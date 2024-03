Caso Hermosilla: hasta que le costó la cabeza al director general de la PDI

Luego de varias horas de incertidumbre, finalmente el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz Yáñez, presentó su renuncia al cargo, luego de que el Gobierno lo emplazara a salir voluntariamente, pues se le hizo saber que, de lo contrario, sería exonerado del mismo, según dijeron a El Mostrador fuentes allegadas a los hechos. El jefe máximo de la policía civil llegó a las 14.15 a La Moneda por una puerta lateral y se retiró sin hacer declaraciones.

De este modo, el caso Hermosilla cobra por primera vez la cabeza de una alta autoridad, luego de que estallara en noviembre pasado, cuando se filtró el audio de una reunión entre los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, junto al empresario Daniel Sauer, en la cual se jactaban de sobornar a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión de Mercado Financiero (CMF), en medio de las investigaciones penales y administrativas que afectaban a Sauer por el caso Factop.

Según indicó hoy la Fiscalía Oriente desde el celular de Hermosilla, que fue incautado por orden del Cuarto Juzgado de Garantía, “se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI”. Por dicho motivo, Muñoz será formalizado el próximo martes, acusado de violar la obligación de secreto relativa a la ley de lavado de activos y la norma general del Código Penal también relativa al secreto de las investigaciones.

Según informaciones de fuentes cercanas al caso y no confirmadas oficialmente por la calidad de secreta de la investigación, Muñoz -en los hechos- era un informante de Hermosilla, que le proporcionaba antecedentes secretos de la investigación en contra del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa Valenzuela, quien era defendido por precisamente por Hermosilla. Estas informaciones agregan que Muñoz le entregó información de otros casos, violando el secreto de las investigaciones penales.

Cabe recordar que en el discurso que dio al asumir la jefatura máxima de la PDI, puso el acento en la probidad. Hoy sus palabras le pasan la cuenta. “Para alcanzar ese objetivo se debe poner mucho énfasis en los controles internos y estar a la altura de lo que el país espera de nosotros. Eso creo que va a ser el sello principal durante mi gestión, porque sé que contamos con un capital humano muy potente”, sostuvo el 2021.

Ante la salida de Muñoz, la dirección general de la PDI fue asumida en forma interina por el prefecto general Claudio Muñoz Hofstetter, que es la segunda antigüedad de la policía civil y quien actualmente se encuentra a cargo de la inspectoría general de la institución.

A las 21 horas Presidencia envió un comunicado confirmando la información. “S.E. el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, ha aceptado la renuncia al cargo del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez”, informó el Gobierno. Aquí el documento: Comunicado de prensa_Prensa Presidencia (1)

Unos 20 minutos más tarde, el subsecretario Manuel Monsalve ofreció un punto de prensa en el Palacio para informar sobre la renuncia presentada por Muñoz y aceptada por el Presidente. Esto, cuando en la tarde el mimo subsecretario había dicho que “las formalizaciones son un punto de inflexión respecto a los cuales tomar decisiones”.

En dicho punto, Monsalve explicó que algo cambió, más no el criterio del Gobierno: “Las renuncias se pueden aceptar cuando se presentan y ha sido el Director General de la Policía de Investigaciones quien ha decidido presentar su renuncia”. El subsecretario rectificó que el hecho se dio “en una reunión que solicitó al Presidente de la República y el Presidente de la República ha aceptado esa renuncia. Por lo tanto, la posición del Gobierno no ha cambiado, no ha variado.”