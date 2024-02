Encuesta Signos: Ciudadanos piden presencia de militares en las calles

En la encuesta Signos /El Mostrador de esta semana un 88,9% de los encuestados opina que las FF.AA. deben involucrarse en “impedir el ingreso de migrantes en las fronteras”, un 85,4% que “deben desarrollar operativos contra bandas delictuales”, y un 75,7% que “deben detener a personas en la calle que estén cometiendo delito”. Tales cifras indican que la crisis de seguridad acaba de escalar a una crisis institucional de seguridad, con un implícito fracaso policial. Sacar a los militares a la calle con tales expectativas ciudadanas requiere respuestas y orientaciones claras, operativas, de mando y responsabilidad, por parte del Gobierno. Si ellas no existen, la convocatoria de este lunes al Consejo de Seguridad Nacional puede ser una complicación adicional para La Moneda.

Resulta conveniente destacar que, junto con demandar la presencia operativa de las FFAA en las calles y en temas de migración y frontera, los encuestados opinan de manera tajante que ellas deben actuar coordinadamente con Carabineros: un 70,1%. Sin embargo, al fijárseles tareas operativas tan complejas, para la mayoría de las cuales no tienen entrenamiento, la solución institucional se ha vuelto más compleja.

La aprobación del Gobierno

La desaprobación del gobierno alcanza un 58,1 % y la aprobación a un 35,7%, pero solo un 28,9% piensa que el país está progresando y un 57,8 piensa que el país está retrocediendo. El porcentaje de desaprobación del gobierno es congruente con el porcentaje que opina se está retrocediendo, pero no lo es el porcentaje de aprobación (35,7%) con el de progreso (28,9%), lo que indica un sesgo ideológico entre una y otra, dentro del sector de apoyo del gobierno.

En materia de políticas centrales de un futuro gobierno, sigue siendo dominante la idea de políticas de seguridad (45,8%) y temas sociales centrados en salud, educación y pensiones (33,4%) versus políticas de crecimiento que obtiene solo un 20,8% de menciones.

En cuanto a las polémicas por las pensiones de gracia del estallido social, un 65,9% de los encuestados opina que se deben anular, para cualquier persona que presente antecedentes criminales de cualquier naturaleza, sin excepción, mientras que un 26,7% opina que debe estudiarse caso a caso.

La política electoral

En las presidenciales, se mantienen las cinco primeras preferencias sin mayor cambio, pero Evelyn Matthei marca casi el doble de preferencias sobre José Antonio Kast (23,4% versus 12,9%). En tercer lugar se sitúa Camila Vallejo, con 10,5%, sobre Michelle Bachelet, que marca 8,9%, dando la impresión de que su baja abrupta corresponde a una percepción ciudadana de que no está en carrera presidencial. Las sigue Claudio Orrego, con 7,3%, cerrando lo que hemos llamado grupo de front runners y que ha sido muy estable. En el grupo intermedio se sitúan Carolina Tohá (5,8%), Franco Parisi (4,1%) Axel Kaiser (3,8%), Mario Marcel (3,7%), y Sebastián Piñera (3.5%).

De los front runners, quienes tienen las más altas tasas de rechazo son Kast (45,8%), Vallejo (40,7%) y Bachelet (33,2%). Matthei mantienen un nivel intermedio (23,8%) y Orrego registra una muy baja tasa de rechazo, solo un 6,2%. Medido en un escenario hipotético “a dos”, con Matthei, ella marca 47,9% versus 33,2% de Orrego. Medido con Kast, en igual escenario, se produce casi un empate: 40,6% para Kast, versus 38,9% para Orrego.

Previendo la importancia electoral municipal en torno a comunas emblemáticas, que con voto obligatorio debieran entregar una prospectiva más nítida hacia el futuro, la encuesta Signos midió La Florida, una de las seis comunas que se identifican como emblemáticas, ya sea porque tienen renovación obligatoria de alcaldes o porque siendo electoralmente significativas servirán para la medición de fuerzas entre los bloques políticos.

Los resultados de este primer sondeo en La Florida indican que una gestión evaluada positivamente como la de Rodolfo Carter (51,2% de Buena Gestión), pero quien no puede ir a la reelección, no necesariamente se traspasa electoralmente, o al menos potencia la elegibilidad de un cercano. Aquí encabezan las preferencias Cecilia Pérez, de Chile Vamos, con 22.3%, seguida por Alejandro Guillier, Independiente de Centro Izquierda, con un 17,3%; y Nicolas Hurtado, exconcejal comunista de La Florida y funcionario del ministerio que dirige Camila Vallejo, con un 12,9%. El preferido de Rodolfo Carter, Felipe Mancilla, concejal de RN, marca 5,7%, pese a haber hecho previamente campañas electorales muy estrechas con el alcalde saliente. El No Sabe es alto (12,1%) y se yergue como una cuarta opción a décimas de la tercera, pese a la abundancia de candidatos.

La encuesta es un sondeo semanal de carácter nacional realizado por SmartAnalytics en colaboración con el diario electrónico El Mostrador, entre los días 29 de enero y 2 de febrero de 2024. Corresponde a una encuesta probabilística de 1789 encuestas, (623 para la comuna de La Florida), con un error muestral total de 2 puntos porcentuales, aplicada a un panel con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia y está destinada a medir semanalmente el pulso de los acontecimientos relevantes de la coyuntura política.

