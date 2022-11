El rol de los prestadores frente a una Reforma de Salud: una discusión necesaria

Este viernes 25 y sábado 26 se desarrolló "Jornadas Camino a la Reforma de Salud. Gestión de los prestadores: un paso necesario", instancia que Colmed Santiago creó para debatir sobre la gestión de los prestadores de salud ante una reforma del sistema de salud.

En la actividad, participaron autoridades del Ministerio de Salud, servicios de salud, usuarios del sistema público y privado, profesionales de la salud y distintas autoridades de universidad.

En este contexto, la instancia formó un dialogo entre los diversos actores para analizar y proponer mejoras en la gestión y eficiencia de los prestadores de insumo, en relación a la Reforma de Salud.

Paneles, expositores y debate

Una de las instancias más relevantes del encuentro fue el panel de debate compuesto por cuatro ex ministros de Salud: Soledad Barría, Jaime Mañalich, Emilio Santelices y Osvaldo Artaza, quienes conversaron en la segunda jornada sobre los avances del Chile en materia de gestión y los desafíos que s exige el contexto actual.

Soledad Barría, ex ministra de Salud, señaló que "no nos depreciemos en le sentido que hay que reconocer que hay caminos que se han buscado, que se han probado y que son más exitosos unos y otros menos exitosos. No vamos a terminar con los problemas en la salud, no vamos a terminar con listas de espera, eso no existe... Lo que tenemos que tener es una mejor gestión y una mejor respuesta a las necesidades (...) Se ha hecho mucho, hemos mejorado los niveles sanitarios del país, ha disminuido la desigualdad, incluso entre regiones que es muy necesario porque es de nuestros grandes dolores y hay que seguir enfrentando los problemas de hoy día".

Jaime Mañalich dijo que "en ese sentido, apelando al Colegio Médico yo creo que es imprescindible decir a dónde queremos llegar, porque o si no vamos a hacer reformas que son contradictoria, sin brújulas y ahí, insisto ahí hay una tarea fundamental".

Por su parte, Emilio Santelices, destacó que "todos los cambios que hay producir tenemos que entender que se hacen un entorno, y lo que vamos tener en los primos años es un gran desafío y urgencia sanitaria como las listas de espera y mayor extra mortalidad, por ejemplo en cáncer, y por otro lado un espacio fiscal reducido".

"Entendiendo que queremos llegar a un objetivo final de una cobertura universal, con un plan de salud universal y con una mayor solidaridad en los recursos financiero, lo que podemos hacer es avanzar y contribuir para el fortalecimiento de la atención primaria, instalar en el mundo privado, con el liderazgo con la Superintendencia de Salud, el diseño de un plan de salud interior y solidarizar al interior del mundo privado y empezar a trabajar las ochos dimensiones que son las que hoy día, las que oMS propuso, para construir un sistema de salud universal", recalcó.

En esta línea, Osvaldo Artaza, indicó que "hay aspectos donde nadie se va a equivocar, por ejemplo, invertir en atención primaria y que esta sea universal, en que podamos tener, prestadores privados y públicos, un modelo de atención y mecanismos de pago más similares nos va ayudar a todos, que los equipos directivos del sector público tengan contexto para se más estable y tener un ejercicio más profesional y menos dependientes de los vaivenes partidistas. Creo que podemos identificar cosas que tenemos amplio consenso".







Mirada internacional

En la actividad, además, participó Bogi Eliasen, director de Salud del Copenhagen Institute for Health Study de Dinamarca, quien expuso sobre los aspectos de un sistema de salud sostenible.

"Se necesita pensar Chile como parte de America Latina, en donde hay 500 millones de personas que usan español para salud. Es el mercado de un idioma más grande después de China, la oportunidad de escalar y trabajar juntos porque los restos de la región son casi iguales, es conectividad, es desarrollar sistema digitales en donde el idioma es súper importante, entonces la eficiencia de trabajar juntos es increíble".

Agregó que "ningún país va a tener suficientes profesionales para el sistema de salud para la carga de enfermedades de salud que tenemos ahora entonces una parte para resolver eso es cómo podemos trabajar diferente y cómo podemos usar tecnología mucho mejor. En los países nórdicos las enfermeras están tomando más responsabilidades, también los médicos y otros profesionales, ellos se deben desarrollar constantemente con las oportunidades que tenemos. Olvidamos la capacitación constante de las familias, eso falta, porque dar herramientas sin capacitación no se va van a resolver los problemas actuales".

La iniciativa contó con el patrocinio de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud​ (CENS)​, el Servicio de Salud Metropolitano Sur y la I. Municipalidad de Renca.