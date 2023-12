Daniel Andrade le hará compañía a Raúl Torrealba en el Anexo Cárcel Capitán Yáber

Por delitos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias fueron formalizados por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, en el caso Democracia Viva, el representante legal de esta, Daniel Andrade Schwarze y el exseremi de Vivienda Carlos Contreras Gutiérrez, ambos exdirigentes de Revolución Democrática (RD), por irregularidades en tres convenios con el Ministerio de Vivienda que alcanzarían un perjuicio de $426 millones.

Tras un aplazamiento de la causa, en horas de la tarde de este viernes, el tribunal antofagastino decretó la medida cautelar de prisión preventiva tanto para Daniel Andrade como para Carlos Contreras, dando un plazo de seis meses para la investigación. La magistrada Sissi Bertoglio planteó que “el tribunal no tiene duda en la participación de ambos imputados en los delitos, existiendo antecedentes fundados de la participación en los ilícitos”.

“Por una parte, Contreras actuó de manera directa en el ilícito. Mientras que el señor Andrade, en pleno conocimiento de la calidad de funcionario público del primero, aprovechándose de esta circunstancia obtuvo beneficios consistentes en la fundación que él presidía para el otorgamiento de recursos, sin contar con los requisitos para ello, tanto por no haberse fundado la contratación directa, como por no contar la fundación con los requisitos mínimos para la adjudicación de convenios”, añadió la magistrada, quien no descartó procesar a Andrade por el delito de estafa.

“Estos convenios jamás debieron ser suscritos por las infracciones a los deberes funcionarios“, estimó el tribunal nortino.

La defensa del exlíder de Democracia Viva solicitó el traslado de Daniel Andrade a Santiago, su lugar de residencia, para cumplir el régimen de prisión preventiva en un recinto cerrado de Gendarmería, tras consulta previa con la institución, específicamente al Anexo Penitenciario Capitán Yáber. La jueza del caso no encontró objeción alguna y ordenó el traslado de Andrade a la capital.

Cabe mencionar que Capitán Yáber es un recinto penal que confina a reos de alta connotación pública cuyos delitos no sean considerados violentos. Allí se encuentra el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba (RN), imputado por delitos de corrupción durante su periodo al mando de la comuna del sector oriente de Santiago.

Tanto Andrade como Contreras, luego de casi seis meses de que se registrara la polémica entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva, fueron detenidos el pasado miércoles 13 de diciembre. Ahora las defensas de ambos tienen cinco días para apelar a la medida cautelar decretada por la justicia.