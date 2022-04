Jaime Bassa descarta que la Convención Constitucional se encuentre "encapsulada": "La mayoría ha mantenido un contacto muy activo con su territorio"

El convencional del Distrito 7 y miembro de la comisión de Sistema Político, Jaime Bassa, se refirió a las diversas críticas que ha recibido el órgano redactor sobre estar "encapsulados" en sus propias propuestas más que en lo que necesita la ciudadanía, así como también dejar de conversar con la población respecto del trabajo de la Convención Constitucional.

En conversación con El Mostrador en La Clave, el abogado constitucionalista afirmó la base del órgano redactor se construyó desde la diferencia y el diálogo, lo que permitió que se moderaran las pretensiones de las propuestas presentadas en primera instancia por la ciudadanía.

"Si uno ve los artículos que han entrado al borrador de la nueva Constitución y las compara con las iniciativas, con las propuestas que las y los constituyentes presentaron durante el mes de enero, nos vamos a dar cuenta que la distancia que hay es importante", indicó.

"El diálogo al interior de la Convención Constitucional ha permitido no solamente modular las propuestas que se presentaron originalmente, sino que también moderar sus pretensiones. Ese diálogo, que es el que ha permitido que los artículos que están en el borrador de la nueva Constitución sean un avance respecto de las iniciativas que se presentaron, ha sido posible porque esta es una constituyente que se ha construido desde la diferencia", expresó.

Sobre un "encapsulamiento" de los constituyentes con respecto de sus iniciativas por sobre las de la población, Bassa rechazó las afirmaciones, enfatizando en que la mayoría de los convencionales se mantiene en constante comunicación con sus distritos y comunas.

"No comparto las lecturas que se hacen de que estamos encapsulados, yo creo que no hay que generalizar. Hay constituyentes varios, me atrevería a decir la mayoría, que han mantenido un contacto muy activo con su territorio, con sus distritos, con sus comunas. Y hay un pulso ciudadano que estamos permanentemente sintiendo, ya sea a través de los medios de comunicación, de la opinión pública", manifestó.

"Es un proceso difícil. es un proceso que viene a romper de alguna manera con las características propias del orden social, político y económico vigente, que son las que se desprenden de la constitución del 80' y eso genera tensiones, malestares, ciertos ruidos e incomodidades como las que hemos visto ese último tiempo", concluyó.