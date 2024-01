La historia de la chilena “Mami Nena”, la abuela con millones de seguidores por jugar Free Fire

María Elena Arévalo es una adulta mayor de 81 años que se ha hecho viral en medios internacionales por jugar el videojuego de disparos Free Fire en línea.

La mujer comenzó jugando para superar la pérdida de su esposo, ya que le ha ayudado a sobrellevar la ansiedad, relató. Vive en Llay Llay, y se bautizó virtualmente como “Mami Nena”, una guerrera de kimono corto, guantes negros y mascara de colmillos.

Para superar la muerte de su esposo tras 56 años de casados, aceptó la sugerencia de su único nieto, Héctor Carrasco, hoy de 20 años, y comenzó a adentrarse en el mundo digital. “Yo no sabía ni qué era un mouse”, recuerda Arévalo.

“No quería hacerle daño a nadie”, recuerda cuando comenzó a jugar. Pero con el tiempo le comenzó a gustar eso de “seguirlos y matarlos”.

Para comenzar a aprender, Arévalo practicó cerca de dos horas, tres veces por semana, por un año, hasta que comenzó a ganar los puntos necesarios para alcanzar la liga de rango “Heroico”, el segundo nivel de más competencia del videojuego.

Debido a esto, Free Fire la reconoció como una de las figuras influyentes del videojuego y le pagó un viaje a Ciudad de México en 2022, para lo que fue el aniversario de la marca.

“Todos los niños (jugadores) me decían que les firmara autógrafos (…) Fue muy hermoso. El día que yo me vaya, me voy a ir con eso”, dice Arévalo.

Hoy está menos activa en los videojuegos producto de una esclerodermia, una enfermedad que produce el endurecimiento de la piel. Sin embargo, no se ve retirada.