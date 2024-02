Macarena Ripamonti apunta a Mario Zumelzu: “Su actuar es impúdico, no tiene humanidad”

La alcaldesa Macarena Ripamonti (RD) vuelve a estar en el foco y esta vez a propósito de que familiares de personas que perdieron la vida en el incendio, al interior del Jardín Botánico de Viña del Mar, ingresarán una querella criminal contra la jefa comunal. La acción judicial se llevará a cabo el lunes 26 de febrero por el abogado Mario Zumelzu, según pudo confirmar El Mostrador.

La alcaldesa advirtió este sábado que desde el municipio también se habían querellado por los responsables del incendio, pero sobre la querella que se anunció contra ella dijo: “El actuar de este abogado es completamente impúdico, no tiene humanidad, no la tiene, es completamente vergonzoso lo que está haciendo y es un daño no solamente para esas familias, porque se está aprovechando de ellas, sino también para el resto de las personas, al acercarse de manera desvergonzada a intentar prometer, sin base jurídica, una responsabilidad para armar una polémica de corte político. Es realmente impúdico y deshumanizador eso que está haciendo”.

Fuentes al interior del municipio revelaron a El Mostrador que, luego de esta conferencia, la familia querellante se habría contactado con el equipo de la alcaldesa para advertirle que Zumelzu se acercó a ofrecerles asesoría gratuita con solo una condición: querellarse contra la alcaldesa y no contra el director del Jardín Botánico, Alejandro Peirano, como pensaban en un principio.

Esto, a raíz de que la alcaldesa advirtiera que “yo solo conozco a un abogado que está llevando adelante esto. No sé quién le paga su sueldo, no sé cuáles son sus motivaciones, solo sé que él está aduciendo eso y que tiene un récord de las causas que defiende, como por ejemplo a personas que han cometido cohecho y fraude al fisco, como Jaime Orpis”.

Ripamonti atacó: “Sabemos que en política las cosas son sucias, pero estas catástrofes no son para hacer política, no son para aprovecharse de la gente, no son para tener falta de humanidad, y es una persona que está completamente deshumanizada, no tiene un ápice de vergüenza”.

Respecto a su gestión y a lo que apunta la querella, respecto a sus eventuales responsabilidades en el caso, la jefa comunal sostuvo: “Nosotros tenemos nuestras obligaciones completamente cumplidas como municipio. Tenemos un Plan Municipal de Emergencia, presentamos en tiempo y forma todos los planes que se exigen: Plan de reducción de riesgo y desastre, Plan de amenaza por incendios, Plan de amenazas por terremoto y planes de amenazas por inundaciones”.

Sobre Zumelzu, dijo que “no sé si ni lo sabe o lo ignora de manera negligente, pero, en cualquiera de los casos, es un aprovechamiento de la política y es una mala práctica profesional a costa del dolor de personas que están viviendo una situación dramática”.