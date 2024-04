CUT realiza intervención al interior de La Moneda en marco del paro nacional

Este jueves la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) lleva a cabo un paro nacional junto con movilizaciones a lo largo del país. En Santiago, los trabajadores pertenecientes a la agrupación marcharon desde Plaza Baquedano y al momento de pasar por el Palacio de La Moneda hicieron ingreso a su interior para realizar una intervención.

Desde la CUT señalan que esperan que el Gobierno escuche sus demandas. “Necesitamos que el Estado hoy día nos escuche, por eso estamos acá en La Moneda”, precisó el presidente de la agrupación, David Acuña.

El propio Acuña lanzó dardos contra el Presidente Gabriel Boric al momento de realizar la intervención en el Palacio de Gobierno: “Queremos ser escuchados, queremos que nuestras demandas tengan resonancia en estas paredes. Que no solamente nos sienten en una mesa, sino que sean cosas resolutivas. Necesitamos respuestas a nuestras demandas”.

Entre las principales demandas del presidente de la CUT se encuentran las mejoras en las condiciones laborales para los trabajadores del país, por esa razón es el paro nacional.

“Nos manifestamos acá diciendo: trabajadores, trabajadoras, pobladores, estudiantes, pequeñas y medianas empresas, más unidos que nunca, el movimiento social sigue vivo y vamos a manifestar en todos los espacios del poder“, aclaró.

Asimismo, precisó que mañana se dirigirán al Parlamento y “le iremos a tocar las puertas a los grandes empresarios también (…)”.

Intervención

La intervención de la CUT en el Palacio de La Moneda se llevó a cabo en el Patio de Los Naranjos, donde hasta trabajadores del Palacio de Gobierno se unieron a la manifestación, al igual que otros funcionarios públicos extendiendo un lienzo al interior.

Acuña también hizo mención del asesinato del teniente de Carabineros, Emanuel Sánchez al precisar que “da su vida, porque no tienen protección, no tienen las condiciones necesarias. Un trabajador público que no tiene ni siquiera derecho a organizarse”, por lo que va acorde a las demandas que sostienen.

Por otro lado, acotó que han tráido la voz de los trabajadores del Palacio de Gobierno, “los cuales no han sido escuchados y eso es lamentable. Conviven todos los días con el Presidente y el Presidente los ve como invisibles (…)”.