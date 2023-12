Edición especial de +Política: A Chile Vamos le volvió el alma al cuerpo

¡En la edición del sábado de +Política hablamos del nerviosismo ambiente previo al plebiscito, pero ayer a las seis de la tarde todo estaba claro! Los más contentos: Chile Vamos y La Moneda.

Chile Vamos durmió más tranquilo. Luego de la bomba de racimo que fue la elección de consejeros constitucionales del 7 de mayo, anoche le volvió el alma al cuerpo. Ya están claros los principales culpables de la derrota.

Quiénes serán los Bassa, Loncon y Atria de este segundo proceso.Ayer, en el Partido Republicano fue evidente quiénes eran los más cabizbajos.

Después de la tormenta. El Frente Amplio quedó muy debilitado luego de la serie de malas noticias de la semana pasada. Socialismo Democrático aparece con un rol protagónico ante los próximos dos años del Presidente Boric.

En el bonus track de este edición especial: le preguntamos a Jorge Fábrega, director de Datavoz, cómo salieron paradas las encuestas después de este proceso eleccionario.

1

A CHILE VAMOS LE VOLVIÓ EL ALMA AL CUERPO

Dormir más tranquilo. Con esta frase me explicaron varios dirigentes de Chile Vamos el efecto que tuvo el resultado del plebiscito de ayer domingo. Después de la traumática derrota de la elección de consejeros constitucionales, el 7 de mayo de este año, ayer en la noche la derecha tradicional retornó a sus cuarteles con la sensación de haberle vuelto el alma al cuerpo.

José Antonio Kast, principal responsable. En el +Política del sábado les contamos de un dirigente de la derecha que me explicó que “si el ‘En contra’ gana por uno o dos puntos, la culpa será de Rojo Edwards y sus compañeros, pero si la diferencia es de más de 5 puntos, la responsabilidad será de José Antonio Kast y su conducción del proceso constitucional”. En Chile Vamos no hay dos opiniones al respecto, la derrota de 12 puntos de diferencia es un duro golpe al liderazgo del líder de Republicanos.

En el +Política del sábado les contamos de un dirigente de la derecha que me explicó que “si el ‘En contra’ gana por uno o dos puntos, la culpa será de Rojo Edwards y sus compañeros, pero si la diferencia es de más de 5 puntos, la responsabilidad será de José Antonio Kast y su conducción del proceso constitucional”. La última estocada de Cristián También hubo mucha molestia en la derecha por la columna que publicó el dirigente republicano Cristián Valenzuela en La Tercera de ayer y donde cuestiona el “Acuerdo por Chile” que logró el oficialismo con Chile Vamos, habla del resultado de la elección de consejeros en que la ciudadanía “optó por el Partido Republicano y residualmente por Chile Vamos” y se ríe de los “sofistas de derecha” que “creyeron que, luego de ser mandatados por una mayoría del pueblo, los consejeros republicanos negarían su condición hegemónica”. En Chile Vamos también responsabilizan a Valenzuela de la derrota.

Los “lujitos” de los republicanos. En el primer proceso constitucional, varios miembros de la ex Concertación criticaron los “lujitos” que se había dado la izquierda al eliminar en la anterior propuesta el Poder Judicial, incluir la plurinacionalidad, terminar con el Senado, entre otros. En este caso, los miembros de la derecha tradicional también tienen su lista de “lujitos” de los republicanos, donde destacan la discusión del “quien” –que ponía en entredicho el aborto en tres causales– y el fin de las contribuciones, entre otros.

Temas pendientes. En las próximas semanas se verá el efecto que tuvo para Evelyn Matthei haberse jugado por el “A favor”, en circunstancias que el texto no la convencía. En el círculo de la alcaldesa señalan que en su desempeño mostró su lealtad con el sector y una gran capacidad de liderazgo, algo que no ocurrió con José Antonio Kast, quien optó por no aparecer públicamente. Pendientes quedan las negociaciones para las elecciones municipales de octubre, la antesala de las presidenciales.

2

LOS BASSA, LONCON Y ATRIA DEL PARTIDO REPUBLICANO

Magistral puesta en escena. Hay que decir que el ambiente ayer en el Partido Republicano no era de derrota, por el contrario –y como era de esperarse–, todos los discursos insistieron en que el gran logro de ellos fue lograr comprometer al Gobierno y todos los partidos políticos en la decisión de que el proceso constitucional no seguía. La dirigencia y encargados del evento tuvieron éxito en quitarle el sabor amargo a la derrota.

Los que no pudieron subirse al discurso optimista. Los únicos que nunca pudieron cambiar la cara o disimular su molestia fueron los consejeros republicanos, especialmente la expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, además del único representante del partido en la Comisión Experta, Carlos Frontaura.

Carlos Frontaura, el ultra conservador experto. Exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, fue visto como el vínculo entre la Comisión Experta y los consejeros republicanos, como una autoridad que podía morigerar la juventud republicana y lograr un texto de consenso. Finalmente eso nunca se logró.

Exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, fue visto como el vínculo entre la Comisión Experta y los consejeros republicanos, como una autoridad que podía morigerar la juventud republicana y lograr un texto de consenso. Finalmente eso nunca se logró. El otro rostro apesadumbrado era el de Beatriz Hevia. Como presidenta del Consejo Constitucional, a esta joven abogada le tocó la responsabilidad de conducir la discusión después de la farra de la izquierda en el primer proceso constitucional. Difícil olvidar el largo discurso con que terminó su gestión en el acto de entrega de la propuesta de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric, donde incluso olvidó referirse a su compañero de tareas y vicepresidente del órgano constituyente, el exrector Aldo Valle. Allí también habló de los “verdaderos chilenos”, además de cuestionar el “Acuerdo por Chile” que suscribió Chile Vamos.

