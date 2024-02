Jorge Arrate: “La izquierda está perdiendo el round en la batalla cultural”

Jorge Arrate (82) ya no milita en el Partido Socialista, sin embargo, su trayectoria lo convierte en una voz conocedora y autorizada de la izquierda chilena. Fue ex ministro Secretario General y del Trabajo en el Gobierno de Eduardo Frei, pero antes, fue parte del Gobierno de Salvador Allende, ministro de Minería entre algunos cargos, y, luego de la dictadura, fue ministro de Educación de Patricio Aylwin. Hoy, un poco más lejos de la política, advierte: “Estamos en un minuto en que la izquierda está perdiendo el round en la batalla cultural”.

En entrevista con la revista Sábado, el histórico socialista comenta que actualmente está disfrutando más la política, pues ya no aspira a ningún cargo, pero de todas maneras participa en reflexiones y en algunos espacios, como por ejemplo, aquel que pretende transformar el Frente Amplio en un partido único.

Así, comentó en el citado medio que reconoce que ha habido errores del Gobierno, sin embargo, acusa que “a este Gobierno se le ha tratado con la punta del pie, entre el control total de los medios de comunicación que hay en Chile, porque salvo algunos digitales, el control es total, más los matinales, más el control de la televisión, han acosado al Gobierno de Boric”.

Arrate le reconoce al Presidente la sensibilidad “con los más desafortunados” y su capacidad de liderazgo, y desdramatiza su pasado como diputado: “Un poco exagerado era (…) En el Gobierno de Piñera el país estuvo a punto de irse a la chuña”.

Apropósito de Piñera, Arrate afirma que “algo que se ha dicho ahora y mi impresión es que era así, es que no tenía rencores”. A parte de destacar el buen humor del ahora difunto ex Mandatario busca explicar que su impresión es que “Piñera es un democratacristiano de derecha que no tuvo espacio en la DC. Por lo tanto, como independiente, buscó el apoyo de la derecha para ser Senador por Santiago”. Arrate le reconoce el hecho de haber votado por el No y participar en esos eventos.

Ahora, “el gran problema de Sebastián Piñera”, dice el ex socialista, “era que ejercía dos oficios que, a mi juicio, no son compatibles: dedicarse a la política y tratar de ganar mucho dinero en los negocios”. Arrate repara en que eso no está en contra de la ley y tampoco es partidario de prohibirlo, pero esa crítica, dice, es “en base a mi juicio”.

Recorriendo el análisis de figuras presidenciales, el ex ministro distancia a José Antonio Kast de Milei: “José Antonio Kast no es un desfachatado. Tiene una concepción más asimilable a Franco o a Olivera Salazar, de Portugl, con una tendencia autoritaria a imponer modos de vida, y eso a mí me parece un peligro”.

Ahí, se detiene en que “no le puedo atribuir a él lo que yo llamo el descaro de un Trump o un Milei”, sostiene, y agrega que “la política se está nutriendo mucho de estas figuras que hacen de la desfachatez un capital político”.

En suma, cree que “hoy el individualismo la lleva, por eso hay que hacer una gran batalla cultural y política”, sin embargo, es el minuto en que la izquierda está perdiendo el round: “Creo que va a ser largo recuperar lo que fue la izquierda, que era un movimiento que anudaba lo político, lo social y lo cultural”.

Arrate lo ejemplifica: “Esa herencia de Recabarren que donde iba, a una salitrera por ejemplo, fundaba un núcleo de su partido, un sindicato, un diario y una filarmónica que era una especie de centro cultural. Ese es el nudo que desarrolló la izquierda que culminó en Allende. Pero ese nudo se rompió”.

Este rompimiento lo atribuye Arrate a la dictadura: “La dictadura generó este animal raro que es Chile hoy (…) Y en la izquierda se rompió ese lazo irrompible entre la política, sociedad y cultura”.