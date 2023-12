Descubrir Santiago y sus alrededores con panoramas diseñados para mujeres aventureras

Cuando Rosario Bascuñan terminó sus estudios de Ingeniería en Turismo y Hotelería no encontraba trabajo en lo que quería y probó en centros de información turística, centros de ski y alguna que otra agencia o como ejecutiva de cuentas. Pero quería ser independiente y volver a su pasión: el turismo.

Así, se le ocurrió reunir a mujeres que no tenían con quien salir a “carretear” y reunirse en un bar. De ahí su idea tomó forma y fundó Panoramas Week, una innovadora propuesta turística en la que destacan las propuestas diseñadas solo para mujeres que buscan explorar Santiago y sus alrededores en un entorno seguro y enriquecedor.

“Siempre quise hacer tours y actividades por Santiago y me di cuenta que había mucha mujer que no tenía con quien salir o quien la ‘apañe’ a hacer panoramas y ahí dije voy a juntar mujeres en un bar un viernes en la noche, empezó a generar mucho interés y comencé todas las semanas, se formaron muchos grupos de amigas”, recuerda.

Luego pensó en tener otras actividades. “Ahí uní mi pasión por el deporte con la naturaleza y el turismo y creé las caminatas en el Parque Metropolitano con desayuno, un espacio ideal para todas aquellas que trabajan en oficinas de lunes a viernes y necesitan ver naturaleza y conocer nuevas amigas”, detalla.

Ya lleva cerca de dos años realizando panoramas para mujeres que no se conocen entre sí, un concepto único en el que ya han participado más de 1200 mujeres, formándose muchos grupos de amigas y nuevos espacios para hacer turismo y generar amistades.

La propuesta se ha centrado en ofrecer experiencias aptas para todas: “La idea es que todas convivan entre todas”, y enfatiza en que “por ejemplo, las caminatas son súper suaves, también por eso ha participado gente mayor y la puede hacer, no hay problema, son panoramas que son aptos para todas las personas”.

La idea es abrir espacios para quienes “trabajan todo el día o hacen teletrabajo, entonces no ven verde, ni naturaleza, ni desconexión en toda la semana y principalmente buscan eso”.

Rosario Bascuñan comenta que los destinos que visitan son lugares que “la gente de repente quiere conocer y se le ha hecho difícil el poder ir porque ya sea por tan lejos o no tienen el auto para ir o al final yendo sola les sale muy caro”, añadiendo que “son lugares que turísticamente son muy atractivos y además poseen mucha naturaleza”.

Normalicemos salir “solas”

Rosario destaca que estudió turismo “porque el santiaguino no conoce muchos lugares que tiene Santiago. Pero hay muchos lugares por conocer y no entendía porque la gente no conocía tantos lugares bonitos e interesantes que hay en la ciudad”.

La idea es transformar Panoramas Week en la plataforma más grande de Santiago y alrededores donde las y los santiaguinos puedan darse cuenta de que si hay cosas entretenidas para hacer en la ciudad a diario, o en sus alrededores.

Esta iniciativa no solo fomenta la exploración de lugares desconocidos en Santiago, sino que también impulsa un sentido de pertenencia: “Me ha pasado que cuando yo creé, por ejemplo, el panorama en la caminata del Cerro San Cristóbal, yo al principio decía, ¿quién va a ir? Y en mi mente yo decía, todo el mundo conoce el Cerro San Cristóbal. Y al final me di cuenta de que el 90% de la gente no lo conoce.”

Sus experiencias actualmente se relacionan “con el aire libre y, por ejemplo comentando el vino, porque a muchas se les gusta el vino y otras recién lo están conociendo y eso que somos un país dedicado al vino”.

Y añade que “los parques sirven para que se desconecten de la rutina algunas horas y el día de playa, que es el otro destino fuera que tengo, es lo mismo. Es para que la gente pueda salir un rato de Santiago, ir al mar y tener una escapada rápida”.

Este tipo de experiencias ha permitido a las mujeres que participan obtener beneficios que se relacionan con la independencia, por lo que la especialista en Turismo comenta que “hay muchas mujeres que han ido, por ejemplo, con fobia social declarada, con muchas ganas de hacer cosas, pero que no se atrevían, y esto les ha producido cierto empoderamiento”.

La idea también es “normalizar salir solas y sentir también que no están solas y que se pueda salir con gente que tenga los mismos intereses aunque no se conozcan de antes”.

Su idea ahora es llevarlo a las ciudades más grandes de Chile, como Viña del Mar, Concepción y Temuco. Y como proyecto futuro, incluso a otros países, ya que le escriben mucho de países como México, Colombia, España.

Rosario evalúa el éxito que ha tenido este proyecto, manifestando que “tú me dices, por ejemplo, del 1 al 10, yo le pongo 10 de 1 porque al final en un año y medio, conocí a una cantidad de personas que yo nunca pensé que iban a participar cuando creé esto, nunca pensé en mi vida que iba a llegar a otros países, hasta ha llegado a Estados Unidos”.

Por eso concluyó con una invitación abierta a las mujeres para unirse a estas experiencias: “Que se motiven a salir solas. Que pierdan el miedo, dejen de esperar a alguien para hacer las cosas que quieren, porque al final encuentro que la vida se pasa muy rápido para esperar y esperar semana tras semana a que al final alguien te acompañe hacer un panorama que a ti te guste. La invitación es que aquí está el grupo, todas están en la misma sintonía, es un momento donde les aseguro que lo van a pasar muy bien.”

Esta iniciativa resurge como un faro de encuentro, aventura y descubrimiento compartido. Rosario Bascuñan ha creado más que simples panoramas turísticos; ha tejido una red de experiencias que invitan a la exploración y dan voz a la independencia femenina. Este tipo de panoramas busca desafiar los límites propios y animar a las mujeres a escribir sus propias historias de viaje, descubrimiento y conexión, demostrando que la verdadera aventura comienza cuando nos atrevemos a dar el primer paso.