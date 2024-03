Peligro químico con patas: gato cae a tina con residuos tóxicos en Japón y autoridades emiten alerta

Una insólita situación se vivió en la ciudad de Fukuyama, prefectura de Hiroshima en Japón, cuando un gato cayó en un tanque de residuos tóxicos y escapó del lugar llevando consigo sustancias dañinas para la población.

El incidente ocurrió durante la noche y fue captado por las cámaras de seguridad, las cuales mostraron al animal alejándose corriendo y dejando un rastro de huellas que fue descubierto por un trabajador. Este siguió las huellas hasta encontrar una tina de cromo hexavalente de 3 metros de profundidad.

Akihiro Kobayashi, gerente de la fábrica Nomura Mekki Fukuyama donde ocurrió el incidente, explicó que al regresar al trabajo después del fin de semana, los empleados encontraron una sábana que cubría parcialmente la tina de productos químicos, la cual estaba rota.

El cromo hexavalente es una sustancia química cancerígena que puede provocar erupciones e inflamación si se toca o inhala. Ante el peligro para la población que representa no encontrar al gato que porta residuos tóxicos, las autoridades de la ciudad emitieron una alerta e intensificaron las patrullas para encontrarlo.

Aunque actualmente se desconoce el paradero del animal y si aún está vivo, un funcionario del Ayuntamiento de Fukuyama señaló que están en la búsqueda.

Officials in Fukuyama, Japan, have cautioned residents to avoid contact with a cat that is believed to have jumped into a vat of toxic chemicals. The feline was last seen leaving the Nomura Plating Fukuyama factory, and pawprints leading away from a vat of hexavalent chromium, a… pic.twitter.com/HQ23yBU6wx

