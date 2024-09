Vías de ingreso a la universidad: más alternativas de las que creemos

Miles de jóvenes se enfrentarán en los próximos meses a una gran decisión: ¿Qué estudiar? ¿Qué institución de educación superior elegir? ¿Será suficiente el puntaje que obtendré en la PAES para elegir lo que quiero? Y si no es suficiente ¿Qué voy a hacer?

Esta decisión se vuelve aún más compleja por la presión de enfrentarse en pocos días, a una evaluación que definirá las posibilidades de ingreso a la universidad por un único camino.

Si bien la implementación de la prueba de selección ha avanzado en relevar aptitudes (desde el cambio de la PDT a la PAES), y los requisitos de ingreso a las universidades han puesto el acento en ponderar la trayectoria escolar, aún las y los estudiantes se ven enfrentados a una gran presión que puede jugarles una mala pasada.

¿Y si tuve un mal día o me sentía mal al momento de rendir la PAES y esto afectó mi resultado?, o bien ¿tengo talentos diferentes que no se ven representados en mi NEM y en mi Ranking de notas?, o por otro lado ¿si provengo de distintos contextos sociales, culturales, etc.? Ante todas estas realidades ¿mi talento no es igual de relevante?

Año a año el sistema de ingreso a la educación superior, a través de las universidades adscritas a él, ponen a disposición distintas vías de ingreso, las cuales son alternativas al conocido sistema de ingreso centralizado. Estas vías tienen requisitos propios de cada universidad y no necesariamente están relacionadas con el puntaje PAES. En ellos se encuentran aproximadamente un 20% de las vacantes dispuestas en cada proceso de admisión.

Por ejemplo, la Universidad de Santiago de Chile ofrece 18 vías de acceso directo equidad con más de 1000 vacantes disponibles para el proceso de admisión 2025. Cada una de estas vías de ingreso fueron creadas con el objetivo de relevar no sólo distintos talentos, sino también para que cada una y cada uno de las y los estudiantes puedan atreverse a elegir lo que realmente les apasiona estudiar.

¿Qué se busca? Tener a los mejores deportistas o artistas, a los que se han destacado por su trayectoria científica, humanista o tecnológica, aquellos que provienen de nuestros pueblos originarios, y a todos esos jóvenes que se atreven a seguir esas carreras estereotipadas sin importar los prejuicios impuestos por la sociedad.

Para la Universidad, cada uno de los talentos de las y los estudiantes son tremendamente importantes. Es parte de su ADN. Esta institución siempre ha sido actor clave en la transformación del país y precisamente la diversidad de sus estudiantes la hace una casa de estudios con excelencia.

Para que estas vacantes dispuestas sean aprovechadas al máximo por las y los futuros estudiantes, se ha desarrollado en las últimas semanas un intenso plan de difusión donde se destaca su participación en el Salón de Orientación de Alternativas Académicas (SIAD), en el Centro Cultural Estación Mapocho, el Encuentro de Alternativas de Ingreso que se realizó en su propio establecimiento educacional y que convocó a cientos de jóvenes de la Región Metropolitana y el primer lanzamiento de cupos de acceso directo y equidad para acceder a la educación superior en la comuna de Maipú.

En cada uno de estos encuentros, los jóvenes no sólo han podido conocer la universidad, sino que también sus 72 carreras de pregrado, becas y vías de acceso, vivir experiencias, y participar en charlas orientadas tanto a los estudiantes como a sus familias sobre el proceso de admisión 2025.