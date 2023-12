“Reportaje a las urgencias”: descarga tu libro-regalo de Navidad

¿Puede doler un regalo? Puede, claro que sí, y mucho. Pero ese doler puede ser también profundamente movilizador si nos hace ver lo que muchas veces preferimos esquivar, eludir, no afrontar. Y nos hace tomar conciencia y ojalá actuar en consecuencia. “Reportaje a las urgencias” es justamente eso: una selección de contenidos –entrevistas, reportajes, columnas de la periodista y escritora Ximena Torres Cautivo– sobre pobreza y necesidad que duele, porque se trata quizás de la realidad que más nos cuenta afrontar.

El libro aborda historias a partir de 2017 hasta el presente. Entre la aporofobia, que es el rechazo al pobre, y el miedo a la propia pobreza, el velo se vuelve más tupido y preferimos no ver, no actuar, no resolver. Y está disponible para todos. Se puede descargar digital y gratuitamente desde el sitio del Hogar de Cristo en este link.

Tal como dice el Premio Nacional de Periodismo 2021, Ascanio Cavallo, en el prólogo de este regalo: “Ximena Torres Cautivo viaja desde el pasado cercano al lejano, y a la inversa, de las calles expuestas a los lugares íntimos, de los solitarios a los gregarios, de la tristeza sin fondo a la pequeña alegría y, en fin, de la vida a la muerte, para componer un gran fresco sobre el peor drama del Chile del siglo 21: el abandono”.

Están agrupadas en él, con sentido muy periodístico, temáticas que tienen que ver con personas mayores (“Los grandes del Hogar”); con 227 mil niños, niñas y jóvenes que no están estudiando, porque ni ellos ni sus familias creen hoy en el valor de la educación como vehículo de progreso social (“Tsunami Educativo”); con el narco instalado en las poblaciones más vulnerables en la forma de un benefactor, un padrino paleteado y salvador (“Narco”); con miradas sobre el llamado estallido social, como la del médico que contribuyó a terminar con la desnutrición en Chile hace un cuarto de siglo.

El reportaje, dice: “Chile se liberó oficialmente de esa lacra en 1998. Ese mismo año, el doctor Fernando Monckeberg se preguntó qué tipo de crisis social se podría desarrollar con jóvenes correctamente alimentados, pero sin adecuada educación y capacitación. Se respondió: se habría criado una “pléyade de pequeños monstruos que necesariamente, por falta de alternativas, reaccionaría de manera violenta y agresiva, incrementando el lumpen, la delincuencia y la violencia”. Por eso, en 2021, le confesó apesadumbrado a la periodista del Hogar de Cristo: “Yo soy indirectamente culpable de toda esa violencia”.

Además, este libro doloroso que regalamos esta Navidad tiene capítulos dedicados a la “Crisis Migratoria”, donde destaca el caso de Milton Domínguez, el migrante colombiano asesinado a golpes por cuatro ex marinos en la víspera del 21 de mayo de este año. Y al barrio Yungay, de Santiago, donde se instaló a vivir el presidente Boric, recién electo, convirtiéndose en vecino de la Hospedería de Hombres más grande de Chile, la Padre Álvaro Lavín.

El último capítulo contiene historias conmovedoras, como la de Paris, que vive en calle, es trans, tiene VIH y tuberculosis; la de Melyna Montes, reportera comunal, emprendedora inspiradora, que floreció en pandemia; o la del fallecido jesuita belga Josse Van der Rest, conocido como “el padre de las mediaguas”, querido y admirado en el Hogar de Cristo.

Ascanio, en su prólogo, concluye: “esto no es todo lo que hay en este libro. Es un reportaje duro, difícil de aguantar, que muestra mucho de lo que el país no quiere ver, que hiere y lastima. Pero por debajo, a veces como testimonios y a veces sólo como destellos, discurre un delgado hilo de esperanza, el soplo de una posibilidad, o tal vez algo más simple: lo poco que se necesita para convertir el infierno cotidiano en algo que justifique el deseo de seguir viviendo”.

Los invitamos descargar y leer este “Reportaje a las Urgencias”.