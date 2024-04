La Moneda a una semana de perder el parlamento

¡Buenas! ¡Esta semana la política no dio respiro! Por primera vez desde el retorno a la democracia que la UDI no reelige alcalde en Las Condes, tras el retiro de Daniela Peñaloza y la llegada de la independiente Marcela Cubillos. Mientras tanto, el teléfono de Luis Hermosilla sigue haciendo noticia, y el oficialismo transpira la gota gorda con un Parlamento díscolo y opositor.

Negro panorama para La Moneda. Los próximos días serán clave para las negociaciones entre el Gobierno y el Congreso. No son buenos los pronósticos para el oficialismo.

Y las negociaciones para las municipales están al rojo. Lo curioso es que ningún rostro de Chile Vamos parece interesado en competirle a Irací Hassler (PC) en Santiago. El excandidato presidencial Sebastián Sichel sacó una encuesta que convenció a algunos para apoyarlo en la madre de todas las batallas.

Conflicto generacional en el Partido Comunista por caso Jadue. Complicada la situación interna de dicha colectividad, luego del anuncio de formalización del alcalde de Recoleta. La lealtad con el excandidato presidencial tiene límites en el PC.

Y en el bonus track de esta semana: una entrevista a Cristián Huepesobre las fake news y cómo evitarlas. Además, el 31 de marzo fue la fecha fatal para que autoridades entregaran su Declaración de Patrimonio y revisamos la del senador Fidel Espinoza. Encontramos varios millones de dólares. Por otra parte, contamos cómo se agudiza el conflicto entre el Gobierno y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, e identificamos uno de los restaurantes favoritos del Presidente Gabriel Boric.

1

LA MONEDA A UNA SEMANA DE PERDERLO TODO EN EL PARLAMENTO

Pánico. Entre los parlamentarios oficialistas, más que preocupación, existe pánico frente a la posibilidad de perder la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados. Hace dos semanas el oficialismo perdió la testera del Senado; esta semana podría quedarse sin la presidencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta y, además, perder la de la Cámara Baja. En La Moneda, una persona cercana al Presidente me dijo el jueves que “en el escenario que tenemos hoy, se pierde la presidencia de la Cámara”.

Adiós reforma de pensiones y pacto fiscal. La posibilidad de perder la presidencia de la Comisión de Hacienda, que hoy ocupa el senador Ricardo Lagos Weber, sería colocarles la lápida a la reforma de pensiones y al pacto fiscal, las dos iniciativas más importantes del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, debido a que es ese cargo el que pone los tiempos y términos de la discusión. Todo depende de que Felipe Kast (Evópoli) impulse una censura pidiendo la destitución de Lagos Weber.

“Están desatados en la derecha”, me dijo un senador cercano a La Moneda. Eso quedó demostrado en la Comisión de Hacienda cuando el senador Daniel Núñez (PC) salió de la mesa para cumplir con el acuerdo que colocaba al PPD en la presidencia de la Corporación. Como dicho acuerdo no se cumplió, Núñez pensó que mantenía su puesto, pero no fue así y entró Felipe Kast, dejando en minoría al oficialismo. La composición quedó con Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN) y Felipe Kast (Evópoli) por la derecha, mientras que por la izquierda quedaron José Miguel Insulza (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD). Con esos tres votos la derecha puede asumir la presidencia de la comisión y paralizar el trámite de la reforma de pensiones y el pacto fiscal.

Pesimismo en el oficialismo. “Se lo dije al ministro (Álvaro) Elizalde, hay un muy mal clima y la clave para cambiar este escenario depende de La Moneda y del PC”, me dijo preocupado el diputado Eric Aedo (DC), quien es pesimista respecto a la posibilidad de que el oficialismo logre el control de la mesa de la Cámara.

Demócratas cruzó el Rubicón. El 24 de julio del año pasado, cuatro diputados demócratas y seis oficialistas firmaron una carta de compromiso que aseguraba que el PC presidiría la Cámara y que el Partido Demócratas ocuparía una de las vicepresidencias en el período marzo-octubre de 2024. El jueves, seis diputados demócratas avisaron públicamente en la Cámara Baja que no respetarían dicho acuerdo. La única posibilidad para La Moneda de quedarse con la mesa es entregarle al Partido de la Gente (PDG) la testera de la Cámara y dejar al PC en una de las vicepresidencias, nuevamente. Esta sería la tercera vez que el PC no puede asumir la presidencia de la mesa que le correspondía.

