Senador Castro y blindaje PS a Montes: “No soy partidario que dé un paso al costado. Él es un roble”

El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, respaldó al cuestionado ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), en medio de los nuevos antecedentes revelados en la investigación por el Caso Convenios.

Recordemos que este miércoles la oposición en masa volvió a pedir su salida, luego de que se revelara que la exsubsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Tatiana Rojas (RD) le habría informado del caso al ministro antes de su publicación en la prensa.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el senador socialista dijo que “sin ser amigo pero conocedor de Carlos Montes de muchas décadas, es que si hay algo que ha tenido este político de tanta trayectoria ha sido una conducta de probidad permanente en su tarea política y una conducta de alto nivel de compromiso con las tareas, alejado de todo lo que pueda significar amparar, proteger, encubrir actos que vayan en contra de la ley o en contra de la ética”.

Por lo mismo, añade, en el PS aseguran que él “nunca que ha estado vinculado o ha protegido a quienes en algún minuto fueron subordinados suyos. De hecho salieron ya varios seremis, la misma subsecretaria ha seguido una investigación en curso. Yo sé que esto está tensionado, pero La Moneda puede o no tomar un camino. La posición que hemos asumido de defensa de Montes se mantiene inalterable”, a pesar de los nuevos antecedentes revelados.

En la oposición ya pusieron fecha límite para que el Gobierno le pida la renuncia a Montes o, en caso contrario, prosperará la acusación constitucional en su contra. En La Moneda están en esa fase de aguantar lo que más pueda a Montes, lo que es secundado por Castro, a pesar de que es una decisión difícil.

“Es una evaluación difícil porque Carlos Montes es un ministro que tiene una responsabilidad, es un hombre de muchas convicciones propias, siempre ha orado con un sentido directo y una impronta de su manera de hacer la política y él ha dicho muchas veces que él no va a renunciar, que él tiene convicción de lo que está haciendo y que está alejado de una responsabilidad política en cuanto a que tenga que dejar el cargo por lo que pasó en el episodio de Democracia Viva. Entonces yo me afirmo mucho en ese contexto”, señaló.

“Yo sé que la otra parte dice ¿qué hace el gobierno? ¿qué hace el Presidente Boric? Yo lo que he visto permanentemen es que el Gobierno ha dado respaldo a Montes, lo ha sostenido. Entiendo yo que esto está cruzado con la variable plebiscitaria de 3 días más. Pero más allá de eso yo creo que en este instante me da la impresión, yo no veo un cambio de conducta de lo que ha sido la línea del gobierno de apoyo, la línea del Partido Socialista al cual pertenezco, de apoyo al ministro y que esto se tendrá que dilucidar en los días siguientes cuando se desclasifiquen otros testimonios judiciales o se tenga a la vista esos reportes que se dice que estaban informando sobre Democracia Viva antes de la fecha que estalló”, agregó.

En base a la experiencia política de Castro, él cree que esta lluvia de críticas a Montes es distinta a la que recibió en su momento el exministro Giorgio Jackson, lo que complicó al Ejecutivo, lo puso en jaque y finalmente tuvo que removerlo de su cargo por las presiones de la oposición.

“Yo sé que en la política llegan momentos en que hay complicaciones, ataques, descréditos, mucha animosidad. En este caso el ánimo de la derecha permanentemente ha sido dañar al gobierno, a veces los fusibles han sido ministros, han sido otras autoridades pero finalmente hay un propósito y objetivo político que es debilitar al gobierno. Imagínese usted cómo no va a estar presente ese propósito a tan pocos días de un dilema que tampoco tiene un resultado cierto”, dijo.

“Yo no podría sinceramente decirle que es lo que debe hacer el gobierno o no. El gobierno ha mantenido una línea respecto del Ministro de Vivienda y yo espero que esa línea se sostenga. Yo espero también que se entreguen más antecedentes judiciales, porque una cosa es un párrafo de una declaración y otra cosa es ver qué dicen esos reportes. Entiendo, si no me equivoco que en la radio ADN se habría dicho algo ayer respecto a que el ministro señaló de que lo único que él tuvo a la vista era un antecedente, pero ninguna irregularidad”, recalcó.

Por lo mismo Castro, no es partidario de la salida de Montes. “Este es un político especialmente resistente, es un roble políticamente, que no porque alguien tenga un argumento débil hoy día, como es el testimonio de alguien que ya dijo lo contrario -por eso a mí también me cabe en duda- vamos a hacer solo la creencia de que eso es cierto y que Montes poco menos que sabía todos los delitos y que encubrió las cosas que pasaron. Eso no está aprobado y por lo tanto yo creo que hay que sostener las cosas mientras no se demuestre lo contrario en el corto plazo”, cerró.