Científico chileno es reconocido por la OEA como uno de los innovadores destacados de América

La Ceremonia de los Premios de Ciencia y Tecnología es un evento de la Organización de Estados Americanos (OEA) que honra a científicos e innovadores destacados en toda América. Este 2024 siete fueron los científicos, investigadores e innovadores que se destacaron por realizar un trabajo pionero para mejorar las vidas en esta parte del hemisferio.

Uno de ellos fue el egresado de la Universidad de Santiago de Chile, Pablo Zamora, quien fue reconocido por ser un “visionario en el campo de la biotecnología y la agricultura sostenible”.

“Las capacidades intelectuales no son suficientes si no hay humildad, no hay humanidad y no hay empatía por los problemas que hay afuera” señaló el bioquímico y doctor en biotecnología de la Usach durante su discurso de agradecimiento en el que destacó su formación en la educación pública de Chile.

“Soy hijo de la educación pública. Estudié en la Universidad de Santiago donde hice mi pregrado y mi doctorado”, expresó Zamora quien afirmó estar convencido de que “la ciencia le hace muy bien a la política, la ciencia le hace muy bien a las empresas y el método científico ayuda a mirar los problemas de una óptica distinta”.

La OEA reconoció el impacto de Zamora en el desarrollo de tecnologías que han transformado la producción de alimentos y la sustentabilidad, aprovechando la inteligencia artificial para crear alternativas en base a plantas y amigables con el medio ambiente. Sus innovaciones han contribuido a reducir las emisiones de carbono, así como también han hecho accesibles alimentos de calidad en todo el mundo.

En la ceremonia, que tuvo lugar en Washington, D.C. (Estados Unidos) el viernes 13 de diciembre, se destacó el trabajo de investigadores e investigadoras de Uruguay, México, Estados Unidos, Canadá, Honduras y Barbados, los que realizan iniciativas relacionadas con la salud, la tecnología, ingeniería biomédica, eléctrica y medioambiental.

Actualmente, Pablo Zamora se desempeña como presidente ejecutivo de Fundación Chile y es reconocido por su trayectoria como emprendedor y cofundador de The NotCo, así como consejero de Banco Estado. Además, es director de las Empresas Asociadas a la Facultad de Química y Biología, miembro del Directorio Estratégico del Consorcio Science Up y un activo representante de la Universidad de Santiago.