Lagos Weber tiene la llave. En La Moneda consideran perdida la presidencia de la Cámara después que el jueves el PDG diera por terminadas las negociaciones con el Gobierno, y la diputada Joanna Pérez (Demócratas) es quien debería asumir dicha testera. Lo único que queda es la presidencia de la Comisión de Hacienda del Senado y lograr que Ricardo Lagos Weber siga a cargo de tan importante espacio. Lagos Weber es el único que puede lograrlo, si convence a los senadores Coloma y García Ruminot de que no apoyen la censura de Kast.

Dónde está Álvaro Elizalde. Todo esto se resolverá el lunes 15, luego de una semana de negociaciones que recién comienza. Varios miembros del gabinete me minimizaron la responsabilidad del ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, a cargo de las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento.

2

LA ENCUESTA AMIGA QUE PUSO A SEBASTIÁN SICHEL EN SANTIAGO

Hagamos una encuesta. Cuando quedó claro que el exalcalde Felipe Alessandri (RN) no postularía a la alcaldía de Santiago, comenzaron a circular tres nombres de derecha para competir en ese municipio: el concejal RN Juan Mena, el exministro de Defensa Mario Desbordes (RN) y el exministro del Interior Rodrigo Delgado (UDI). Ninguno muy convencido, aunque el más entusiasta era Mena.

Reunión en el Marriott. En ese contexto es que, a principios de marzo, el exalcalde y exministro Jaime Ravinet llamó, desde su oficina en el edificio Marriott, a los exalcaldes de Santiago Joaquín Lavín, Raúl Alcaíno, Felipe Alessandri, Patricio Guzmán Mira, Carlos Bombal y Máximo Honorato, para proponerles pagar en conjunto una encuesta que entregara la foto del candidato con más posibilidades de ganarle a Irací Hassler. La empresa encuestadora era Black&White, de la economista Paola Assael, mano derecha del excandidato presidencial Sebastián Sichel.

Sichel en primer lugar. Entre los exalcaldes que participaron en la reunión con Ravinet se hicieron bromas respecto a que, si la encuesta la hacía Black&White, era muy probable que el ganador fuera Sichel. Dicho y hecho, el excandidato presidencial lideró el sondeo, ganándole por un margen estrecho a Hassler. Atrás quedaron los nombres de Mario Desbordes, Marcela Cubillos y del arquitecto Iván Poduje. Dos días después salió la encuesta de la Universidad del Desarrollo que ratificó en primer lugar a Sichel (31%) y la cosa comenzó a moverse.

El leal amigo Juan José Santa Cruz. RN hizo una tercera encuesta con Aldo Cassinelli (DataCamp), que colocó cerca a Sichel, Juan Mena y Mario Desbordes. Esa fue la confirmación de que Sebastián Sichel estaba en la retina de los santiaguinos, lo que motivó otra reunión en el Marriott, donde Sichel llegó con Juan José Santa Cruz y declaró a los exalcaldes presentes que, si había consenso, él aceptaba disputarle la alcaldía de Santiago a Irací Hassler.

Sebastián Sichel no ha sido bueno en campañas. Intentó dos veces ser diputado, una por la Democracia Cristiana (2000) y otra por Ciudadanos (2013), el partido de Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Michelle Bachelet. Sus logros políticos más relevantes los tuvo cuando pasó por varios cargos ejecutivos en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, sin dejar gran huella, dado el corto tiempo que estuvo en cada una de esas posiciones: vicepresidente ejecutivo de Corfo (2018), ministro de Desarrollo Social y Familia (2019) y presidente de Banco Estado (2020). Su candidatura más exitosa fue la de las primarias de Chile Vamos, en que le ganó a Joaquín Lavín. Luego, en la primera vuelta presidencial, quedó cuarto.

Una campaña con muchos recursos. Todas las encuestas arrojaron que no está garantizado el triunfo de Sichel y que va a ser clave lograr recolectar recursos para competirle a la alcaldesa Hassler. Un punto a favor que tiene el exministro y excandidato presidencial es que los recursos no van a ser escasos, tomando en cuenta lo deteriorado que está el comercio en la zona y el interés que puede tener el sector privado en una alternativa a Hassler. Este fin de semana el Consejo Nacional de RN define si realizará primarias en Santiago entre Sichel y Mena. Resuelto este tema, Sebastián Sichel estaría listo para encabezar la madre de todas las batallas.

