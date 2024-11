BancoEstado y Teatro Nacional Chileno conmemoran 70 años de alianza histórica por Sala Antonio Varas

En 1954 el sueño de una sala propia para el Teatro Nacional Chileno encontró un aliado inesperado: BancoEstado. La conexión nació del azar, cuando Domingo Piga, integrante del entonces Teatro Experimental de la Universidad de Chile, descubrió que el Banco del Estado estaba construyendo un espacio en la galería Antonio Varas. Lo que originalmente sería un cine fue reconvertido, gracias a gestiones con autoridades del banco y del gobierno de la época, en la Sala Antonio Varas, un lugar que desde entonces se transformó en el corazón del teatro chileno.

Setenta años después de su inauguración, BancoEstado y el Teatro Nacional Chileno, la compañía heredera del Teatro Experimental, conmemoraron su histórica alianza con el reestreno de Noche de Reyes de William Shakespeare, reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural del país. El evento, realizado el pasado 8 de noviembre en la emblemática sala teatral, ubicada en la Casa Matriz de la entidad financiera, reunió a destacadas figuras del ámbito cultural y académico, así como a su comité ejecutivo.

Esta especial función contó con la participación del presidente de BancoEstado, Daniel Hojman; la vicepresidenta, Verónica Kunze; y el gerente general ejecutivo, Óscar González, junto a Rosa Devés, rectora de la Universidad de Chile, y Fernando Carrasco, decano de su Facultad de Artes. Uno de los momentos más significativos fue el agradecimiento por su asistencia al reconocido actor, director y Premio Nacional de Artes Escénicas y de la Representación, Gustavo Meza, quien formó parte del elenco original que presentó esta misma obra en 1954, lo que añadió valor simbólico a la celebración.

Para Daniel Hojman, presidente de BancoEstado, “es una alegría para el banco de todos los chilenos sumarse a esta celebración que renueva una antigua alianza de colaboración entre instituciones públicas, como somos nosotros, la Universidad de Chile y la Presidencia de la República, y que hoy pone en valor este espacio teatral que, a lo largo de estas 7 décadas, no solo se ha convertido en la sala teatral de más larga vida en el país, sino que además en un epicentro del desarrollo de las artes escénicas nacionales”.

Mientras que la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés sostuvo que “celebramos los 70 años de la Sala Antonio Varas, la casa del Teatro Nacional Chileno, gracias a la alianza entre la Universidad de Chile y el BancoEstado. Desde que el entonces llamado Teatro Experimental llegó a habitarlo, el espacio ha acogido importantes producciones que están inscritas en la historia de Chile. Nuestro compromiso es continuar desarrollando un teatro que sea referente del talento y maestría de nuestros artistas, aportando de esta manera al goce de la cultura”.

Por su parte, Fernando Carrasco expresó que “es un honor acompañarlos en una fecha tan significativa para el mundo del teatro en nuestro país, especialmente en esta sala que cumple 70 años y ha dejado una profunda huella en la historia teatral chilena”. Y agregó: “Muchas gracias BancoEstado por aportar este espacio. Una ayuda y un auspicio que muy bien ha resultado”.

La histórica relación entre BancoEstado y el TNCh

La Sala Antonio Varas fue inaugurada el 10 de noviembre de 1954. Desde entonces, ha sido escenario de más de 500 obras y ha dado vida a más de tres mil personajes creados por cientos de dramaturgos y dramaturgas de Chile y del mundo.

El teatro, propiedad de BancoEstado y ubicado en la galería Antonio Varas de su edificio principal, fue un sueño hecho realidad para el entonces Teatro Experimental de la Universidad de Chile y hoy Teatro Nacional Chileno. Domingo Piga, uno de sus directivos, recuerda en su libro Teatro experimental de la Universidad de Chile, cómo hallaron este espacio por azar, en el edificio del Banco del Estado, que hoy continúa siendo un símbolo de proyección para las artes escénicas.

“Todos buscábamos la sala propia. Como en ocasiones anteriores, el azar estuvo de nuestra parte. Pasaba un día por la galería Antonio Varas donde se terminaba de construir el Banco del Estado. Yo era muy intruso, cualidad que me ayudó bastante. Me asomé y vi una sala con vidrios en relieves de dibujos persas en llamativos colores. Entré y me encontré con un espacio enorme sin construir. Lo miré detenidamente y vi la caja de una futura sala de teatro”, relató Piga en su libro.

La celebración

Durante más de una hora y media, los más de 300 invitados, entre ellos dramaturgos, directores, actores y otras personalidades destacadas, disfrutaron de un montaje dirigido por Rodrigo Pérez. La obra culminó con una ovación del público, celebrando tanto la calidad artística como la relevancia de esta colaboración entre el banco y el teatro, que ha sido clave para el desarrollo de las artes escénicas en Chile.

Noche de Reyes de William Shakespeare es una comedia de equivocaciones donde, luego de un naufragio, dos hermanos gemelos pierden el rastro el uno del otro. Ambos piensan que han muerto y para sobrevivir en la extraña tierra a la que ha llegado Viola (una de las hermanas) comienza una serie de confusas historias.

Además de las funciones de Noche de Reyes, programadas hasta el 30 de noviembre, la celebración incluye exposiciones de vestuario y documentos históricos, y una serie documental en colaboración con UchileTV, que explora la relevancia de este espacio en la cultura nacional