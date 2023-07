“¡Baja la música!”: chileno pierde la paciencia con vecino venezolano en edificio de Santiago Centro

En un edificio de Estación Central, un vecino perdió la paciencia debido al ruido proveniente de un departamento vecino. El incidente ocurrió el 18 de julio —pasadas las once de la noche— y fue registrado en un video publicado en redes sociales. En el video, se puede escuchar cómo un chileno confronta a quien sería un ciudadano venezolano residente en el país. El edificio en cuestión se encuentra en Gral. Amengual y Coronel Souper. Esta no sería una situación aislada, ya que ha sido denunciada anteriormente en redes sociales y reportajes de televisión. Uno de los denunciantes, que afirma tener una hija con TEA, señala que Carabineros no contestó su llamado.

En edificio de Estación Central,chileno gris pierde la paciencia y encara a alegre Venezolano para que baje la música,un domingo pasadas las once de la noche. Intercambio cultural le llaman. pic.twitter.com/85C1vdWKIF — malinois felipe (@_pipemalinois) July 19, 2023