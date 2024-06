Chile es el país que más discrimina en el trabajo: el 84% sufrió algún problema de este tipo

Según el Estudio Diversidad en el Trabajo de Laborum, la app líder de empleo de Latinoamérica, el 84% de las personas trabajadoras fue víctima de discriminación en su trabajo. De ese total, el 59% dijo que había sido por su edad y el 20% por género.

Con el 84% de personas que aseguran haber sido discriminadas, Chile es el país donde esta problemática es más frecuente y supera a Argentina (83%), Panamá (74%), Perú (70%) y Ecuador (67%).

“El estudio muestra que los talentos de Chile son quiénes experimentan con mayor frecuencia discriminación en su lugar de trabajo, con el porcentaje más alto de la región. Esto es una advertencia y debe ser un llamado de atención para adoptar medidas efectivas de inclusión y concientización”, explica Diego Tala, director comercial de Laborum.

Diversidad en el Trabajo es un estudio de Laborum en el que participaron 4.658 personas trabajadoras de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora diversos aspectos relacionados con la inclusión y la discriminación en el ámbito laboral.

Más de la mitad de los talentos fue discriminado por su edad

¿Qué tipo de discriminación fue la más señalada por las personas trabajadoras? El 59% de las personas manifestó haber sido discriminada por su edad; el 20% por su género; el 9% por tener alguna discapacidad; el 7% por el color de piel; y el 5% por su orientación sexual.

En cuanto a posibles medidas que ayuden a fomentar un ambiente laboral más inclusivo, el 75% de las personas trabajadoras en Chile considera que estas no se implementan en su lugar de trabajo; mientras que el 25% opina lo contrario. En la región, la tendencia es similar: el 78% en Argentina; el 71% en Panamá; el 69% en Ecuador; y el 63% en Perú.

¿Por qué creen que no se implementan medidas para desarrollar un ambiente laboral más inclusivo? El 34% dice que porque el ambiente laboral no es o no era cordial ni respetuoso; el 32% porque no hay o no había igualdad de oportunidades de desarrollo; y el 12% porque no se generan o generaban espacios para tratar el tema (como talleres, capacitaciones, etc.).

Respecto de qué características debe incluir una organización que promueve la diversidad, el 51% de los talentos considera que se debe fomentar la inclusión y la no discriminación entre sus empleados; el 44% menciona promover la aceptación de todas las personas en la empresa, independientemente de sus elecciones y preferencias en la vida personal; y el 33% cree que es esencial combatir formas de discriminación como el machismo.

El 46% de las personas trabajadoras cree que la inclusión laboral no ganará mayor importancia en los próximos años

El 46% de las personas trabajadoras considera que en los próximos años la inclusión laboral no ganará mayor importancia en sus trabajos, frente al 54% que sí lo cree. En Argentina lo que prima es una perspectiva negativa en este ámbito, donde el 53% cree que la inclusión laboral no ganará mayor importancia en sus trabajos. En el resto de los países la opinión es más optimista. En Panamá, el 61% afirma que la inclusión laboral cobrará mayor importancia en los próximos años; seguido por el 55% en Perú y el 52% en Ecuador.