo acontecido en Maipú con la alcaldesa Barriga. El parlamentario, afiliado al gremialismo, denunció un “desorden” y un “mal manejo” de fondos, descartando un robo similar al ocurrido en Algarrobo.

En relación al Caso Convenios y su relación con los Gobiernos Regionales, el diputado Fuenzalida sostuvo que esto le hizo un tremendo daño a la regionalización, no al sistema de gobernaciones. “Ninguna gobernación se salvó, todas fueron cuestionadas”, fustigó.

“Y por eso creo que hay que ser bien duro con el resultado que tenemos que obtener y ese resultado tiene que ser un resultado judicial, no hay otro camino, porque uno se molesta porque Santiago sigue siendo Chile y más seguirá siéndolo con este tipo de cosas”, concluyó.