Rostros de un fracaso. Están por verse las consecuencias que la derrota tendrá en Carlos Frontaura, Beatriz Hevia y Luis Silva. En el caso de la Convención Constitucional, la derrota tuvo serias consecuencias para personajes como su expresidenta, Elisa Loncon, el exvicepresidente Jaime Bassa y el rostro clave de dicho órgano, Fernando Atria.

3

SOCIALISMO DEMOCRÁTICO: PROTAGONISTA DEL GOBIERNO DE BORIC

Cambio de gabinete. En los últimos días ha habido rumores de posible cambio de gabinete después del plebiscito. El presidente de RN, Rodrigo Galilea, aprovechó ayer de hacer un llamado al Mandatario para que cambie a algunos de sus ministros. Sin embargo, en este caso la situación es difícil y me dicen que es principalmente por la falta de rostros en el Frente Amplio para entrar al Gobierno.

Imposible estar peor. Varias fueron las voces en el Ejecutivo que me insistieron este fin de semana en que “era evidente la operación política”. La sucesión de malas noticias fue sospechosa para los oficialistas: revelaciones del exseremi de Vivienda de Antofagasta que afectaban al jefe de asesores del Segundo Piso y al ministro Carlos Montes; la detención y formalización de este exseremi (Carlos Contreras) y del exdirector de Democracia Viva (Daniel Andrade), para seguir con la detención del indultado (Luís Castillo) por el Presidente Boric. Todas estas noticias involucraron a militantes del Frente Amplio.

Tabla de salvación. En el Socialismo Democrático está instalado que son sus ministros los que tienen el gran peso de esta administración y existe molestia por la falta de protagonismo y ausencia de costos políticos que paga el Frente Amplio por sus errores.

Larga lista. En la lista de “indispensables” del Socialismo Democrático en La Moneda destacan Mario Marcel (cercano al PS) en Hacienda, Carolina Tohá (PPD) en Interior, Manuel Monsalve (PS) en la Subsecretaría del Interior y Alberto van Klaveren (cercano al PPD) en Relaciones Exteriores.

En la lista de “indispensables” del Socialismo Democrático en La Moneda destacan Mario Marcel (cercano al PS) en Hacienda, Carolina Tohá (PPD) en Interior, Manuel Monsalve (PS) en la Subsecretaría del Interior y Alberto van Klaveren (cercano al PPD) en Relaciones Exteriores. Partido Comunista aparece en tareas complejas.La ausencia de los compañeros de generación del Presidente Boric está siendo subsanada por los ministros del Partido Comunista que ocupan carteras sectoriales relevantes, como Educación y Trabajo. Nicolás Cataldo y Jeannette Jara, respectivamente, tendrán la tarea de ponerse al día en Educación y la reforma de pensiones.

Economía y Seguridad. El rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en la reactivación de la economía y en la discusión del pacto fiscal, y el papel de la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la agenda de seguridad, garantizan al Socialismo Democrático protagonismo en el Gobierno. La ausencia del Frente Amplio será para largo.

4

TRES PREGUNTAS A JORGE FÁBREGA DE DATAVOZ

Qué pasó con las encuestas. Jorge Fábrega, socio director en Tendencias Sociales de Datavoz, economista y sociólogo (PUC), además de académico en el Centro de Investigación en Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo, en esta entrevista explica cómo se comportaron las encuestas.

-¿Qué pasó con las encuestas?

-Un hecho concreto es que las encuestas de empresas con metodologías reconocidas y que reportan sus hallazgos de manera regular (como Activa Research, Cadem, Panel Ciudadano) mostraron resultados en línea con la votación. Por otro lado, aquellas con enfoques no convencionales o menos transparentes (por ejemplo, AtlasIntel, Partner y Ananda) presentaron discrepancias tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Para establecer con certeza si estas diferencias se deben a las metodologías empleadas o si son resultado de variaciones aleatorias, se necesitarán más datos de futuras votaciones y sondeos. No obstante, estos resultados sirven como un punto de partida interesante para las empresas que utilizan métodos tradicionales de encuestas.

-¿Existen datos relevantes respecto al efecto del voto obligatorio?

-Existe una ligera diferencia entre el total de votantes en las elecciones de mayo pasado, que fue de 12,8 millones, y los 13 millones de ayer. Por consiguiente, cualquier impacto del voto obligatorio no se manifiesta en el volumen de la votación, sino en la distribución de los votos entre las distintas opciones. Investigaciones previas a la elección revelaron que individuos que usualmente no votan tienden a inclinarse hacia posiciones más conservadoras en comparación con el votante promedio. Esto indica que el voto obligatorio podría beneficiar más a la opción “A favor”. Sin embargo, este factor por sí solo no parece ser determinante en el resultado de la elección.

-¿Qué conclusiones pueden sacarse de este nuevo votante chileno después de estos dos plebiscitos?

-El mensaje clave que la ciudadanía transmite, tras cuatro años del proceso constituyente, se divide en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, no anhela, de la política, ni transformaciones drásticas ni estancamiento; busca el equilibrio lejos de los extremos. En segundo lugar, existe un claro descontento con el establishment y una tendencia a continuar rechazando propuestas políticas hasta que no se aborden y resuelvan asuntos prácticos de interés inmediato de la población.

