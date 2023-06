El perfil de los votantes en zonas con más nulos y blancos en elecciones del Consejo Constitucional

De acuerdo a la información pública entregada por el Servicio Electoral (Servel), en las últimas elecciones del 7 de mayo 2,6 millones de los votos emitidos corresponden a nulos y blancos, la cifra más alta hasta ahora registrada en la historia del país. En tanto, en comunas como Providencia y Las Condes estos votos representaron un 9% y 7% del total, respectivamente, en La Pintana el indicador llegó a 26%, mientras que en Coquimbo y Antofagasta, a 25%. En tanto, el perfil elaborado por Equifax señala que dentro de las principales características de los votantes de las comunas con mayoría de ese tipo de votos, se destaca que la población con estado civil de casados supera en siete puntos porcentuales al promedio del país. También, el segmento socioeconómico C3 y D son los que acumulan más votantes en esas zonas.

Un estudio levantado por la empresa Equifax, elaborado a partir de información propia y proveniente de distintas instituciones públicas como el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Registro Civil, perfiló a los votantes de las diez comunas donde hubo la mayor cantidad de votos blancos y nulos en las elecciones del Consejo Constituyente del pasado 7 de mayo.

Las localidades analizadas corresponden a La Pintana, Coquimbo, Antofagasta, Arica, Valparaíso, Puerto Montt, Rancagua, San Bernardo, Quilicura e Iquique. Para realizar el perfil, se consideró a la población chilena viva mayor de 18 años, que registrara su domicilio en el rango de cuatro kilómetros a la redonda de los 355 locales de votación que se corresponden con las diez comunas donde se registró la mayor cantidad de votos nulos y blancos.

Estas fueron elegidas según el criterio de concentración porcentual de los votos sin preferencia y los no válidamente emitidos: no el total de los mismos. Esto explica que Puente Alto -la localidad que anotó la mayoría de estos votos a nivel nacional, con 76.131 de estos- no figure en la lista.

En tanto, el estudio señala que “el 36% de las personas que viven en estas diez comunas pertenecen al segmento D. Le sigue el C3, con el 28%. En total, suman el 64% de la población, seis puntos porcentuales más que a nivel nacional”.

Asimismo, la información recopilada indica que en cuanto a los segmentos socioeconómicos a lo largo del país “el segmento D representa al 34% de la población adulta, mientras que el C3 representa al 25%. En total, suman el 58% de la población”.

Algunas de las conclusiones del perfil realizado estipulan que “en términos de estado civil, las comunas con alto votos nulos y blancos muestran una sobrerrepresentación de personas casadas. El 39% de la población adulta en dichas zonas tiene como estado civil casado, cifra que a nivel nacional solo llega a 33%. Por otra parte, sólo hay un 48% de adultos solteros en el grupo analizado, mientras que a nivel nacional la cifra es mayor y se empina al 56%”.

A su vez, de las cuatro comunas con mayor presencia de nulos y blancos en el estudio (La Pintana, Coquimbo, Antofagasta y Arica), en tres hay similaridades en el protagonismo de los segmentos D y E: La Pintana, Coquimbo y Arica. Por otra parte, Arica, La Pintana y Coquimbo son las tres comunas con mayor protagonismo del segmento D (40, 39 y 37%, respectivamente). Antofagasta queda en el noveno lugar, con el 35% de su población en este segmento.

De acuerdo a lo 64% de la población adulta chilena que vive en esas zonas es del segmento C3 y D, mientras que las personas con estado civil casado superan en siete puntos porcentuales al promedio nacional.

Cabe destacar que, como contepla el estudio, “según los datos públicos del Servel, en estas últimas elecciones hubo 2,6 millones de estos votos, el número más alto registrado en la historia. Sin embargo, mientras en Providencia y Las Condes representaron un 9% y 7% del total, respectivamente, en La Pintana el indicador llegó a 26%, mientras que en Coquimbo y Antofagasta, a 25%”.