3

CONFLICTO GENERACIONAL EN EL PC POR CASO JADUE

Poco le duró el ímpetu al alcalde. Martes y miércoles fueron intensos para el jefe comunal de Recoleta, Daniel Jadue, después de conocerse su formalización por el caso Farmacias Populares. El martes recibió el apoyo irrestricto del Partido Comunista (PC), habló de una maniobra electoral, y el miércoles difundió su teoría de la conspiración frenteamplista protagonizada por el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier. Pero el jueves “hubo problemas técnicos” que le impidieron aparecer en una concurrida conferencia de prensa (todo indica que hubo algún llamado de atención que le impidió dar la cara como deseaba). La lealtad del partido tiene límites.

Los últimos días han aparecido tres importantes jóvenes dirigentes comunistas criticando a Jadue. La ministra vocera, Camila Vallejo , fue la primera. Frente a las acusaciones contra el presidente del CDE, Vallejo señaló: “La verdad que no es nuestro interés ni polemizar respecto a eso y si hay sospechas de él, bueno, tendrá que hacerse cargo (Jadue) de aquello”.

La , fue la primera. Frente a las acusaciones contra el presidente del CDE, Vallejo señaló: “La verdad que no es nuestro interés ni polemizar respecto a eso y si hay sospechas de él, bueno, tendrá que hacerse cargo (Jadue) de aquello”. Luego vino el ministro de Educación, Nicolás Cataldo , quien mostró cierto desdén por las palabras del jefe comunal: “Hay cosas que simplemente yo no comparto”, dijo.

, quien mostró cierto desdén por las palabras del jefe comunal: “Hay cosas que simplemente yo no comparto”, dijo. Para terminar la jornada del jueves con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, advirtiendo que la unidad de la coalición no está en juego y que ella no se hace “cargo de esas declaraciones”.

Confrontación generacional. En contraste con las palabras de Vallejo, Cataldo y Hassler, los dirigentes que cerraron filas con el alcalde Jadue fueron el presidente del PC, Lautaro Carmona, y la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa. En medio de todo este debate, algunos me recordaron que fue el fallecido presidente del PC, Guillermo Teillier, quien había impulsado la nueva dirigencia comunista. Carmona es considerado uno de los hombres cercanos al alcalde de Recoleta.

Con arrastre en la base partidaria. Otras voces dentro del PC me señalaron que un tema delicado en todo este escenario es que Jadue tiene mucho ascendiente entre los militantes de base, algo que se ha fortalecido con todos los años de exposición y protagonismo que le ha dado ser alcalde de Recoleta.

Todo tiene su límite. En el partido lamentan que la fecha de la formalización de Jadue sea el 29 de mayo, porque eso significa que quedan casi dos meses de polémicas y filtraciones en la causa. En el Gobierno han transmitido al Partido Comunista que el caso parece tener elementos sólidos para los cinco delitos que persigue: administración desleal, cohecho, fraude al fisco, delito concursal y estafa. Será el día de la formalización de Daniel Jadue cuando el PC conozca los detalles de la causa y en ese momento podría terminar la lealtad de la colectividad con el alcalde.

4

TRES PREGUNTAS SOBRE FAKE NEWS A CRISTIÁN HUEPE

Cristián Huepe es investigador adjunto de la Northwestern University y del Northwestern Institute on Complex Systems de Chicago. Eminencia en el tema de las redes e investigador experto en sistemas complejos, es además codirector del Social Listening Lab UC (SoL-UC) –el laboratorio de escucha social de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica–, que desarrolla análisis cuantitativo de redes sociales digitales.

Huepe explica en esta entrevista cómo y cuándo surgieron las fake news (noticias falsas) vinculadas a la política en las redes sociales y advierte que, de ahora en adelante, “no hay que asumir como cierta cualquier noticia”.

-¿Cuándo comienzan las fake news?

