La prevención y el rápido actuar son vitales frente a un ACV

Un ataque cerebro vascular (ACV) es una emergencia neurológica que no identifica tiempo, circunstancia o personas. ¿Sabías que desde el inicio de los síntomas van muriendo casi 2 millones de neuronas por minuto? Por esto es tan relevante que las personas tomen conocimiento de los centros asistenciales a los cuales pueden acudir en caso de emergencia, ya que estos deben contar con el personal especializado y el equipamiento necesario para poder atender este tipo de urgencias.

En el marco de la campaña ACVerano, especialistas de la Asociación Chilena de Enfermedades Vasculares Encefálicas (Aceve) junto al personaje “Cerebrina”, conversaron con las y los viajeros de terminales de buses y entregaron información de cómo prevenir esta enfermedad, cuáles son sus síntomas y la importancia de llegar rápido a un centro asistencial para evitar que esta urgencia genere secuelas o incluso provoque la muerte.

Las y los veraneantes, además, pudieron conocer y descargar la aplicación Actúa con Velocidad. Esta app gratuita –disponible para Android e IOS- es un infaltable en los teléfonos este verano, ya que entrega toda la información necesaria para actuar a tiempo ante un ACV.

Entre los viajeros que se desplazaban en el terminal de buses, Cristina Flores quiso compartir su impresión ante esta actividad, “me parece estupendo que se entregue información en estas vacaciones de verano sobre los síntomas de un accidente cerebro vascular porque muchos no los conocen y al bajar la aplicación Actúa con Velocidad las personas que van viajando podrán saber a dónde acudir en caso que les suceda una emergencia como ésta”.

Víctor Hugo Navia, jefe del Servicio Neurología del Hospital Padre Hurtado y neurólogo de la Clínica Alemana, explica que para prevenir esta enfermedad es necesario conocer sus principales factores de riesgo: presión arterial alta, obesidad, diabetes o resistencia a la insulina, tabaquismo, colesterol alto, sedentarismo y alimentación poco saludable, la mayoría de ellos modificables.

El especialista menciona algunas formas de prevenir un ACV. “En la alimentación, preferir el consumo de vegetales, aceite de oliva; carnes blancas como el pollo, pavo o pescado, o en su defecto carnes rojas magras, que tienen menos grasa. En relación a los hábitos, evitar el tabaco y el consumo de alcohol en exceso. Además, para las enfermedades crónicas es primordial seguir controles médicos regulares y el autocuidado”, precisa el neurólogo y secretario de Aceve

Por su parte, Macarena Zapata, enfermera de Aceve y subdirectora de análisis de la información del Hospital de Melipilla, comenta que “lo que más nos interesa es que la comunidad tome conocimiento de las principales señales de un posible ACV. En primera instancia, un síntoma muy notable es la desviación de la comisura labial".

"Por otro lado tenemos la pérdida de fuerza de una de las extremidades del cuerpo y por último la dificultad para hablar, acá tenemos un punto que los mismos pacientes que han sufrido un accidente cerebro vascular nos han indicado. La persona que está pasando por un ACV siente que se está comunicando bien, es decir que habla con claridad, pero la realidad es que no es así, quien lo escucha se puede dar cuenta que tiene la lengua traposa y con dificultad para expresarse”, agrega.

Además la profesional recalca que lo fundamental es no bajar la guardia ante estos tres síntomas, es decir no creer que esto es momentáneo y se va a pasar. Por lo general las personas tienden a esperar, sobre todo porque por lo general no se presenta dolor. Es muy importante que no dejen pasar tiempo y acudan a un servicio de urgencia lo antes posible.

Una aplicación que puede salvar vidas

Una herramienta muy útil para saber qué hacer ante un ACV es la aplicación “Actúa con velocidad”, una app que puede salvar vidas en estas vacaciones de verano, ya que entrega la información útil y dirige las personas al servicio de urgencia más cercano según su geolocalización.

¿Qué podemos hacer con esta app?

Aprender a detectar síntomas : asimetría fácil, dificultad para hablar y caída (adormecimiento) de un brazo o pierna.

: asimetría fácil, dificultad para hablar y caída (adormecimiento) de un brazo o pierna. Saber dónde acudir : la aplicación muestra –por región- los servicios de urgencia a los que se puede acudir, indicando el más cercano según la geolocalización de la persona y la ruta más rápida para llegar.

: la aplicación muestra –por región- los servicios de urgencia a los que se puede acudir, indicando el más cercano según la geolocalización de la persona y la ruta más rápida para llegar. Llamar al 131 : da la alternativa de llamar a emergencias con solo un click.

: da la alternativa de llamar a emergencias con solo un click. Solicitar ayuda a familia o amigos: al cargar los contactos del teléfono permite solicitar ayuda presionando sólo un botón.