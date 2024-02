Efecto Cosena: Congresistas se abren a suspender sus vacaciones por ley de infraestructura crítica

Febrero es sinónimo de receso legislativo en el Congreso, pero en la actualidad, significa dejar de lado importantes trámites legislativos, como la ley de infraestructura crítica. Esto, en medio del anuncio realizado este jueves por el Presidente Gabriel Boric, quien citó para el próximo lunes al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

Por lo mismo, desde el Congreso se abrieron a suspender sus vacaciones de un mes para tramitar la ley, tal como lo aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC).

“Estamos absolutamente disponibles para acelerar el trámite legislativo, y si es necesario, tener que volver a sesionar durante este receso, lo vamos a hacer”, dijo.

Otra diputada que se sumó al llamado fue Pamela Jiles, quien aseguró que “es necesario y responsable que el Congreso suspenda ‘feriado legislativo’ y sesione durante febrero, ante la grave crisis de seguridad q sufre la ciudadanía en todo el país. No es momento para estar de vacaciones. Es nuestro deber legislar y socorrer a la población”.

Por otra parte, el senador Javier Macaya (UDI) sostuvo que “citar al Cosena es algo que a nuestro juicio puede servir para tener una buena conversación, pero que no va a cambiar las cosas si el gobierno no cambia la actitud, porque para definir infraestructura crítica yo les aseguro que las poblaciones, donde funciona el crimen organizado, el narco, no pueden ser consideradas así como así infraestructura crítica”.

Finalmente, desde Renovación Nacional, en tanto, la senadora María José Gatica señaló que “convocar el Cosena es bueno; hacerlo en pleno verano y no poner las urgencias legislativas es malo. La Región Metropolitana necesita urgentemente estado de excepción aunque sea acotado”.