-Aunque las noticias falsas siempre se han utilizado para controlar a la población, por ejemplo, cuando los gobernantes pueden controlar la información que aparece en los medios de comunicación, el fenómeno moderno de las “fake news” aparece más recientemente, gracias a la internet. Su explosión reciente se dio durante la campaña presidencial del año 2016 entre Donald Trump y Hillary Clinton, en que quedó en evidencia el gran grado de influencia que este fenómeno puede tener en las elecciones modernas.

-¿Cuál es el elemento que las gatilló?

-Un elemento poco conocido que gatilló la proliferación de las fake news fue la capacidad de monetizar su uso. En efecto, solo desde la campaña del 2016 empezó a ser posible que cualquier persona gane dinero fácilmente utilizando Google Ads en páginas a las que les genera flujo. Es así como gran parte de las noticias falsas empezaron a promocionarse simplemente para generar tráfico a páginas noticiosas falsas, en las que se ponen avisos de Google que entregan un pequeño ingreso por cada persona que va al sitio. Esto generó un grupo de usuarios que, sin intenciones políticas específicas, fueron los que más promocionaron noticias falsas al intentar generar tráfico de internet en los sitios donde ponían sus avisos de Google. Esto luego demostró lo fácil que era hacer creer a parte de la población cualquier noticia que coincida con sus prejuicios, y las noticias falsas empezaron a utilizarse cada vez más en el marco de diversas operaciones políticas.

-¿Cómo se pueden controlar o evitar?

-Lo más importante para controlar la proliferación de noticias falsas, a nivel de la sociedad, es evitar la fragmentación completa de los medios de información, es decir, evitar que distintos grupos vean distintas noticias sin un asidero común en hechos objetivos reales. Si distintas personas ven noticias en medios distintos que representan la realidad de manera completamente diferente, es mucho más fácil que vivamos en realidades alternativas en las que es muy fácil creer cualquier cosa que coincida con nuestras fuentes. De esta manera, para evitar las noticias falsas a nivel individual, es importante no asumir como cierta cualquier noticia que promueva nuestros prejuicios y buscar, en cambio, fuentes alternativas que cuestionen nuestras creencias habituales.

5

CONVERSACIONES DE PASILLO

– ¿Quién entregó el teléfono de Luis Hermosilla? El abogado Mario Vargas Cociña, conocido por su cercanía profesional con el abogado Luis Hermosilla, presentó el jueves –sin éxito– un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago para evitar que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) acceda a sus conversaciones y de otras personas registradas en las más de 700 mil páginas de chats que encontraron en el celular del penalista.

Varias personas cercanas a Hermosilla están preocupadas, debido a la información contenida en el o los celulares del abogado y la gran pregunta es cómo accedieron a los aparatos. Según personas que conocen la causa, habría sido su hermano Juan Pablo Hermosilla –abogado defensor de Luis Hermosilla– el que entregó voluntariamente el o los celulares a la justicia, como una manera de colaborar con el caso.

– El equipo programático de Evelyn Matthei. En las últimas horas se conoció la decisión de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, de no presentarse a la reelección por esa alcaldía, a fin de concentrarse el próximo año y medio en pavimentar su camino a La Moneda.

Preocupación generó la decisión entre sus cercanos . Uno de los puntos delicados al respecto es qué va a hacer la alcaldesa en los dos años que quedan para la elección presidencial.

. Uno de los puntos delicados al respecto es qué va a hacer la alcaldesa en los dos años que quedan para la elección presidencial. Una de las tareas en que están trabajando sus colaboradores y los dirigentes de Chile Vamos es la de conformar un equipo programático que le permita estar en la agenda política proponiendo ideas y políticas públicas que mejoren la vida de la gente. La idea sería preparar algo similar al grupo Tantauco, que trabajó con el expresidente Sebastián Piñera su programa de gobierno. En el círculo de Matthei dicen que no hay nombres de sus integrantes y es solo una idea.

Noticias . Otro elemento importante es cómo manejar sus apariciones en los medios de comunicación. Esto, porque no tendrá la plataforma del municipio para convocar a los distintos medios y diversas personalidades. Los que conocen de estas lides señalan que los viajes e instalarse como un personaje propositivo ayudarán a darle visibilidad.

