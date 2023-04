Qué consecuencias tiene en América Latina la llegada de pandilleros que huyen de El Salvador por la guerra de Bukele contra las maras

"Renuncié aun sabiendo que iban a buscarme para quitarme la vida, porque usted sabe que salirse no es así como decirlo y ya,", dice a BBC Mundo desde el otro lado del teléfono.

"Pero sabía que si me quedaba, iba a ser víctima de ese régimen que me iba a alejar de mi familia. Así que me dije: 'Prefiero estar lejos pero que sepan que estoy bien, que me puedan ver aunque sea por una llamada'. Porque allí, ¿quién iba a saber de mí? Me voy a morir y no lo van a saber".