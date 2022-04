“Absolutamente inaceptable”: Presidente Gabriel Boric se refiere a los convencionales que increparon a sus pares socialistas de la CC

Luego del rechazo en general del segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, un grupo de convencionales ambientalistas increparon con duras palabras a los socialistas de la instancia, por votar en contra de dicho documento. Al respecto, el Presidente Gabriel Boric, calificó como “absolutamente inaceptable” la incómoda situación que sucedió la noche de este miércoles en la sesión del Pleno de la Convención Constitucional.

Una vez terminada la votación, algunos constituyentes defensores del informe comenzaron a gritar “¡traidores, traidores!” a sus pares del Partido Socialista. Incluso, en un punto de prensa posterior, Constanza San Juan (Ind.), leyó ante la prensa los nombres de quienes no habían aprobado el texto, consigna La Tercera.

Dicha increpación fue criticada por el Presidente, Gabriel Boric, quien categorizó que “es absolutamente inaceptable y por supuesto que me preocupa que hayan personas que crean que la manera de resolver las diferencias es mediante la agresión, la funa o el insulto”.

“Las diferencias en democracia son legítimas y si hay desacuerdos en torno a ideas, bueno, se podrá votar de manera diferente y están en todo su derecho, en este caso los integrantes del Colectivo Socialista, pero podría ser cualquiera”, agregó el Mandatario.

A su vez, para Boric, actitudes similares han sucedido demasiadas veces en la política chilena durante el último tiempo. “De lado y lado, se ha naturalizado y pareciera que no importan los argumentos, y cuando hay una diferencia, esa diferencia significa un abismo que da autorización para agredir a la otra persona. Eso no puede ser, esa no es la manera en que queremos construir democracia en Chile”.

Es por esto que subrayó: “terminémosla con esa cultura, no nos sirve de nada. Tenemos que encontrarnos, dialogar, reconocer nuestras diferencias”.

Consultado por el rechazo del informe de Medio Ambiente, aseguró que “veo con alegría de que, más allá de todo lo que se dice, porque siempre se le sube el volumen a las discusiones polémicas de la Convención, a que también han pasado muchas cosas positivas en la Convención”.

De tal modo que Boric llamó a que “no solamente se le suba el volumen a las cuestiones polémicas, sino que también veamos los aspectos positivos que están saliendo de ahí”.