Ministra Jara dice que hay “aperturas” sobre 6% de cotización: reforma de pensiones se vota el lunes

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara (PC), se refirió a los avances en la tan discutida reforma de pensiones que impulsa el Gobierno, revelando posibles modificaciones.

La reforma en trámite considera modificaciones que se votan en la Cámara. Entre ellas figura uno de los aspectos más controversiales: el destino del 6% de la nueva cotización adicional.

Aunque no entregó mayores detalles por encontrarse este sábado en el encuentro anual del Partido Comunista, la secretaria de Estado se refirió al tema al ser consultada por la propuesta emanada desde la Democracia Cristiana (DC), la cual plantea que el 6% de cotización adicional se distribuya, asignando un 3% para las cuentas individuales y el mismo porcentaje para un fondo común.

“Hay algunas aperturas, hay algunos caminos, pero eso está en pleno proceso de desarrollo, así que vamos a dejarlo ahí a la expectativa”, comentó la ministra Jara, en el marco de la tradicional “Fiesta de los Abrazos” organizada por la directiva comunista.

A fines del año pasado, a través de sus redes sociales, la ministra Jara detalló la fórmula “1,2,3”, donde un 1% iría a fortalecer el empleo formal de las mujeres mediante sala cuna y modificando las expectativas de vida; un 2% será para el ahorro individual y un 3% para el seguro social, que permitiría que a todos los cotizantes se les pueda subir una UF (36 mil pesos) por cada año cotizado.

Ante la pregunta específica sobre la distribución del 6%, la jefa de la cartera de Previsión Social afirmó que “eso está en pleno desarrollo, así que vamos a tener pronto noticias“.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados despachará, este lunes 15 de enero, el proyecto de ley de reforma previsional.

Si bien el grupo legislativo ya ha abordado parte del articulado, están pendientes aspectos relevantes como el destino del 6% de la nueva cotización adicional que contempla la normativa que busca mejorar el monto de las pensiones.

Hasta ahora, no existe acuerdo sobre el porcentaje que iría a un fondo común y el que sería destinado a cuentas individuales.

El objetivo planteado unánimemente por los legisladores es materializar una norma que mejore la tasa de reemplazo.

Sin perjuicio de lo anterior, la oposición mantuvo sus reparos respecto de la celeridad con la que se está tramitando el proyecto. Acusaron una discusión apresurada, basada en la mayoría con la que cuenta el Gobierno al interior de la comisión de Trabajo.

“El Gobierno ha analizado todas las posibilidades. Hemos flexibilizado aspectos como la no derogación del DL 3500, la eliminación de cuentas nocionales y la reposición de retiros programados, atendiendo a las demandas de la oposición”, señaló la ministra Jara desde el Parque O’Ohiggins, donde se realiza la cita del PC.

La a ministra instó al Congreso a aprobar la idea de legislar, recordando las lecciones aprendidas tras el rechazo de la reforma tributaria el año anterior. “Uno no puede negarse en un país a legislar y debatir sobre temas. Podrá haber diferencias, pero no negarse siquiera a empezar a legislar, porque eso significa entonces que creemos que no es necesario reformar las pensiones en el país”, concluyó Jeannette Jara.

Durante la última jornada se analizaron cuatro capítulos del texto, referidos a disposiciones transitorias.

Se avanzó en normas generales, disposiciones del inversor de pensiones del Estado y modificaciones al decreto 3.500 sobre AFP, con excepción de aspectos referidos al seguro social y a las compañías del seguro de vida.

Se analizaron disposiciones generales referidas a modificaciones a otras leyes que se vinculan al actual sistema.

RN no está de acuerdo con propuesta DC

El diputado Frank Sauerbaum, líder de la bancada de Renovación Nacional (RN), expresó su desacuerdo con la fórmula 3 y 3 propuesta para la distribución del 6% de cotización adicional en la reforma previsional.

Aunque ha habido ciertos consensos entre el oficialismo y el Ejecutivo, RN se muestra escéptico y anunció su voto en contra del avance de esta propuesta.

Sauerbaum criticó la falta de coherencia del Gobierno en el tratamiento de la reforma y acusó al presidente Gabriel Boric de intentar “crear un fondo para quedarse con la plata de los trabajadores”.

“El Gobierno ha sido muy errático en el tratamiento de esta reforma, primero dijo que necesitaba un 6 por ciento para reparto, después un 4, después un 3. La verdad es que el Gobierno no sabe lo que necesita, ni sabe cuánto es suficiente para poder subir pensiones actuales porque no tiene ni siquiera los estudios realizados”, cuestionó el diputado según consignó Cooperativa.

Además, cuestionó a la Democracia Cristiana (DC) por estar más preocupada por sus intereses electorales que por el impacto en la clase media.

Desde la Falange, la opción del Ejecutivo de abrirse a avanzar en la fórmula de 3+3 fue valorada por el diputado Eric Aedo (DC), quien destacó que la propuesta de su partido “va a ayudar de manera contundente a las clases medias chilenas”.

“En esto tenemos una diferencia con la derecha. Solo aumentar la PGU significa ir en ayuda de quienes menos tienen y en eso estamos de acuerdo, pero esta propuesta de 3 y 3 va en apoyo directo a las clases medias. Nos interesa como DC ayudar a los segmentos medios, a los profesionales, a los emprendedores y emprendedoras de Chile, por eso valoramos esta apertura del Gobierno”, manifestó el diputado Aedo.