El actual escenario laboral en materia de diversidad, equidad e inclusión en Chile y el mundo

A medida que la sociedad avanza hacia una conciencia más profunda, las empresas que lideran la diversidad, equidad e inclusión (De&I), se posicionan como protagonistas en un escenario empresarial cada vez más competitivo, en el que se buscan compañías auténticas y que protejan a sus trabajadores.

Aunque a menudo suele ocurrir, es importante no confundir estos términos. La diversidad se refiere a la presencia de diferencias dentro de un grupo o entorno, que incluyen aspectos como género, raza, etnia, religión, orientación sexual y discapacidad, entre otros.

La equidad implica garantizar que todas las personas tengan igualdad de acceso a oportunidades y recursos, reconociendo que algunos pueden partir de desventajas.

Y por último, la inclusión se refiere a la creación de un ambiente donde todas las personas se sientan valoradas, respetadas y aceptadas, independientemente de sus diferencias.

Para conocer la realidad de estas políticas en el mundo, se llevó a cabo el informe “Global Workforce of the Future 2023”, realizado por The Adecco Group. De sus conclusiones, se extrae que un 62% de los trabajadores dice trabajar en un entorno diverso e inclusivo, mientras que seis de cada 10 personas aseguran que su empleador hace un mejor trabajo hoy que hace dos o cinco años atrás, al hacer que personas de todos los orígenes se sientan seguras en el trabajo.

Otro dato relevante, es que la mayoría de los trabajadores (59%) dice que la responsabilidad de garantizar la diversidad en el lugar de trabajo recae en sus líderes y gerentes.

Sobre este último punto, Carla Aravena, directora Training & Consulting Adecco Chile, asegura que “si bien hay habilidades generales que todos y todas debemos tener, como la capacidad de trabajar en equipo, honestidad e integridad, adaptabilidad, entre otras, es importante que las empresas se comprometan a culturizar a los colaboradores a partir de las nuevas normativas vigentes y a sensibilizar sobre temáticas de inclusión laboral, de esta manera, fomenta la base de que estos cambios sean exitosos dentro de las organizaciones”.

“Esto requiere un programa de capacitación exhaustivo, que debe ser liderado por las jefaturas, ya que son ellas quienes tienen el rol de transmitir información, fomentar la cultura inclusiva y diversa y establecer un ejemplo a seguir en la empresa”, expresa Aravena.

Mejorar la diversidad en los lugares de trabajo

Según revela el informe, los líderes reconocen la importancia de mejorar la diversidad en sus lugares de trabajo. Sin embargo, si bien el 71% de los líderes dice que es importante contratar personas de diversos orígenes, la mayoría de ellos (60%) dicen que no saben cómo lograrlo.

Sobre este punto, Aravena explica que “existen prácticas de reclutamiento inclusivo que incluye un análisis exhaustivo para llegar a un buen perfil sin tener que etiquetar los talentos. En paralelo es necesario que las empresas puedan generar un cambio no solo cultural, sino también estructural y funcional dentro de las empresas, de esta manera no limitarnos a la contratación por falta adaptación de las empresas”.

Es así que la creación de políticas inclusivas que incluya todas las áreas, desde la selección, contratación, prevención de riesgo, etc. ayudan a que el cambio que las empresas están realizando sea a largo plazo y no solamente para cumplir con la ley de inclusión.

Por otra parte, al desglosar estos resultados por nivel de ingresos, el informe expone discrepancias, donde las personas con mayores ingresos tienen más probabilidades de decir que trabajan en un entorno diverso e inclusivo y es más probable que reciban capacitación sobre diversidad e inclusión.

Un zoom a la realidad chilena

A nivel nacional, el escenario no es tan diferente al resto del mundo, y se ven importantes avances. Mientras Chile ha ascendido 20 posiciones en un ranking del Foro Económico Mundial sobre brecha de género, se han realizado modificaciones en la Ley 21.015, Ley de inclusión laboral, para incentivar la contratación de personas con discapacidades y se aprobó la Ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, algo que para los expertos representa un gran paso hacia la equidad.

Una encuesta llevada a cabo a nivel nacional por Adecco en Chile, entre mayo y junio de este año a más de mil quinientas personas en edad laboral activa en todo el territorio nacional, reveló que el 90% de los trabajadores chilenos considera de vital importancia la implementación de políticas de inclusión en sus lugares de trabajo, lo cual evidencia un cambio de conciencia entre los compatriotas, que se distingue a la hora que aceptan un empleo o deciden cambiar de trabajo.

Beneficios de la DE&I en el lugar de trabajo

Los impactos positivos de las políticas de diversidad en las empresas son amplios a ojos de los expertos en mercado laboral. De hecho, Carla Aravena asegura que las organizaciones diversas son más innovadoras, tienen una mayor capacidad de adaptación a los cambios del mercado y pueden atraer una base de clientes más amplia y leal, superando a sus competidores en términos de rentabilidad y crecimiento a largo plazo.

“Por el lado de los trabajadores, ellos valoran los entornos donde se sienten respetados, valorados y tienen igualdad de oportunidades para crecer y desarrollarse profesionalmente. Por ello, contar con estas personas haría a las empresas más resistentes y con más probabilidades de sobresalir en tiempos de crisis”, agrega.

Finalmente, la experta asegura que para que la inclusión en el lugar de trabajo sea verdaderamente inclusiva, las organizaciones deben reconocer el valor de la formación y hacer que funcione para todos. “El éxito lo alcanzaremos cuando ya no tengamos que hablar de estos temas, ni buscar estrategias, porque todo será natural y cotidiano”, concluye la ejecutiva de Adecco Chile.