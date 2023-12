Caso Convenios: Presidente Boric blinda al ministro Montes ante amenazas de acusación constitucional

El Presidente Gabriel Boric brindó un firme respaldo al ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes (PS), quien se encuentra en el centro de las críticas de la oposición debido a las investigaciones sobre el manejo de fondos estatales hacia fundaciones. Y es que, con el allanamiento a las oficinas del Minvu por los cuestionados convenios, las presiones para que el titular de la cartera renuncie se intensificaron.

Todo comenzó el 14 de noviembre, cuando diputadas del Partido Social Cristiano e independientes anunciaron una acusación constitucional contra el ministro Montes por el denominado Caso Convenios. No obstante, en línea con la postura de Chile Vamos, el diputado UDI Guillermo Ramírez, si bien está evaluando un posible libelo contra el secretario de Estado y reconoció que “siempre hemos pensado que debe dar un paso al costado”, sostuvo que la presentación de una acusación de este tipo sería “frivolizar” el caso debido “al mal uso que se le ha dado a esta herramienta”.

De todas formas, se considera la posibilidad de presentar la acusación constitucional después de la semana distrital (entre el 4 y el 10 de diciembre) y el plebiscito del próximo 17 de diciembre. Esto se debe a que algunos legisladores han pedido tiempo para estudiar el documento.

Ante estos cuestionamientos y la posibilidad de un nuevo desafío para otro de sus ministros, durante su visita a la comuna de Lanco en la Región de los Ríos, el Presidente Boric respaldó al jefe del Minvu. “Desde este lugar también quiero reconocer la tremenda pega, que en medio de las tremendas dificultades que le ha tocado enfrentar, está realizando el ministro Montes con el programa de Emergencia Habitacional”, declaró.

El Mandatario añadió que han tratado de “darle un empuje “a la construcción de viviendas en todo Chile, con la meta de construir 260 mil viviendas, que es “más de lo que se ha construido en mucho tiempo“.

“Evidentemente, y en esto yo creo que uno no puede esconder la basura debajo de la alfombra, los problemas vinculados al Caso Convenios, en donde un grupo de gente quiso aprovecharse de los recursos que son de todos los chilenos, han justamente generado problemas, pero esos problemas no nos pueden detener en el empuje para seguir construyendo viviendas para los chilenos y chilenas”, manifestó el Jefe de Estado.

El Presidente Boric sostuvo que “todos los casos que existan de desfalco, corrupción o mal uso de los dineros públicos, tienen que ser enfrentados, juzgados y no escondidos“. Por eso, se alegró de que el mismo ministro Montes haya realizado denuncias que estén hoy día llevando a aclarar qué es lo que ha pasado en el ministerio de Vivienda, “para que toda la verdad salga a la luz y los responsables tengan que pagar como corresponde”.

“Acá no se protege a nadie”, sentenció Gabriel Boric.

Cabe mencionar que el Gobierno ha recalcado que el allanamiento fue fruto de una denuncia que el mismo ministro Montes y el ministerio interpusieron contra un exfuncionario del Minvu, quien renunció con la llegada del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Montes: “Yo no estaba preparado para esto”

El ministro Carlos Montes hizo declaraciones luego de una reunión con el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, donde abordó la situación generada por los traspasos inapropiados de fondos desde entidades públicas a fundaciones, particularmente desde el programa de asentamientos precarios de la cartera.

“Sin duda, yo no estaba preparado para esto y he tenido que aprender cosas que no había vivido“, señaló Montes, añadiendo que “uno tiene que asumir las responsabilidades”.

El ministro expresó su principal preocupación: “Lo que más me preocupa, lo que más me mueve es el tema de las viviendas para las familias que no tienen vivienda y quiero aportar en eso; y mientras pueda aportar y mientras el Presidente (Gabriel Boric) quiera que aporte, voy a trabajar en eso”.

Posteriormente, grupos de personas, integrantes de comités de vivienda, se congregaron en las afueras del Ministerio de Vivienda en Santiago centro para mostrar su respaldo al ministro Montes.

Agradeciendo con un megáfono en mano, Montes confesó estar “profundamente” emocionado y agregó: “Me emociona profundamente, a lo mejor estoy más sensible porque estoy más viejo”.

El ministro abordó los problemas financieros del ministerio y calificó lo sucedido en Antofagasta como obra de “un grupo corrupto, en definitiva, un grupo que recae en la corrupción y tenemos que reconocerlo, porque así fue“.

“Quiero decirles con mucha claridad que nosotros estamos haciendo lo imposible para que se sepa quiénes actuaron mal, quiénes fueron corruptos y quiénes están haciendo mal las cosas, porque hay gente que no está trabajando bien. Y a la gente que no está trabajando bien le estamos exigiendo y nos estamos reorganizando”, aseguró Montes.