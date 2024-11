“Se Vende Parque Punta de Lobos”: La Corporación explica qué hay detrás de este mensaje

El sector de Punta de Lobos, en Pichilemu, esta mañana amaneció revolucionado. Un cartel gigante anuncia su venta, específicamente en los terrenos del Parque Punta de Lobos, una iniciativa de conservación privada que logró proteger 2,2 hectáreas de terreno y que en su momento fue una oportunidad para proyectos inmobiliarios.

Octubre, 2024.- Un despertar distinto vivió Punta de Lobos, un lugar reconocido mundialmente por la calidad de sus olas y declarado como Reserva mundial de Surf, destino turístico por excelencia y un escenario de conservación natural único en Chile, anunciaba su venta. La noticia, generó una ola de reacciones, por el impacto que puede tener la pérdida de este, uno de los pocos ecosistemas de conservación de libre acceso, que es uno de los puntos turísticos más importantes de la zona central y por donde pasan miles de turistas al año. Recordemos que Punta de Lobos, en Pichilemu, fue sede de los Juegos Panamericanos de 2023.

La historia de Parque Punta de Lobos, se remonta hace más de 10 años, cuando desde la comunidad se dieron los primeros pasos para la protección de estos terrenos ante el posible cierre de su acceso y desarrollo inmobiliario. Hoy, el modelo de conservación del parque se basa en que la Corporación Parque Punta de Lobos reunió los fondos para adquirir y ser dueños de la tierra donde se encuentra el parque y de esta forma protegerlos a perpetuidad.

A ese terreno se le implementa voluntariamente un Derecho Real de Conservación (DRC), en virtud de la cual la propietaria (Corporación) establece obligaciones y prohibiciones sobre el predio que constituye el Parque; en favor del titular o garante del DRC, quien es la Fundación Punta de Lobos, la que puede exigir el cumplimiento de tales obligaciones y prohibiciones en forma indefinida. Este modelo apunta, en términos sencillos, a que mientras más personas sean socias de la Corporación, más protegido legalmente se encuentra el terreno y más sostenible en el tiempo.

El Parque Punta de Lobos, NO está a la venta, pero necesita compromiso y recursos.

Desde la Corporación que lleva el mismo nombre del Parque, señalaron que el impacto de despertar con un mensaje de venta de un lugar que es de uso habitual entre la comunidad, es parte de su objetivo principal: generar sentido de pertenencia y una colaboración más real. “Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, dice el dicho. El Parque Punta de Lobos es un proyecto que no está terminado, actualmente protegemos solo 2,2 hectáreas, bajo una iniciativa privada y necesita la colaboración de todos quienes disfrutan de este espacio. Es momento de hacer un llamado a las autoridades a proteger más el borde costero y apoyar las labores del Parque, y también a la comunidad que puede ser parte de esta iniciativa incorporándose como socios cooperadores del proyecto”, enfatizó Patricio Mekis, Director Ejecutivo de la Corporación.

Estrategia de Sostenibilidad

Fue el directorio del Parque Punta de Lobos, en conjunto con el reconocido publicista Tony Sarroca, quienes idearon la campaña de impacto para generar un apoyo concreto, consciente y tangible debido a que, según su análisis, el propósito de la organización y los beneficios que este espacio protegido genera, no van acordes al compromiso y participación por parte de los usuarios y autoridades.

Hoy, el Parque cuenta con programas consolidados de Administración de los Servicios del Parque, Plan de Educación Ambiental, Plan de Restauración Ecológica y Proyecto de Infraestructura y Senderismo , los que cuentan con un tremendo impacto social y ecosistémico. Durante el 2023, el Parque, que recibió más de 600 mil visitantes, realizó más de 120 actividades educativas gratuitas, en las que participaron sobre las 4 mil personas; la introducción de más de 600 especies de flora nativa y la reproducción de más de 24.000 mil cactus para la replantación, que se complementan con el mejoramiento de senderos e infraestructura que permiten conservar este lugar, evitando los procesos erosivos propios de la convivencia entre la naturaleza y los seres humanos.

“Aquí se evitó un desarrollo inmobiliario al crear un parque protegido a perpetuidad, de libre acceso en una de las mejores olas y atractivos del país pero ¡la pega no está lista! Hoy son miles de personas, de hecho Pichilemu como comuna, que se benefician de que este espacio esté abierto a la comunidad de forma libre y gratuita. El lanzamiento de la Corporación Parque Punta de Lobos y de la campaña de socios cooperadores, es un hito importante y necesario para proteger legalmente y darle sostenibilidad al proyecto, seguir aportando al desarrollo del turismo, las economías locales y nuestro objetivo de poner en valor nuestros ecosistemas costeros”, agregó Mekis.

En concreto, la iniciativa busca vender tres tipos de membresías a nuevos socios cooperadores del Parque, que quieran comprometerse con el cuidado y conservación del lugar, obteniendo a cambio coordenadas de compromiso, que simbólicamente los harán responsables de una parte del Parque, con una serie de beneficios asociados. Esta campaña también apunta directamente a las autoridades -quienes toman las decisiones- con el fin de exigir mayor énfasis en la protección del borde costero y apoyar las labores del Parque.

“Es época de elecciones, momento donde las autoridades salen a proponer ideas, buscar los votos, y es desde nuestra vereda como iniciativa privada de conservación que impacta positivamente a toda una comunidad, que queremos hacer un llamado a la replicabilidad de este modelo en otros lugares de Chile, a valorar la biodiversidad, el acceso libre a las playas y potenciar la economía local. Existen otros lugares y olas como Punta de Lobos. No basta con las iniciativas privadas de conservación, se necesita el apoyo directo de las autoridades y el Gobierno de turno”, agregó Ramón Navarro, surfista profesional y Presidente de la Corporación Parque Punta de Lobos.

¿Cómo ayudar?

¡Hazte socio!

El Parque cuenta con una sólida estrategia de involucramiento comunitario, en la que se promueve el compromiso por el cuidado del espacio que se usa, apelando a que “queremos lo que conocemos y cuidamos lo que queremos”, es por eso que cuenta con una serie de formas en las que usuarios, comunidad, comercios, empresas y/o autoridades pueden apoyar.

Una de ellas es la recientemente lanzada campaña de socios en la que obtendrás la coordenada de compromiso, adicionalmente también se puede ayudar a través de donaciones de dinero voluntarios, aportes del 1% para la conservación de Punta de Lobos (1% For the Planet para empresas o negocios) o también participando en las diversas acciones de voluntariado que se realizan constantemente que apuntan al apoyo en labores de restauración y mantención del Parque, las que ya suman más de 350 voluntarios en lo que va de este año. Si no puedes ayudar con las anteriores, comparte en tus redes esta información y estarás apoyando al Parque.

Para más información sobre las actividades y cómo participar, visita nuestro sitio web www.puntadelobos.org o síguenos Instagram @parquepuntadelobos

También puedes escribirnos a info@puntadelobos.org.