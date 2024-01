Senador Núñez (PC): “Si me guío por lo que piden las AFP, en Chile no van a mejorar las pensiones”

En medio del debate sobre la reforma previsional, el senador Daniel Núñez expresó fuertes críticas a la postura de la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi. El legislador oficialista, militante del Partido Comunista (PC) y miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta, cuestionó la visión de las administradoras privadas y defendió la necesidad de un cambio radical en el sistema de pensiones en Chile.

Esta es una semana clave para el proyecto de reforma de pensiones que impulsa el Gobierno en la Cámara de Diputados, la cual parte este lunes con su discusión en la comisión de Hacienda, debate que se extenderá hasta total despacho. Una vez que la iniciativa sea votada en la comisión de Hacienda, pasará a su discusión en Sala, en donde se necesitan 79 votos a favor para que sea aprobada la idea de legislar y luego pase al Senado.

En respuesta a los señalamientos de Yazigi, quien alertó que la propuesta del Ejecutivo podría resultar en “peores pensiones”, Núñez no escatimó palabras. “Si yo me guío por lo que piden las AFP, en Chile no van a mejorar las pensiones, porque las AFP son parte de un negocio en que ellas siempre han privilegiado su ganancia en desmedro de mejores pensiones”, declaró el senador.

Núñez señaló que el problema de fondo radica en la lógica del sistema AFP, donde estas empresas se enriquecen a expensas de las pensiones de la gente. “Las AFP son unas caraduras más allá de quien haga la vocería que puede parecer o no simpática a los medios de comunicación“, agregó.

El destino del 6% de cotización adicional

El senador comunista insistió en la necesidad de un cambio radical en el sistema de pensiones, incluyendo la reforma del sistema de AFP. “Eso es condición esencial”, afirmó. En sus argumentos, Núñez destacó la importancia de un componente solidario para mejorar las pensiones de aquellos con ingresos más bajos, criticando la propuesta de aumentar la cotización individual sin considerar este aspecto.

“Si todo va a cotización individual, no hay ninguna posibilidad de mejorar las pensiones más bajas de manera significativa”, advirtió Núñez. Aseguró que la reforma propuesta por el Gobierno, basada en un 3 y 3 para el 6% de cotización adicional, es necesaria, pero destacó la importancia de incluir un componente solidario para beneficiar a quienes acumulan menos en sus cuentas individuales.

El senador concluyó reafirmando la necesidad de cambios estructurales en el sistema previsional chileno y la importancia de considerar la equidad y solidaridad para garantizar pensiones dignas para todos los ciudadanos.

Cabe mencionar que esta jornada se votarán las normas relacionadas a la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el martes pasará a su discusión en Sala. El miércoles, en tanto, se votará la idea de legislar. Lo que ocurrirá este lunes es la continuación de la sesión del viernes, en donde se votaron las normas relacionadas con el inversor de pensiones del Estado y los artículos referidos al nuevo seguro social que propone el Gobierno.

“A la gran mayoría los echaron afuera del Mercedes Benz”

El senador Daniel Núñez también reconoció la dificultad de la actual “batalla cultural”, marcada por décadas de políticas neoliberales. Sin embargo, aseguró que la percepción de la ciudadanía está cambiando, recordando que las encuestas reflejan un desencanto con el sistema de AFP. En ese sentido, el parlamentario subrayó que el modelo actual no garantiza pensiones dignas y respaldó la necesidad de un cambio profundo propuesto por el Gobierno.

“La gente se dio cuenta que la promesa que le dio José Piñera, de que con la AFP íbamos a tener pensiones que van a ser como un Mercedes Benz, fue una mentira brutal y a la gran mayoría de los chilenos y chilenas los echaron afuera del Mercedes Benz y los dejaron caminando a pie mientras tanto los Mercedes Benz servían para una minoría”, sentenció.

El legislador del PC finalmente enfatizó que la reforma requerirá elementos de seguro social o solidaridad para mejorar las pensiones de la clase media. Y, ante la propuesta de destinar parte del 6% adicional de cotización del empleador a un componente solidario, Núñez argumentó que esto podría resultar en mejoras sustanciales, estimando un aumento de hasta 70.000 pesos en las pensiones de los trabajadores promedio.

Núñez concluyó destacando la importancia de la perseverancia y la pedagogía para explicar estos cambios a la ciudadanía, reiterando que el componente de solidaridad es crucial para lograr pensiones dignas en Chile.