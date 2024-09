Cinco iniciativas chilenas avanzan en los llamados “premios Óscar” de la inclusión

Cinco iniciativas chilenas han sido preseleccionadas para un prestigioso premio internacional que reconoce las mejores prácticas en inclusión de personas con discapacidad.

Este reconocimiento que hace Zero Project busca identificar proyectos que a nivel mundial contribuyan de manera significativa a la inclusión de personas con discapacidad, colocando esta misión en el centro de sus objetivos.

Las iniciativas destacadas reflejan el compromiso de Chile en este ámbito, con propuestas que abarcan desde la rehabilitación hasta la educación y el fortalecimiento institucional.

El Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda (establecimiento de salud pública centrado en la rehabilitación física), el Departamento de Desarrollo Inclusivo la Ilustre Municipalidad de La Serena (enfocado en promover la inclusión de las personas con discapacidad en esta comuna), la empresa Kyklos (100% inclusiva y dedicada al reciclaje y la sostenibilidad ambiental), Sofan (fundación de la región del Ñuble, dedicada a la inclusión de las personas con discapacidad) y la Biblioteca del Congreso Nacional (la cual posee un micrositio de discapacidad en Chile, que reúne todos los datos oficiales sobre discapacidad disponibles en el país).

Las convocatorias cambian de temática año a año y en esta ocasión el foco fueron soluciones que destacaban por su innovación en materia de inclusión laboral y TIC. Se recibieron 552 postulaciones de 90 países. De ellas, 160 fueron preseleccionadas y están a un paso de obtener el máximo reconocimiento que entrega Zero Project.

“Nos llena de orgullo tener, nuevamente, programas innovadores chilenos en esta etapa. A su vez, estamos muy contentos que este año Zero Project recibiera postulaciones de 90 países, destacando, entre otras, las iniciativas que llegaron desde Uruguay, Guinea y Guyana, naciones que participaron por primera vez de este proceso”, asegura María Ignacia Rodríguez, coordinadora de Zero Project para Iberoamérica.

La ejecutiva releva la importancia que tiene para Chile que haya proyectos participando en este reconocimiento de nivel mundial: “Ya no es sorpresa que nuestro país destaque en esta prestigiosa selección, lo que viene a demostrar que, si bien aún nos falta mucho camino por recorrer, cada vez son más las organizaciones en todo Chile que están comprometiéndose con la inclusión de personas con discapacidad en los distintos ámbitos de la sociedad”.

Precisamente en el anterior ciclo de Zero Project, Chile tuvo un papel protagonista no sólo por los programas que fueron seleccionados, sino además porque este año Santiago fue sede, por primera vez, de la Conferencia Anual para América Latina y el mundo Hispanoparlante, instancia que reunió en nuestro país a los principales referentes en materia de inclusión a nivel mundial. Todo esto, organizado por Fundación Descúbreme, organización que desde 2019 es representante de Zero Project para América Latina y el mundo Hispanoparlante.

Ahora la red global de Zero Project votará para seleccionar a los premiados, quienes serán anunciados el 3 de diciembre de 2024, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Una vez conocidos, ellos presentarán sus innovaciones en la conferencia anual que se llevará a cabo el próximo año en la sede de las Naciones Unidas, en Viena, Austria, lugar hasta donde este año llegaron las soluciones chilenas que fueron reconocidas en el ciclo anterior.

*Para ver un mapa interactivo con todos los preseleccionados haz click en el siguiente enlace.