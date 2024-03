Alcalde de Maipú pide que militares salgan a las calles y divide al oficialismo

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), solicitó al Ejecutivo el respaldo de fuerzas militares en su comuna para hacer frente a la creciente crisis de seguridad que enfrenta. Vodanovic, quien expresó esta petición luego de una reunión con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en La Moneda, destacó que esta demanda ha sido constante por parte de los habitantes de su jurisdicción.

“Es algo que a mí me lo demandan permanentemente”, señaló el alcalde, subrayando la urgencia de abordar la situación de seguridad en Maipú, más allá de las “barreras ideológicas”.

“Esto es algo que ya han solicitado también otros alcaldes de distintos partidos, de distintas tendencias, pero aquí no hay barreras ideológicas que nos permitan pensar en la seguridad de nuestros vecinos”, declaró el jefe comunal de Maipú, donde tan solo el sábado pasado un sujeto disparó a cinco personas y asesinó a un menor de 16 años.

Militares “no son realmente útiles en asuntos de seguridad pública”

La solicitud avivó el debate en el Congreso Nacional sobre el papel de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. Además, puso de manifiesto las discrepancias dentro del oficialismo respecto de este sensible tema.

Además, la petición del alcalde Vodanovic ha puesto en entredicho la histórica postura del Frente Amplio, que defiende que el mantenimiento del orden y la seguridad debe recaer exclusivamente en las fuerzas policiales y no en los militares.

De hecho, usurarios en redes sociales recordaron que, en 2021, cuando el ahora Presidente Gabriel Boric buscaba llegar a La Moneda, una de las campañas que se televisó en ese momento era una breve canción que tenía un potente mensaje: “Vota Gabriel, vota Gabriel, y que los milicos se devuelvan al cuartel“.

El diputado Jaime Sáez, también militante de RD, sostuvo que “efectivamente en Maipú no se puede desatender la necesidad de seguridad que ha sido planteada por el alcalde”. No obstante, según consignó Emol, el parlamentario frenteamplista dijo que también es conveniente precisar cuál es la labor que están cumpliendo las policías en el combate al crimen organizado, cuáles son los resultados que han podido mostrar en el último tiempo y detallar con mucha mayor precisión cuál es la labor de seguridad que efectivamente podrían cumplir las Fuerzas Armadas.

Por su parte, a través de su cuenta de X, la diputada del partido oficialista Comunes, Claudia Mix, no compartió la solicitud de involucrar a militares. “La experiencia muestra que no son realmente útiles en asuntos de seguridad pública y que el riesgo es alto para la población, porque no es su rol, no están capacitados para ello. Recordemos que han ocurrido matanzas horribles en otros países como México, Ecuador o Perú”.

Sin embargo, la diputada Mix insistió en que de todas formas hay que solicitar una reunión con la ministra de Defensa Maya Fernández (PS) para analizar cuáles serían los límites y las condiciones si es que esto se llegara a implementar.

Desde el Partido Socialista, la senadora y presidenta del partido, Paulina Vodanovic, aseguró que puede entender la desesperación de los alcaldes, pero destacó que eso no habilita que haya una intervención militar, no solo por una problemática legal, sino práctica.

Quien ve con buenos ojos la medida solicitada por su par de Maipú fue el alcalde de la comuna de Padre Hurtado, Felipe Muñoz (PS), quien se sumó al llamado hecho por Tomás Vodanovic. “Hoy día necesitamos mayor presencia policial, pero también si es necesario que los efectivos militares salgan a la calle a resguardar infraestructura crítica, a hacer resguardo de nuestra ciudadanía y de una vez por todas tengamos de parte del Gobierno la seguridad que hoy día estamos buscando”, sostuvo el jefe comunal socialista.

Durante esta jornada, un macabro hallazgo fue realizado en la comuna de Padre Hurtado, al surponiente de la Región Metropolitana. Vecinos divisaron lo que parecían ser restos humanos en el canal de regadío Santa Cruz, específicamente ubicado en El Sauce con Los Maitenes.

“Si bien comparto la preocupación del alcalde Tomás Vodanovic por lo que ocurre en Maipú, reitero que las Fuerzas Armadas no pueden reemplazar a las policías. Su misión es otra. Urge contar con nuevo Sistema de Inteligencia”, planteó el senador de la DC Iván Flores.

“Esperemos que escuchen a los alcaldes de su sector político”

El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Andrés Longton (RN), aseguró que el Presidente Boric y el Gobierno no han escuchado a la oposición. “Esperemos que escuchen a los alcaldes de su sector político, como el alcalde Vodanovic de Maipú”, comentó a través de un comunicado.

“Lo que sorprende es que hace un día el Presidente Boric y sus ministros decían que el país estaba mejor que hace dos años, y resulta que ahora un alcalde del Frente Amplio, de Revolución Democrática, pide militares en las calles. ¿No estaba tan bien el país desde hace dos años? La verdad es que el país está en la crisis de seguridad más grande desde que se tenga recuerdo”, cuestionó el diputado RN, remarcando que La Moneda no tiene que seguir evaluando, sino que debe tomar definiciones.

“Es hora que tome una decisión y que los militares complementen la labor de las policías en las calles, para efectos de poder tener elementos disuasivos mayores de los que tenemos hoy día, porque lo que está faltando principalmente es presencia en las calles para poder combatir de mejor manera el crimen organizado”, dijo Longton.

Por su parte, el diputado del distrito 8, Rubén Oyarzo (Partido de la Gente), manifestó que viene hace más de un año pidiendo Estado de Excepción para la Región Metropolitana y en especial para el distrito, pues —mencionó— “vemos que hay casas de torturas en Maipú, se encuentra el cuerpo enterrado bajo cemento del exsoldado Ronald Ojeda en el campamento camino a Melipilla, donde hay un presunto caso de canibalismo en la comuna de Pudahuel, donde se han encontrado cuerpos descuartizados, donde hay asesinatos a menores de edad”.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, confirmó la solicitud del jefe comunal de Maipú, y precisó que, tras la reunión con la ministra Tohá, el alcalde Vodanovic “no planteó ni un Estado de Excepción, ni una cobertura en su totalidad con presencia militar, sino que particularmente en casos y lugares puntuales“.

Ante el pedido de militares a la calle, la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, apuntó a que son las policías -Carabineros y la PDI- quienes tienen mayor “preparación logística” para enfrentar la problemática. “Hace varios meses estamos teniendo esta discusión en términos públicos. Hubo un Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), también se han evaluado distintas medidas que han levantado los alcaldes. Su opinión siempre es muy importante, porque es la primera respuesta que muchas veces tiene la ciudadanía. Lo que sí ha sido algo muy comentado en términos generales es que, en materia de seguridad, quienes están más preparados para poder abordar esta problemática son precisamente las policías”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (exmilitante UDI), dijo en X: “Respaldamos la solicitud de desplegar a las FF.AA. para recuperar el orden público, que esta mañana, Tomás Vodanovic ha repetido en La Moneda”.

En la misma publicación, el alcalde Carter hizo un llamado al Gobierno: “Las cosas como son: desde abril del año pasado, tras el cobarde asesinato del cabo Daniel Palma, muchos alcaldes hemos pedido esta medida y el gobierno se ha negado permanentemente. Si ahora cambian de opinión, sólo porque lo pide un alcalde del Frente Amplio, es bueno que nos aclaren a todos cuáles son las razones y qué herramienta legal utilizarán: Estado de Excepción Constitucional o Ley de Infraestructura Crítica”.