. Otro elemento importante es cómo manejar sus apariciones en los medios de comunicación. Esto, porque no tendrá la plataforma del municipio para convocar a los distintos medios y diversas personalidades. Los que conocen de estas lides señalan que los viajes e instalarse como un personaje propositivo ayudarán a darle visibilidad. En el círculo de Evelyn Matthei afirmaron que era muy prematuro hablar de todo esto, que ella sigue concentrada en las labores municipales que, como siempre ha dicho, han sido las que más satisfacción le han generado en su carrera política.

– El general director moviliza a su gente. El caso del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, nuevamente trajo a colación el tema de si las personas que van a ser formalizadas deben abandonar los puestos en el Estado y la denominada “doctrina Tohá”, que produjo la salida del exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Todo este escenario avivó nuevamente la discusión sobre el destino del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

En el Gobierno sostienen que la “doctrina Tohá” lo que pretende es que el formalizado deje la respectiva institución para que se concentre en su defensa y no la utilice para tareas que son del ámbito privado o de carácter judicial.

lo que pretende es que el formalizado deje la respectiva institución para que se concentre en su defensa y no la utilice para tareas que son del ámbito privado o de carácter judicial. En este sentido, molestó a autoridades de La Moneda que, el pasado martes, el general Yáñez recibiera en una actividad pública a un grupo de expolicías uniformados que le entregaron una carta con el lema “Que el octubrismo no culpe a Carabineros”. En el Ejecutivo señalaron que este era un caso evidente de utilización de la institución para su causa judicial.

En el Ejecutivo señalaron que este era un caso evidente de utilización de la institución para su causa judicial. Fecha clave para el Gobierno es el 27 de abril, Día del Carabinero, donde el general director realizará un discurso y podría producirse algún anuncio o conocerse la decisión que tomará antes de su formalización fijada para el 7 de mayo.

– El restaurante habitual del Presidente Gabriel Boric. El miércoles en la noche, en avenida Providencia, pasado Manuel Montt, hubo un extraño movimiento de personas, de entre las cuales apareció el Mandatario caminando, saludando y aceptando selfies por montones, para luego ser acompañado por sus escoltas al vehículo presidencial.

El lugar del que salía el Presidente es el restaurante francés Normandie y estaba acompañado del diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter, con quien habría estado tomando pisco sour, según nos dijeron testigos.

Supimos que el Normandie es uno de los lugares habituales a los que va el Mandatario y que una de las razones por las que le gusta ese lugar es que existe un privado donde puede compartir con quienes lo acompañan sin generar mucho ruido.

y que una de las razones por las que le gusta ese lugar es que existe un privado donde puede compartir con quienes lo acompañan sin generar mucho ruido. Me contaron que no son pocas las ocasiones en que el Presidente ha cerrado el local junto con los empleados del lugar.

6

AGENDA DE LA SEMANA

Lunes 8

Comienza la negociación para la conformación de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se vota el lunes 15 de abril.

Comisión de Hacienda discute pacto fiscal.

Martes 9

Debería aclararse si el senador Felipe Kast presenta la censura contra el senador y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos Weber.

Fin de la discusión de la ley corta de isapres en la Cámara.

Miércoles 10

Ultima fecha para inscripción de primarias por las municipales.

Viernes 12

Comienza la transferencia de más de $93 mil millones provenientes del royalty minero a 307 comunas del país.

7

RINCÓN DEL LOBBY

Declaración de Patrimonio del senador Fidel Espinoza (PS). El 31 de marzo pasado cerró el plazo para que las autoridades de Gobierno y de reparticiones públicas presentaran su Declaración de Patrimonio e Intereses 2024. Esta semana revisamos la nueva declaración del senador Espinoza, donde aparece –entre otras cosas– una propiedad en Puerto Montt valorada en $30.529.837.703 (cerca de US$ 30 millones) y, según el documento, posee el 25% de ella, lo que implicaría $7.632.459.425 (cerca de US$ 7,5 millones).

La declaración contiene datos interesantes que dan una idea del capital con que cuenta el parlamentario. También tiene otros siete bienes inmuebles que en total están valorizados, según avalúo fiscal, en $512.730.809.

Entre sus inversiones destacan un depósito a través del mecanismo de Ahorro Previsional Voluntario (APV) por $116.379.000 ; ahorros por $31.092.000 ; y Fondos Mutuos por $439.043.070 .

; ahorros por ; y Fondos Mutuos por . En el ítem Deuda o Pasivo, figura un crédito de consumo por $69.029.685.

8

