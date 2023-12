Oficialismo tacha de “mala leche” acusación al ministro Montes y la oposición está confiada

Finalmente, la derecha cumplió su amenaza de acusar al titular de la cartera de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por el caso Convenios, especialmente después de la declaración de la exsubsecretaria Tatiana Rojas (RD), quien informó a la justicia que había comunicado al ministro Carlos Montes (PS) sobre los hechos antes de que estallara el escándalo.

La acusación, compuesta por cinco capítulos distribuidos en 80 páginas, fue presentada 48 horas después del plebiscito constitucional, en el cual el En Contra se impuso rotundamente sobre el A Favor. Esta acusación cuenta con el respaldo de las bancadas de Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI), el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido de la Gente.

El oficialismo reaccionó con contundencia ante la presentación de la acusación. Desde el PS tachan el libelo de “mala leche” y “show político”, y piden centrarse en reformas como la de pensiones. En tanto, desde el Frente Amplio destacan los avances en materia de viviendas bajo el mandato de Montes.

En tanto, desde el Partido Radical, si bien defienden la trayectoria del jefe del Minvu, advierten sobre la posible aparición de nuevos antecedentes.

En la oposición, la confianza en el éxito de la acusación constitucional al ministro Montes es alta. Argumentan que existen evidentes “negligencias” en el control ministerial, llamando a la izquierda a estudiar los hechos antes de defender al ministro.

En RN comparan la situación con una canción de Shakira, criticando la supuesta falta de reacción del ministro Montes ante lo evidente.

Cabe mencionar que, la Democracia Cristiana (DC) y el partido Demócratas, anunciaron que no apoyarán la acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda.

Show mala leche

En duros términos, el diputado Daniel Manouchehri, jefe de la bancada del Partido Socialista, afirmó que “esta es una acusación mala leche, ociosa y mentirosa”, dado que “todo el mundo sabe que el ministro Montes no tiene nada que ver en los escándalos de corrupción”.

El parlamentario socialista puso el foco en las urgencias ciudadanas, sobre todo luego del fin del proceso constitucional, para evitar que el Congreso se dedique a discutir un “show político”.

“El llamado nuestro es a que entiendan que este Congreso tiene que dedicar su tiempo a cosas relevantes para los chilenos. A nadie le importa estas pasadas de cuenta, estos berrinches y estos shows políticos qué está haciendo la oposición. Nuestro llamado es pónganse serios y entiendan que los chilenos están aburridos de este tipo de shows político”, sentenció el diputado Manouchehri.

Finalmente, el legislador pidió centrarse en la reforma de pensiones, en la reforma educacional, y en la seguridad que a la derecha “tanto le gusta hacer gárgaras con ese tema”.

En esa misma línea, la diputada socialista Daniella Cicardini, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, agregó que “esta acusación, lamentablemente, no se condice con los tiempos que estamos viviendo a propósito del pronunciamiento muy claro que dio la ciudadanía en el plebiscito”.

“Hoy día la oposición todavía no entiende el mensaje claro que nos mandan a la clase política de ponernos a trabajar, de buscar consensos y resolver los problemas que realmente le interesa a la gente. Esta acusación constitucional no le interesa a nadie, no tiene tampoco justificación alguna. Por lo tanto, basta de estas peleas políticas ordinarias, pequeñas, que nada contribuye a la mejora de la calidad de vida de los chilenos y chilenas”, apuntó la diputada Cicardini.

“La derecha parece más interesada en bloquear el progreso”

Desde la bancada del Frente Amplio, la diputada independiente Mercedes Bulnes, exintegrante de la comisión investigadora del caso Convenios, planteó que el Presidente Gabriel Boric y el ministro Carlos Montes han logrado avances notables en viviendas sociales, con 92 mil entregadas y 125 mil en construcción.

Mientras tanto, añadió la diputada Bulnes, “la derecha parece más interesada en bloquear el progreso con una acusación constitucional que en ayudar a quienes buscan un hogar”.

Quien defendió la trayectoria del ministro Montes fue el diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino, aunque señaló que “siempre pueden aparecer nuevos antecedentes”. No obstante, para el diputado Lagomarsino, a priori, “por supuesto que uno no ve que este sea el camino”.

