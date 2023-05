Desvío en el aguacero: los accidentes automovilísticos aumentan un 34% con las lluvias

La lluvia puede influir negativamente en la conducción dado que moja las calzadas haciéndolas deslizantes y también dificulta la visibilidad desde el interior del vehículo, además afecta en capacidad auditiva por el ruido sonoro.

Comienzan las temporadas frías y con ellas las primeras lloviznas que dificultan la circulación de muchos vehículos que se pueden ver afectados con este clima.

Así lo confirma el estudio del Bulletin of the American Meteorological Society enEstados Unidos, que concluyó que cuando el pavimento se encuentra ligeramente mojado se incrementan en un 34% las probabilidades de chocar en un auto.

Los neumáticos desgastados también son un elemento de riesgo al no ser compatibles con una conducción segura, ya que al no tener surcos suficientemente profundos, no agarran bien la calzada, y el vehículo puede llegar a patinar o derrapar.

Sin embargo, existen situaciones donde es inevitable evitar un suceso como un choque entre vehículos. Entre los principales requerimientos que se deben tomar son: prestar más atención de lo normal a la ruta y al vehículo, revisar adecuadamente llantas, limpiaparabrisas, frenos, luces, y por último, disminuir la velocidad ante las primeras señales de clima adverso.

“Al momento de chocar es fundamental tomar todas las precauciones posibles. Se recomienda no descender del vehículo y esperar la ayuda correspondiente. En caso de haber otros autos involucrados es importante tomar la mayor cantidad de antecedentes de estos (patente, nombres, teléfonos, etc)”, comenta Eduardo Montt, fundador de CobraTuChoque.

Tengo seguro

Por lo general al existir seguros comprometidos y de no haber lesionados en el accidente, no es necesario acudir a realizar denuncia en carabineros y basta con realizar la declaración del accidente en su compañía de seguros y seguir adelante con lo indicado por ellos.

No tengo seguro

Si no cuentas con seguro, y hay un tercero que sea el responsable del accidente, hoy en día existen opciones como la que ofrece la empresa CobraTuChoque, quienes son especialistas en realizar la cobranza extrajudicial por los daños ocasionados por terceros culpables de accidente de tránsito.

Un factor importante a considerar, incluso si no cuentas con seguro es realizar la denuncia en carabineros, para que se deriven los antecedentes al juzgado de policía local y la cobranza tenga mayores probabilidades de éxito.