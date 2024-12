Niña escribe libro sobre su vida con diabetes tipo 1: “Lo importante es no tirarse para abajo”

A comienzos de diciembre se llevó a cabo el encuentro “Hablemos de Diabetes tipo 1: hagamos visible lo invisible”, cuyo propósito fue abrir un espacio para hablar sobre los desafíos que enfrentan quienes viven con esta condición. La iniciativa fue organizada por Medtronic, líder global en tecnología en salud, y contó con la presencia de pacientes y organizaciones que les brindan apoyo.

Durante el evento se abordaron los principales mitos alrededor de la patología, las brechas que aún persisten en acceso a tratamientos y las últimas tecnologías disponibles para mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes tipo 1.

El encuentro, realizado en Centro de Eventos Casa San Cristóbal, contó con una participante muy especial. Martina Seguel, niña de 12 años, proveniente de la ciudad de Los Ángeles, quien conversó sobre su libro “Cómo la diabetes llegó a mi vida”, en el cual relata cómo ha sido para ella vivir con diabetes tipo 1, a través de ilustraciones y textos hechos por ella misma.

Martina, quien fue diagnosticada a los 9 años, escribió el libro porque quería ayudar a las personas a entender lo que significa vivir con esta condición: “Todo el mundo cree que si tienes diabetes tipo 1 no puedes hacer nada y debes quedarte en tu casa cuidándote. Pero no es así. A veces se hace un poco difícil mantener la glicemia controlada, pero lo importante es no tirarse para abajo, como se dice, y ser optimista”.

“En un comienzo es una tarea difícil, que requiere mucha dedicación, pero con el tiempo te vas dando cuenta de que se puede hacer una vida prácticamente normal. Que ella hoy pueda transmitir su vivencia con este libro nos llena de orgullo y alegría”, dijo Lucía Chandía, mamá de Martina.

De acuerdo con las cifras de la OMS, en el mundo hay alrededor de 9 millones de personas con diabetes tipo 1, variante de esta patología que se origina por una destrucción total de las células beta, productoras de insulina, debido a lo cual la persona no es capaz de seguir produciendo esta hormona. En Chile, según el último reporte del Departamento de Estadística e Información en Salud del Minsal, 23.716 personas viven con esta condición.

El evento también incluyó espacios para networking, talleres educativos, una sesión de yoga mindfulness, y la participación de distintas organizaciones, como Fundación Mi Diabetes, la Asociación de Diabéticos de Chile (Adich), Diabetes T1 Rengo, Fundación Diabetes Juvenil y Fundación Mamás con Diabetes.

María Fernanda Herbst, responsable de relación con los pacientes para Latinoamérica Sur Medtronic, destacó la relevancia que estos encuentros tienen para que se conozca más sobre los alcances de esta patología: “Los últimos avances tecnológicos en salud, como las bombas de insulina semiautomáticas, han sido un gran aporte, ya que permiten disminuir la cantidad de pinchazos que un diabético debe realizarse al día, gracias a un sistema de algoritmos que calcula la dosis de insulina necesaria que necesita en cada momento”.

Por su parte, Marcelo González, director de la Fundación Mi Diabetes, subrayó la necesidad de seguir reforzando el apoyo a las personas con diabetes tipo 1, desde potenciar el acceso a tratamientos hasta el desarrollo de campañas masivas para la detección temprana de síntomas.

“Los pacientes de diabetes tipo 1 no podemos resolver solos nuestros problemas. Necesitamos el apoyo de la industria de la tecnología en salud y de los profesionales médicos, y este tipo de encuentro nos permite vincularnos mejor con ellos y tener una conversación de igual a igual para que entre todos podamos generar nuevas y mejores soluciones en acceso a tratamientos”, concluyó González.