“El ministro Montes es una persona con una amplia y respetada trayectoria política, y que unos pendejos irresponsables se la están arruinando”, criticó el diputado. En ese contexto, sostuvo que “no es una cuestión que yo vea con buen ojo el tema de la Acusación Constitucional, independiente de que siempre hay que leerla y, por cierto, también esperar eventualmente si es que aparecen nuevos antecedentes”.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a la preparación de la acusación constitucional en su contra, destacando que espera que los argumentos tengan solidez y que su permanencia en el gobierno la decide el Presidente.

Ministro Montes, ¿Ciego, sordo y mudo?

En Renovación Nacional están convencidos del éxito de la acusación. El diputado Hugo Rey, firmante de la acción judicial contra el ministro Montes, aseguró que “pocas veces se han visto mayores argumentos para acusar constitucionalmente a un ministro de Estado”.

A juicio del diputado Rey, “hay una negligencia evidente, un control que no se ha producido como nunca se ha visto en los últimos años de parte de un ministro”. Por lo tanto, llamó a la izquierda a que, antes de esa fila de “defensas corporativas”, estudie los antecedentes en profundidad, porque no les cabe la menor duda que ante tales antecedentes muchos de ellos van a votar a favor de la acusación constitucional.

El también firmante del libelo, el diputado Jorge Durán, detalló que el equipo jurídico de la bancada de Renovación Nacional ha llegado a la conclusión de que existen los suficientes méritos para acusar constitucionalmente al ministro de Vivienda. El diputado Durán afirmó que la ciudadanía se ha dado cuenta que acá hay “una especie de canción de Shakira”.

“Ciega, sorda, muda. El ministro dice que no escuchó nada, dice que no vio nada y ahora no quiere decir nada de lo que era evidente que estaba pasando”, sentenció Durán, para quien es necesario que el Congreso “tome cartas en el asunto”.

Por su parte, el jefe de la bancada UDI, Guillermo Ramírez, ha manifestado que el Presidente Boric “se equivoca al no sacar al Ministro Montes”.

El diputado independiente (exmilitante del PDG), Víctor Pino, planteó que es importante dar señales a la ciudadanía, “señales potentes de que queremos realmente mejorar el nombre de este Congreso”. Junto con defender la acusación, el diputado Pino mencionó que durante meses han insistido para que el Presidente Boric pueda tomar un camino, el de “remover” al ministro Montes o en su defecto que este renunciara.

“Tenemos que llegar a estas circunstancias que ninguno de nosotros, ni los parlamentarios oficialistas ni nosotros como oposición, la queremos. Pero es necesario porque Chile necesita transparencia, Chile necesita poder tener señales potentes para solucionar los problemas reales. Y en este caso que miles de millones de pesos se hayan desaparecido literalmente de las arcas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es algo inaceptable”, sentenció el diputado Pino, integrante del Comité Social Cristiano.

DC y Demócratas no apoyarán la acusación

El diputado Miguel Ángel Calisto, quien forma parte de la bancada Demócratas, aseguró que no hay apoyo desde el centro para respaldar el libelo. Según el diputado Calisto, “nosotros no hemos acordado aun una posición como bancada (Demócratas) respecto a la acusación, sin embargo, no nos gusta la forma en que se ha presentado esta acusación, sin diálogo político, porque las fuerzas políticas no conocen los argumentos. Evidentemente, no hay agua en la piscina parta avanzar en una acusación constitucional contra el Ministro Montes”.

El legislador agregó que “a mi me parece preocupante que mantengamos el tono de enfrentamiento y de revancha política en este Congreso Nacional, por eso, creo que la Acusación Constitucional al Ministro Montes parece extemporánea, sobre todo entendiendo que el Ministerio Público está haciendo su trabajo respecto a la investigación por los convenios. Es momento que el Congreso deje que Fiscalía haga su pega y no entrometernos en responsabilidades que no nos competen”.

El diputado sostuvo que el plebiscito del fin de semana ha dejado lecciones al mundo político. “La ciudadanía nos hace un llamado luego de rechazar las propuestas constitucionales de la extrema derecha y extrema izquierda, a la seriedad, a entender que tenemos objetivos que son importantes para el país, como es la reforma de pensiones, un acuerdo fiscal que pueda enfrentar la evasión de tal manera de generar mayor recaudación para financiar proyectos importantes para el país, entre otros”.

Comisión revisora

Con mayoría de parlamentarios opositores quedó compuesta la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes.

En el sorteo realizado en la Cámara de Diputados, se acordó que los parlamentarios que integrarán la comisión serán Cristian Labbé (UDI), Tomás Hirsch (AH), Emilia Nuyado (PS), Víctor Pino (IND-Social Cristiano) y Natalia Romero (IND-UDI).