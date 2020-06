Protocolos para trazabilidad aún están pendientes

Fue el 3 de junio cuando el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich, reconocía una de las falencias más grandes de su estrategia para abordar el COVID-19: la falta de trazabilidad de los casos de contagiados y acusó recibo de una petición transversal para considerar, de una vez por todas, a la Atención Primaria de Salud para un trabajo en conjunto, a través de las diferentes municipalidades.

Pero lo que parecía una medida urgente para complementar la estrategia de diagnosticar, trazar y aislar, parece no haber considerado el sentido de urgencia que han planteado varios alcaldes, ya que a casi tres semanas del anuncio, aún no existen los protocolos de la implementación. Pero no sólo aquello, tampoco se ha dado la transferencia de recursos, considerando “que no todas las comunas cuentan con el personal necesario”, señaló un edil del sector sur de la Región Metropolitana.

Este elemento en especifico, el de la trazabilidad, ha sido reconocido como una de las debilidades por el mismo nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, quien el 17 de junio señaló que “sinceramente, creo que probablemente tuvimos debilidades en la trazabilidad y en el aislamiento, pero lo estamos corrigiendo”.

El día 15 de este mes, se inauguró el primer call center de una serie de tres, que buscarán complementar el trabajo con las municipalidades para llegar también a los familiares y cercanos de quienes sean diagnosticados positivos con el virus. En la ocasión, la Seremi Metropolitana, Paula Labra, indicó que actualmente “hay 500 personas que están reforzando la trazabilidad dada la relevancia que reviste la investigación epidemiológica para contener la propagación del virus”.