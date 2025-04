Pedro Pascal celebra sus 50 años y continúa en ascenso: descubre todos sus próximos estrenos

Este 2 de abril, Pedro Pascal celebra sus 50 años en el mejor momento de su carrera. El actor chileno-estadounidense, que en los últimos años ha alcanzado un nivel de fama internacional, se encuentra con varios proyectos en camino y acaba de unirse a una de las sagas cinematográficas más grandes de todos los tiempos.

Su ascenso al reconocimiento comenzó en 2014, cuando interpretó un papel secundario en la cuarta temporada de Game of Thrones (HBO). Luego, se sumó al elenco principal de Narcos (Netflix), lo que consolidó su carrera. A partir de allí, participó en diversas películas y, más recientemente, prestó su voz para el personaje de The Mandalorian en el universo de Star Wars.

No cabe duda de que su fama alcanzó un punto sin retorno cuando interpretó a Joel Miller en la exitosa serie The Last of Us, donde compartió protagonismo con Bella Ramsey. Este papel le valió su primera nominación a los Premios Emmy, consolidando aún más su carrera.

Hoy en día, Pascal tiene una agenda llena de compromisos y se ha convertido en uno de los actores más demandados de Hollywood.

Conoce los próximos estrenos de Pedro Pascal

Los próximos meses se presentan llenos de desafíos y nuevos proyectos para Pedro Pascal. Primero, el 13 de abril marca el regreso de The Last of Us, con la tan esperada segunda temporada de la serie de HBO, que adapta el famoso videojuego sobre un mundo devastado por un hongo que ha convertido a los humanos en criaturas peligrosas.

En esta nueva temporada, Pascal retomará su rol de Joel, un hombre que ha forjado un vínculo único con Ellie, una niña inmunizada contra el virus. La trama avanzará cinco años desde los sucesos de la primera temporada, mostrando cómo la relación entre ambos se ve afectada por los eventos vividos.

Pero eso no es todo, ya que el 4 de abril se estrena Freaky Tales, una película de Lionsgate en la que Pascal comparte roles principales con Ben Mendelsohn y Jay Ellis. Ambientada en 1987 en Oakland, California, la cinta narra cuatro historias conectadas que exploran temas como el amor, el crimen, la violencia y la música.

En este filme, Pascal dará vida a Clint, un criminal vinculado a la mafia que se ve arrastrado a una venganza peligrosa, sumergiéndose en un caos que podría cambiarlo todo.

El 13 de junio, se estrenará Materialists, una película protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal. Dirigida por la aclamada Celine Song, nominada al Óscar, esta cinta de romance llega de la mano del reconocido estudio A24.

La trama se sitúa en Nueva York, donde Dakota Johnson interpreta a Lucy, una exitosa casamentera que ha logrado que 9 parejas se casen felizmente. Sin embargo, su propia vida amorosa no es tan afortunada. Todo cambia cuando conoce a Adam, un hombre que parece ser el indicado, interpretado por Pedro Pascal. Pero su historia toma un giro inesperado cuando también se reencuentra con John, su exnovio, interpretado por Chris Evans.

En julio, Pedro Pascal se enfrentará a lo que podría ser uno de los estrenos más trascendentales de su carrera: The Fantastic Four: First Steps. En esta película, se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) para interpretar a Reed Richards, uno de los superhéroes más emblemáticos de la franquicia.

Junto a él, el elenco contará con Vanessa Kirby como Susan Storm (Mujer Invisible), Joseph Quinn como Johnny Storm (Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm (La Mole), formando así al famoso cuarteto de superhéroes. Sin duda, esta película marca un hito en la carrera de Pascal y en la evolución del MCU.



Pedro Pascal tiene una agenda cargada de emocionantes proyectos en proceso. Recientemente se anunció que se unió al elenco de la próxima película de A24, Eddington, dirigida por Ari Aster, conocido por su trabajo en el cine de terror psicológico. En este proyecto, Pascal compartirá pantalla con Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Michael Ward y Clifton Collins Jr.

Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, se sabe que será un western, lo que marca una nueva dirección en la carrera del actor.

En 2026, también está previsto el estreno de The Mandalorian & Grogu, una película que expandirá el universo de Star Wars y continuará la historia de la exitosa serie de Disney, llevándola al cine.

Por otro lado, tras su participación en Los 4 Fantásticos, se confirmó que Pascal seguirá formando parte del MCU. Estará en Avengers: Doomsday y, posiblemente, en Avengers: Secret Wars, donde compartirá protagonismo con gigantes de la franquicia como Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Tom Hiddleston. Sin duda, su rol en el MCU promete ser un capítulo clave en su carrera.